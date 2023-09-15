台北市港湖區立委「三姝對決」：台灣基進提名吳欣岱參選，迎戰民進黨高嘉瑜、國民黨李彥秀

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台灣基進今（15）日宣布，提名吳欣岱參選台北市內湖、南港區立委。被問及與前衛福部長、現任賴清德台北市競選總部主委陳時中的互動，吳欣岱說，他非高嘉瑜辦公室主委，不會尷尬，兩人就醫療議題仍有持續交流。
（中央社）台灣基進今（15）日提名心臟血管外科醫師吳欣岱，參選台北市內湖、南港區立委；吳欣岱說，她的參選不是為了要拉下現任民進黨立委高嘉瑜，而是希望讓國家、社會更良善，要為台北、台灣打拚。國民黨則在這個選區提名台北市議員李彥秀。
台灣基進今天召開記者會，宣布提名吳欣岱參選台北市內湖、南港區立委，將對上高嘉瑜及國民黨提名的參選人李彥秀，形成三姝對決局面。
台灣基進黨主席王興煥說，台灣基進執著於台灣的大局，而不是民進黨的大局，提名吳欣岱是因為內湖、南港，值得一位堅定本土價值的立委，這是為了台北市及台灣的大局，也希望與民進黨在國會形成雙本土政黨，讓本土席次過半，台灣基進也支持民進黨總統參選人賴清德。
前公視總經理馮賢賢等人到場力挺吳欣岱，而台灣獨立建國聯盟主席陳南天說，台灣獨立建國聯盟願意用60年的信用與名譽，保證吳欣岱是百分之百為台灣前途及內湖、南港地區打拚的好立委。
吳欣岱說，很多人說她的參選是為了拉下高嘉瑜，但事實並非如此，她選擇政治這條路，目的是為了一份熱情，希望讓大家相信很少的一些人，就可以改變台灣。
身為2個孩子的母親，吳欣岱說她不可能保護孩子一輩子，因此希望國家、社會更善良、柔軟、堅強及重視人權價值，也很慶幸能加入台灣基進，因為台灣基進是一個因理念而生的政黨，沒有人在面對利益或壓力時，會選擇妥協。
媒體詢問吳欣岱，前衛生福利部長陳時中是否有幫忙加油打氣、是否覺得陳時中的處境很尷尬等問題；吳欣岱說，她與陳時中在醫療議題上，陸續都有交流，蠻常有互動的，加油打氣一定有，但要怎麼合作，就像陳時中之前所言，要再討論。
吳欣岱也提到，不會覺得陳時中處境很尷尬，因為他是擔任賴清德的台北市競選總部主委，不是高嘉瑜的競總主委，而且她與陳時中都有共同目標與願景，且自己身為台灣基進台北黨部主委，希望讓民眾認知，賴清德是唯一一個真正正常而優秀的總統參選人。
此外，台灣基進發布的採訪通知中，衛生福利部次長王必勝原預計出席，但主辦單位表示，他在行政院開會，因此在記者會結束前，人未到現場。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
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你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
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國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約