2023/09/15,
政治

台北市港湖區立委「三姝對決」：台灣基進提名吳欣岱參選，迎戰民進黨高嘉瑜、國民黨李彥秀

台北市港湖區立委「三姝對決」：台灣基進提名吳欣岱參選，迎戰民進黨高嘉瑜、國民黨李彥秀
台灣基進15日提名吳欣岱（右二）參選台北市港湖區立委｜Photo Credit: 吳欣岱＠台灣基進

我們想讓你知道的是

台灣基進今（15）日宣布，提名吳欣岱參選台北市內湖、南港區立委。被問及與前衛福部長、現任賴清德台北市競選總部主委陳時中的互動，吳欣岱說，他非高嘉瑜辦公室主委，不會尷尬，兩人就醫療議題仍有持續交流。

（中央社）台灣基進今（15）日提名心臟血管外科醫師吳欣岱，參選台北市內湖、南港區立委；吳欣岱說，她的參選不是為了要拉下現任民進黨立委高嘉瑜，而是希望讓國家、社會更良善，要為台北、台灣打拚。國民黨則在這個選區提名台北市議員李彥秀。

台灣基進今天召開記者會，宣布提名吳欣岱參選台北市內湖、南港區立委，將對上高嘉瑜及國民黨提名的參選人李彥秀，形成三姝對決局面。

台灣基進黨主席王興煥說，台灣基進執著於台灣的大局，而不是民進黨的大局，提名吳欣岱是因為內湖、南港，值得一位堅定本土價值的立委，這是為了台北市及台灣的大局，也希望與民進黨在國會形成雙本土政黨，讓本土席次過半，台灣基進也支持民進黨總統參選人賴清德。

前公視總經理馮賢賢等人到場力挺吳欣岱，而台灣獨立建國聯盟主席陳南天說，台灣獨立建國聯盟願意用60年的信用與名譽，保證吳欣岱是百分之百為台灣前途及內湖、南港地區打拚的好立委。

吳欣岱說，很多人說她的參選是為了拉下高嘉瑜，但事實並非如此，她選擇政治這條路，目的是為了一份熱情，希望讓大家相信很少的一些人，就可以改變台灣。

身為2個孩子的母親，吳欣岱說她不可能保護孩子一輩子，因此希望國家、社會更善良、柔軟、堅強及重視人權價值，也很慶幸能加入台灣基進，因為台灣基進是一個因理念而生的政黨，沒有人在面對利益或壓力時，會選擇妥協。

媒體詢問吳欣岱，前衛生福利部長陳時中是否有幫忙加油打氣、是否覺得陳時中的處境很尷尬等問題；吳欣岱說，她與陳時中在醫療議題上，陸續都有交流，蠻常有互動的，加油打氣一定有，但要怎麼合作，就像陳時中之前所言，要再討論。

吳欣岱也提到，不會覺得陳時中處境很尷尬，因為他是擔任賴清德的台北市競選總部主委，不是高嘉瑜的競總主委，而且她與陳時中都有共同目標與願景，且自己身為台灣基進台北黨部主委，希望讓民眾認知，賴清德是唯一一個真正正常而優秀的總統參選人。

此外，台灣基進發布的採訪通知中，衛生福利部次長王必勝原預計出席，但主辦單位表示，他在行政院開會，因此在記者會結束前，人未到現場。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航


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