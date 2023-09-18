TNL+ 2023/09/18,
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《孤注一擲》引大馬華人共鳴的背後：賣豬仔事件仍真實上演，而網紅還在接網賭廣告

《孤注一擲》引大馬華人共鳴的背後：賣豬仔事件仍真實上演，而網紅還在接網賭廣告
《孤注一擲》海報。Photo Credit：Wikipedia

我們想讓你知道的是

以防詐騙為題材的中國現象級電影《孤注一擲》，近期在馬來西亞上映後，在當地社會掀起了話題，除了也有不少大馬華人被騙到詐騙園區的事件層出不窮外，也因部分大馬網紅接受網路賭博廣告的贊助，而引起了是否該接受網賭廣告的道德爭論。其中在輿論漩渦中的，就包括歌手黃明志。

誰能想到，一部中國防詐騙電影，竟能在短時間內打破千萬票房紀錄，成為至今馬來西亞2023年票房最高的中文電影。

《孤注一擲》不僅在中國迅速成了現象級作品，近期在大馬上映後，也化為華人社會的熱議話題。理由很簡單——受害者情緒共鳴。

從去年至今，已有不少大馬華人受騙，被當成「豬仔」賣到柬埔寨與緬甸從事詐騙活動。儘管大馬政府勢力介入，試圖挽救這些受害者，但大多數無功而返。只能透過游擊戰方式拯救個案，卻無力對付整個集團，將犯罪者一網打盡。

諷刺的是，在全民防詐意識逐漸提高時，卻出現許多大馬網紅為非法賭博網站代言，或以賭博網站的贊助名義當作影片拍攝資金，導致被不少網民撻伐，認為這些人間接助長了詐騙歪風。

隨著這部電影上映，正好讓詐賭與賣豬仔話題再度受關注，就連被點名的歌手黃明志都不得不回應網友的質疑。

《孤注一擲》大馬上映引熱議

這波詐騙潮何時會落幕，或許暫時沒答案，但隨著電影傳遞的反詐騙意識提高後，至少能讓非法賭博網站與網紅都不敢太囂張，符合電影宣傳口號「多一人觀看，少一人被騙」了。

《孤注一擲》這部由張藝興、金晨、詠梅、王大陸等藝人主演的中國電影，自9月7日正式上映後，票房不到一週就迅速突破千萬令吉關口，創下1008萬令吉（約新台幣6871萬元）票房佳績，並吸引52萬8000人觀影，成為2023年大馬最高票房的中文電影。

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