《越線的韓國人，劃線的日本人》：日本的霸凌本質在追求未滿足的控制需求，韓國則在於「甲方行徑」
我們想讓你知道的是
甲方行徑的本質是「利用自己優越的地位，強迫對方從事不當的行為」。從這個意義來看，韓國社會中幾乎所有人際關係都存在甲方行徑。甚至是對上位者的甲方行徑感到憤怒的乙方，面對比自己社會地位低的人時，竟也站在甲方的位置上做出甲方行徑，這種矛盾的情形並不少見。
文：韓民
〈韓國的甲方 vs 日本的霸凌〉
霸凌（いじめ）可謂是最具日本特色的弊端。日文的「いじめ」被翻譯為韓文的「排擠」「霸凌」，據說是源自江戶時代在村落共同體中進行的「村八分」。
所謂村八分，是指村民必須同心協力完成的十項任務（出生、成人、婚禮、葬禮、祭祀、火災、水災、疾病、旅行、建築工程）中，扣除火災和葬禮兩項，其餘八項不肯予以協助的意思。
由於戰爭頻繁，加上地震、海嘯等自然災害，過去日本的村落共同體需要強大的凝聚力。為了維持這種凝聚力，於是制定了嚴格的規範體系，其中村八分就是村落裡用來處罰違反村莊規範的人。
我們一般將霸凌放在校園暴力的脈絡下來看，但是「嚴懲違反群體規範的人」的霸凌，可以說是在日本社會各方面相當普遍的文化現象。
霸凌在日本文化中的意義是什麼呢？日本人藉由霸凌滿足什麼樣的需求呢？根據社會學家內藤朝雄在《霸凌的結構（いじめの構造）》的說法，霸凌的功能可以概括為「操控他人的萬能」。意思是透過任意操控他人，享受自己無所不能的感覺。
控制需求（need for control）是人類最根本的需求之一。對於自我生命的控制，是決定自己能否按照個人期待自在生活的重要因素，也是決定自尊心與幸福的重要因素。
所以，當小小孩有能力控制自己的身體時，就會想要進一步滿足控制需求。這是心理動力理論學家艾瑞克森所說的「自主vs 羞愧懷疑（autonomy vs shame and doubt）」時期。透過佛洛伊德強調的排便訓練，孩子們滿足了自身的控制需求。
在這個時期，父母教導孩子控制排便的教育方式，將會影響孩子所經驗的控制感水準。當然，排便控制是最基本的控制行為。當兩三歲幼兒開始說「我自己來！」把家中弄得一團亂的行為，就是發展控制感的一個過程。
此時，父母的介入通常有自律或控制兩種型態。優先考量孩子需求的父母，會盡可能滿足孩子的要求，引導他們學會自我控制；而優先考量控制的父母，則是強調規範和原則，漠視孩子的需求。
孩子有過適當的控制感經驗後，將能良好調整自己的行為，但是缺乏這類經驗的孩子，很可能害怕自己擁有控制感的情況，或是執著於能體驗控制感的其他方法。因此在心理動力理論中，將強迫症性格看作是肛門期定型的性格。
正如第一章結尾所言，日本文化強調對子女進行嚴格的管教。而且不能造成別人麻煩的「迷惑」和回應社會的「義理」等社會規範，在日常生活中發揮著廣泛的影響力。
日本人的生活從保育園（托兒所）、幼稚園階段開始，所有的一切都已經標準化。例如身上背的書包種類早有規範，手帕、尿布上也有固定寫名字的地方。除了明文規定的規矩外，每個社區、學校、職場都有看不見的隱形規則。如果違反了那些規則，不會只有承受人們嚴厲的眼神那麼簡單。這些是日本人必須持續學習的課題。
總而言之，這是一個個體很難在生活中體驗控制感的文化，而且是從小開始。然而控制需求是人類最重要的需求之一，基本需求的匱乏可能導致負面的結果。
好比口渴時不喝水、犯睏時不睡覺，這些需求並不會就此消失。經過一段時間後，反而要加倍喝水或是睡上更久的時間。當需求未獲得滿足，人類的注意力必定會被匱乏的需求所吸引。
我認為日本霸凌的本質，在於追求未獲得滿足的控制需求。缺乏控制感經驗的人，通常以幾近強迫的方式整頓周遭環境或立下許多規則，並且藉由遵守規則來滿足控制感。這是我們常說的強迫症性格的類型。
而且他們看到有人不遵守這些規則，就會失去控制，產生強烈的憤怒。霸凌加害人身上經常出現受害者心理（victim mentality）和憎恨的情緒，原因就在於此。「都是你不照我的意思做，害我的世界毀了！」「是你把我的世界弄得一團糟，你是壞人！我不會放過你的。」
在霸凌者的這種心理機制下，對違反規則的人加以嚴懲，是正當合理的。他們透過處罰和懲罰，極大化自身的控制感（萬能感）。而在他們身邊的人，也都順應團體的行動，從中獲得控制感和安全感。
團體中出現霸凌行為時，成員將被迫參與霸凌，這是不成文的規定，而他們即便勉強參與其中，也必須表現出樂在其中的樣子。因為不積極迎合團體，就代表他們和受害人站在同一邊。那樣的話，他們也會成為被霸凌的對象，所以只能加入霸凌的行列。
霸凌也會影響被霸凌的一方，也就是受害人的心理結構。內藤朝雄分析，遭到霸凌的受害人活在想像的萬能之中，以為自己「再怎麼挨打，都能像鋼鐵一樣堅持下來」。換言之，受害人也透過霸凌獲得對個人生命的控制感。
誤以為自己因此變得強大的受害人，否定自己眼前悲慘的現實。因為承認了悲慘的現實，就等於否定了自己存在的理由。為了繼續維持這種偽裝的強悍（虛假的控制感），他們只能不斷否定、否認現實中悲慘的自己。
另一方面，霸凌也表現了青少年期的主要行為特徵，例如透過身體的力量（暴力）檢視自身的主體性、追求與同儕團體的一致性等。在日益提升的身體能力和社會角色之間，經歷著主體性混亂的青少年，試圖透過自己與眾不同的身體優越性建構自我形象，也透過歸屬菁英團體來確立自己的主體性。
Tags：
上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！