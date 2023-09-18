【2023女性影展】《六月雨》導演林劭慈專訪：世界上很多解不開的問題，就像我跟我媽一樣
我們想讓你知道的是
大學時期主修表演，畢業於台北藝術大學電影學系的林劭慈說：「喜歡上電影嗎？我大概是畢業後才開始喜歡上拍電影的。」林劭慈繼續說：「看電影就很單純，拍電影有點太辛苦了，拍電影的人應該隨時都想放棄吧！」
主訪：雷紫柔
撰稿：黃琬鈞
攝影：洪崇哲
導演林劭慈的短片《六月雨》入選2022金穗獎及2023法國克萊蒙費宏短片影展，這部電影的靈感始於疫情回家住的那兩個禮拜，導演回憶，「小時候等媽媽回家都不會無聊，好像暑假永遠也放不夠，現在疫情在家怎麼兩天就快受不了，而且很懷念以前的日子，想到很多像是缺水、麵包車⋯⋯現在很多都沒了，然後就覺得可以寫一個故事記錄一下這個家」。
從表演到拍電影
大學時期主修表演，畢業於台北藝術大學電影學系的林劭慈說：「喜歡上電影嗎？我大概是畢業後才開始喜歡上拍電影的。」她坦言，大學時因為湘琪老師的緣故而喜歡表演，電影的部分，要一直到開始拍自己的故事，才發現自己對拍電影有興趣，比較正式的影像工作經驗是跟著季恩導演從高雄拍開始。
林劭慈說：「看電影就很單純，拍電影有點太辛苦了，拍電影的人應該隨時都想放棄吧！」
拍片最迷人的地方是可以跟人接觸
「我喜歡拍電影原因其實很小，我就是喜歡大家一起相處這樣。」
林劭慈說，他做過很多工作，目前最愛的還是導演跟表演指導，對他來說，拍片最迷人的地方就在可以一起討論。他說：「有些創作者不太會參與前期，但我很喜歡參與前期，就是要辛苦就大家一起辛苦，因為我覺得這件事情是最難得的，如果大家能夠一起承擔一些事，我覺得這是最有價值的地方。」
在《六月雨》的團隊裡面，大家也都是在很信任，很願意的狀況下來拍的，當時，拍攝時間都敲定了才發現當天會下大雨，開拍當天劇組的人穿著雨衣站在頂樓。
林劭慈回應：「每個人臉都很臭的對看，然後猜我會放棄，因為大家都夠熟的關係，所以我一直很努力的在跟大家開玩笑，氣氛緩和之後，看到傾盆大雨的天氣還是覺得很無力，可是大家還是努力，我就覺得大家都那麼努力了，那就要努力，不然我其實也蠻想放棄。」
因為這場雨的關係，原本叫六月豔陽的小短片變成六月雨，劇本中那些很躁很熱的小設定都要被改掉，這些都是到開拍現場聽著雨聲才漸漸修改的。回憶起拍攝過程導演說，為了拍這部片，家裡甚至掀起小風波。
我媽說他那天下班還去晃了一圈才回家
「那時候我媽本來答應我，要把家裡借給我當拍攝場地，結果因為家裡要做防水，又突然說不行，我說你答應我了，怎麼可以這樣的，反正就是因為這樣吵架，然後差點就決定不拍了，最後我就打電話給我哥，叫我哥去求我媽這樣子，因為我沒有辦法跟我媽溝通，因為我覺得家人很常是這樣嗎？就是可能有部分的家庭是這樣吧，像我們家就是這樣子，不太會表達情感。」
在拍攝的前三天，導演因此避免跟媽媽見面，最後透過跟哥哥從中協調，在媽媽去上班之後開始拍攝，後來才知道，那天媽媽下班之後還跑出去外面吃飯，故意拖延時間。
「晚上他回來的時候，然後還在拍最後一場戲，大家在一樓，就是客廳那場戲的時候，就看到我媽在二樓，在偷看我工作的樣子。」雖然工作的狀態被看到感覺好奇怪，但他應該稍微知道拍電影在幹嘛了。
我有一個哥哥，但不同於高莉萱與高承軒的手足關係
「我怕會有太多自己的感情投射，越靠近自己的感受好像就越不客觀，所以我就先刻意的寫了一個姐弟，他們其實看起來感情蠻好的，但我跟我哥哥其實沒有，我跟我哥沒有太多的相愛就很多相殺這樣子，但是我就刻意想要把這兩個姐弟做的稍微感情好一點，像弟弟在裡面就是會做些一黏人的動作，我都是刻意要他這麼做。」
即使是始於家庭回憶的故事，也沒有想把自己投射到哪個角色上，導演說：「我的堂姐就會說什麼，這就是你跟你哥的故事啊，我就想跟他們說完全不是！」後來，導演想了一想笑笑地說，可是某一部分的情感的確是啊，就是還是想要記錄一下。
關於創作──那些解不開的迷
談到創作，林劭慈說自己還是更喜歡寫女性角色，開始寫劇本的時候，通常會先寫女主角，比較以自己的角度出發，如果是其他離自己較遠的角色，他說：「我通常在寫角色，比較多時候是在寫感受，感受就是不分男女，去想在這些情況下他的感受會是什麼? 可能是因為念表演的關係，一直在研究人、角色，在每一個當下直覺會是什麼？」
而想要拍出來的原因，是因為這件事情是一個問題，它是一個糾結，它解不開。
他說：「世界上很多這種解不開的問題，就像我跟我媽也是一樣，明明很很愛他，但是你沒有辦法表達。」對導演來說，像這些難以解決的糾結，即使很多是人的情感、小小的感受，只要有了就會想把它寫下來。
回到拍片現場，推動導演繼續拍片的動力，還是因為喜歡跟人待在一起，最難得的是大家能夠一起承擔一些事，她說：「我覺得大家如果有共患難的那種精神，其實一部片就會拍的好，我這一生拍片沒有什麼內在很強大的驅動力，就是很享受大家一起相處的時光。」
未來創作——《如果時間在此刻停下》
因為《六月雨》入選法國克萊蒙費宏短片影展的關係，文化部給予林劭慈一筆預算拍攝下一部片子，林劭慈說：「假設我真的要拍的話，我希望可以出國拍，一邊拍一邊玩，我不想再這麼辛苦的拍片了。」
一直都有音樂夢的林劭慈也坦言，自己非常想玩玩音樂，「其實做音樂跟做電影很像，都是與人分享」。近期，林劭慈也有另一部新片要與觀眾分享，《如果時間在此刻停下》，關於九零世代青年面對生死產生的轉變，十月中會在高雄上映，邀請各位一起來觀賞。
影展資訊
- 名稱：2023第30屆台灣國際女性影展
- 地點：台北微風影城
- 日期：10月12日至10月22日
- 電子版專書連結
- 更多詳情請點台灣國際女性影展粉絲專頁、官網或是LINE洽詢
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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