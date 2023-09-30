【小說】《夜裡的花香》推薦序：經過這晚她重新確認了，寫作「就是讓自己永遠活在邊緣」
我們想讓你知道的是
朱嘉漢：《夜裡的花香》篇幅不長，卻是一段完整的「通過儀式」，或是大家較為熟知的「英雄旅程」。經過啟程（隔離）—啟蒙（過渡）—回歸（整合）三個階段，帶有一種更新的力量，回到現實的生活中解決難題。司利馬尼的難題，不止是作品本身，而是限制作品的現實條件。而限制作品的現實條件，其實正是她努力以作品在搏鬥的。作為一個女性、母親，她離不開，也走不遠。於是，在威尼斯的海關大樓博物館睡一晚，成了實際可行的想像。
文：朱嘉漢（小說家）
【推薦序】寫作與抵抗
蕾拉．司利馬尼（Leïla Slimani）一出道，就是巴黎文化圈的寵兒，尤以法國總統馬克宏委託重任，擔任「法文推行形象大使」。
她的文學之路無疑順遂。但我們不免問：作者與作品的「成功」，能否解決促使她寫作的問題之根？又能回應她以文學形式拋出的問題嗎？她在作品裡關注的社會與家庭對於女性的暴力與壓力，少數族裔的歸屬感，若在文學取得成功，進而給作者帶來光環，但在引起短暫的關注之後，結構若絲毫沒有鬆動，那麼寫作的實踐，會不會只是一種消費？消費讀者廉價的同情，消費著作者一廂情願想像的他者苦難？
文學作者若有足夠的經驗與自省，應該不難察覺。無論關懷主題多大，或所處的社會如何看待文學，作者最該關心的，就是文學本身。
作者必須永遠嚴肅且固執地去問文學、作者、作品、語言風格、結構等基本問題。換句話說，愈是想認真處理議題，或進行哲學的思辨，就愈需要去面對作品的形式。
在《夜裡的花香》開頭，我們看見作者在進行下一本長篇的書寫期，拒絕一切社交，但筆下的人物與世界正遠離或拒絕作者的時候，那份於內於外都切實無比的孤獨。
作品卡關的時刻，或許我們會以為，文學本身也枯竭了。事實剛好相反，一個作者擁有最豐沛的文學話語的時刻，往往在作品的困頓處。該擔憂的不是無話可說，而是忍不住說得太多，使得文學成為一種自說自話。許多時候，我們寧願忍耐著的，是這種話語充盈卻不能輕易出口的寂寞。
這份孤獨沒有人可訴說，於是某種文學書寫成立。文學的語言不是誰說給誰聽，而是文學說給自己聽。文學在本質上，不是誰說給誰聽的語言，而是一種自我指涉，這才是文學成為此端與彼端連結的可能所在。
我們可以看到司利馬尼如何絕對的面對文學本身：「一個個『我必須』支配了我全部的生活。我必須閉嘴。我必須專心。我必須坐著。我必須抗拒我的渴望。寫作，是自我束縛；然而，正是在這些束縛之中，誕生了一種無垠的、令人迷眩的自由的可能。」怎樣的自由？司利馬尼的答案簡單純粹：「寫作，就是發現創造自己、創造世界的自由。」是以，她的作品看似充滿了身分政治的議題。在許多層面上，一位法國女性非洲移民給了她政治正確的位置。但寫作這件事，對她而言不是肯認自己的身分，為誰代言，而是一種追求不輕易被標籤的自由。
成功也好，挫敗也好，能不能持續戰鬥，持續尖銳，才是一個作者能夠一直寫下去的原因。司利馬尼的困頓狀態，證明了她文學裡的堅持，不願止步不前或重複自己，意味著要轉換狀態。因此，在這懸置的狀態中，要等待的，就是一種轉換的召喚。
作家乞援繆思，渴望突破，有兩種選擇。一種是冒險、漫遊，另一種則是囚禁、隱居。看似全然相反，實則一體兩面，為了自由，得先限制；為了目的，得先迷途；為了聯繫，得先孤獨。這牽涉的是寫作的本質，為了話語，必先沉默。
《夜裡的花香》篇幅不長，卻是一段完整的「通過儀式」，或是大家較為熟知的「英雄旅程」。經過啟程（隔離）—啟蒙（過渡）—回歸（整合）三個階段，帶有一種更新的力量，回到現實的生活中解決難題。司利馬尼的難題，不止是作品本身，而是限制作品的現實條件。而限制作品的現實條件，其實正是她努力以作品在搏鬥的。作為一個女性、母親，她離不開，也走不遠。於是，在威尼斯的海關大樓博物館睡一晚，成了實際可行的想像。
這個計畫是理想的中介：這是場旅行，卻是關在一個建築裡；是渡過一段時間，卻是在夜晚；是個確切的目的，任務卻是無所事事。作為女性，她無法像塞利納（Céline）那樣，在黑夜的盡頭旅行。如今，她有一夜的時間，可以盡情漫遊。
如果這本書的前半部，是種作者的自我指涉。那麼進入博物館以後，夜晚與異鄉取消了邊界，這份自我指涉終於得到自由的形式。司利馬尼拿著手冊，在無人的夜間博物館的觀看，不再是物我的對立，那種博物館菁英式的規定路線，她可以任意連結自己的經驗。因為孤絕，意義不再是規範，而是以個人的感知與經驗，加上想像。意義，本來就是源自於生命經驗與感知的創造。
她在黎巴嫩詩人伊黛爾．阿德楠身上，看見與她自己一樣活在「他人之地」的靈魂；在現代裝置藝術面前，坦然面對內心對於那種藝術家小圈圈的無感；在菲利克斯．岡薩雷斯—托雷斯的作品中，體會自己本身對於身體苦痛的焦慮與恐懼其實勝過死亡本身；或是在羅尼．霍恩引用的艾蜜莉．狄金生裡，重新確認她本身面臨的挫敗的價值：「書寫就是這樣的體驗：我們持續失敗，挫折無法克服，不可能性橫亙於前。可是，我們再接再厲。我們書寫。」
然後，走到博物館中心，玻璃溫室的夜來香中，她如同普魯斯特的漫長追尋所抵達的，她找回自己的名字：「蕾拉」（Leïla ）。在阿拉伯語中即是夜晚。因此，無法擁抱夜晚，代表著無法認識自己。
夜晚既誘惑又危險，青春期在摩洛哥的夜遊感受，在此被重新尋回。在此，下一本的主題在呼喚她：「這個世界已經消逝無蹤。我也不想讓它失了顏色。它也許會成為一部小說，因為唯有文學能讓這些被吞沒了的生命重新顯現。」
於是，下半夜的漫遊，她的思緒更加靈敏。回憶湧現，她終於與逝去的父親對話，那是她寫作的阻礙，卻也是她的起點。她明白小說的本質不在見證，而是能以虛構去填補空缺：「我們挖掘，同時創造了另一個現實。我們不胡謅亂道，我們想像，我們為一個幻景賦予血肉，我們用記憶的片段、永恆的執迷，一塊一塊建構出這個景象。」蕾拉．司利馬尼在異鄉的這一夜裡，重新肯認自己的外鄉性，且清楚連結起魯西迪：作為少數族裔，我們不一定要以自己同胞為名寫作，而是永遠當一個混種。
Tags：
超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
延伸閱讀