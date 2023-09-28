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2023/09/28,
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《越線的韓國人，劃線的日本人》：日本的霸凌本質在追求未滿足的控制需求，韓國則在於「甲方行徑」

《越線的韓國人，劃線的日本人》：日本的霸凌本質在追求未滿足的控制需求，韓國則在於「甲方行徑」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

甲方行徑的本質是「利用自己優越的地位，強迫對方從事不當的行為」。從這個意義來看，韓國社會中幾乎所有人際關係都存在甲方行徑。甚至是對上位者的甲方行徑感到憤怒的乙方，面對比自己社會地位低的人時，竟也站在甲方的位置上做出甲方行徑，這種矛盾的情形並不少見。

文：韓民

〈韓國的甲方 vs 日本的霸凌〉

霸凌（いじめ）可謂是最具日本特色的弊端。日文的「いじめ」被翻譯為韓文的「排擠」「霸凌」，據說是源自江戶時代在村落共同體中進行的「村八分」。

所謂村八分，是指村民必須同心協力完成的十項任務（出生、成人、婚禮、葬禮、祭祀、火災、水災、疾病、旅行、建築工程）中，扣除火災和葬禮兩項，其餘八項不肯予以協助的意思。

由於戰爭頻繁，加上地震、海嘯等自然災害，過去日本的村落共同體需要強大的凝聚力。為了維持這種凝聚力，於是制定了嚴格的規範體系，其中村八分就是村落裡用來處罰違反村莊規範的人。

我們一般將霸凌放在校園暴力的脈絡下來看，但是「嚴懲違反群體規範的人」的霸凌，可以說是在日本社會各方面相當普遍的文化現象。

霸凌在日本文化中的意義是什麼呢？日本人藉由霸凌滿足什麼樣的需求呢？根據社會學家內藤朝雄在《霸凌的結構（いじめの構造）》的說法，霸凌的功能可以概括為「操控他人的萬能」。意思是透過任意操控他人，享受自己無所不能的感覺。

控制需求（need for control）是人類最根本的需求之一。對於自我生命的控制，是決定自己能否按照個人期待自在生活的重要因素，也是決定自尊心與幸福的重要因素。

所以，當小小孩有能力控制自己的身體時，就會想要進一步滿足控制需求。這是心理動力理論學家艾瑞克森所說的「自主vs 羞愧懷疑（autonomy vs shame and doubt）」時期。透過佛洛伊德強調的排便訓練，孩子們滿足了自身的控制需求。

在這個時期，父母教導孩子控制排便的教育方式，將會影響孩子所經驗的控制感水準。當然，排便控制是最基本的控制行為。當兩三歲幼兒開始說「我自己來！」把家中弄得一團亂的行為，就是發展控制感的一個過程。

此時，父母的介入通常有自律或控制兩種型態。優先考量孩子需求的父母，會盡可能滿足孩子的要求，引導他們學會自我控制；而優先考量控制的父母，則是強調規範和原則，漠視孩子的需求。

孩子有過適當的控制感經驗後，將能良好調整自己的行為，但是缺乏這類經驗的孩子，很可能害怕自己擁有控制感的情況，或是執著於能體驗控制感的其他方法。因此在心理動力理論中，將強迫症性格看作是肛門期定型的性格。

正如第一章結尾所言，日本文化強調對子女進行嚴格的管教。而且不能造成別人麻煩的「迷惑」和回應社會的「義理」等社會規範，在日常生活中發揮著廣泛的影響力。

日本人的生活從保育園（托兒所）、幼稚園階段開始，所有的一切都已經標準化。例如身上背的書包種類早有規範，手帕、尿布上也有固定寫名字的地方。除了明文規定的規矩外，每個社區、學校、職場都有看不見的隱形規則。如果違反了那些規則，不會只有承受人們嚴厲的眼神那麼簡單。這些是日本人必須持續學習的課題。

總而言之，這是一個個體很難在生活中體驗控制感的文化，而且是從小開始。然而控制需求是人類最重要的需求之一，基本需求的匱乏可能導致負面的結果。

好比口渴時不喝水、犯睏時不睡覺，這些需求並不會就此消失。經過一段時間後，反而要加倍喝水或是睡上更久的時間。當需求未獲得滿足，人類的注意力必定會被匱乏的需求所吸引。

我認為日本霸凌的本質，在於追求未獲得滿足的控制需求。缺乏控制感經驗的人，通常以幾近強迫的方式整頓周遭環境或立下許多規則，並且藉由遵守規則來滿足控制感。這是我們常說的強迫症性格的類型。

而且他們看到有人不遵守這些規則，就會失去控制，產生強烈的憤怒。霸凌加害人身上經常出現受害者心理（victim mentality）和憎恨的情緒，原因就在於此。「都是你不照我的意思做，害我的世界毀了！」「是你把我的世界弄得一團糟，你是壞人！我不會放過你的。」

在霸凌者的這種心理機制下，對違反規則的人加以嚴懲，是正當合理的。他們透過處罰和懲罰，極大化自身的控制感（萬能感）。而在他們身邊的人，也都順應團體的行動，從中獲得控制感和安全感。

團體中出現霸凌行為時，成員將被迫參與霸凌，這是不成文的規定，而他們即便勉強參與其中，也必須表現出樂在其中的樣子。因為不積極迎合團體，就代表他們和受害人站在同一邊。那樣的話，他們也會成為被霸凌的對象，所以只能加入霸凌的行列。

霸凌也會影響被霸凌的一方，也就是受害人的心理結構。內藤朝雄分析，遭到霸凌的受害人活在想像的萬能之中，以為自己「再怎麼挨打，都能像鋼鐵一樣堅持下來」。換言之，受害人也透過霸凌獲得對個人生命的控制感。

誤以為自己因此變得強大的受害人，否定自己眼前悲慘的現實。因為承認了悲慘的現實，就等於否定了自己存在的理由。為了繼續維持這種偽裝的強悍（虛假的控制感），他們只能不斷否定、否認現實中悲慘的自己。

另一方面，霸凌也表現了青少年期的主要行為特徵，例如透過身體的力量（暴力）檢視自身的主體性、追求與同儕團體的一致性等。在日益提升的身體能力和社會角色之間，經歷著主體性混亂的青少年，試圖透過自己與眾不同的身體優越性建構自我形象，也透過歸屬菁英團體來確立自己的主體性。


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