柑縣臺美商會與臺灣連鎖加盟促進協會簽署合作備忘錄

加州柑縣臺美商會為促進臺灣及美國經濟文化交流、提高在美臺灣工商業者社會地位，並響應僑務委員會「全球僑臺商產業升級與技術服務方案」，於9月14日與社團法人臺灣連鎖加盟促進協會簽署合作備忘錄(MOU)，加強雙方資源共享與交流合作，簽約活動在2023臺北國際連鎖加盟大展-秋季展的臺北世貿一館現場，由柑縣臺美商會會長陳啟耕與臺灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強代表簽署合作備忘錄，橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如應邀參加，立法委員費鴻泰、邱臣遠、監察委員葉宜津也蒞臨現場，此次合作備忘錄將加強雙方共享貿易資訊及商業媒合等多面向連結。

陳啟耕表示身為加州柑縣臺美商會會長，他看到了商界的需求，盼望合作備忘錄簽署，能進一步推動臺美商界合作關係，也讓每位僑臺商成為臺美合作的領路人，將臺灣優勢產業引進美國，協助臺商產業升級，也希望未來能持續與臺灣相關產官學密切合作，共同創造臺美經濟鏈結與商機。

理事長吳永強致詞表示，臺灣連鎖品牌數達2800多家，臺灣連鎖加盟產業，一直以來都是我們引以為傲的寶藏，它不僅擁有臺灣本土特色，更在多年的精耕細作後走向國際，成為世界矚目的焦點。感謝柑縣臺美商會陳會長等人的努力與熱心，願意與臺灣連鎖加盟促進協會一起協助海內外年輕人創業，讓臺灣品牌進軍國際、擴大影響力，拓展市場，並吸引更多的加盟商、拓展商機。

協輔本項簽約活動的蕭蓓如主任表示，僑務委員會持續努力扮演槓桿支點角色，期盼本次簽署合作備忘錄活動，能創造更多臺美商界互助互學、萃取經驗及分享知識的機會，並結合臺灣研發技術能量，協輔僑臺商事業發展，同時協助國內產業及研發單位開拓國際市場，共創雙贏局面！

Photo Credit : 僑務委員會

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