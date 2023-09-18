【2023女性影展】《六月雨》導演林劭慈專訪：世界上很多解不開的問題，就像我跟我媽一樣

主訪：雷紫柔

撰稿：黃琬鈞

攝影：洪崇哲

導演林劭慈的短片《六月雨》入選2022金穗獎及2023法國克萊蒙費宏短片影展，這部電影的靈感始於疫情回家住的那兩個禮拜，導演回憶，「小時候等媽媽回家都不會無聊，好像暑假永遠也放不夠，現在疫情在家怎麼兩天就快受不了，而且很懷念以前的日子，想到很多像是缺水、麵包車⋯⋯現在很多都沒了，然後就覺得可以寫一個故事記錄一下這個家」。

Photo Credit: 台灣國際女性影展 林劭慈

從表演到拍電影

大學時期主修表演，畢業於台北藝術大學電影學系的林劭慈說：「喜歡上電影嗎？我大概是畢業後才開始喜歡上拍電影的。」她坦言，大學時因為湘琪老師的緣故而喜歡表演，電影的部分，要一直到開始拍自己的故事，才發現自己對拍電影有興趣，比較正式的影像工作經驗是跟著季恩導演從高雄拍開始。

林劭慈說：「看電影就很單純，拍電影有點太辛苦了，拍電影的人應該隨時都想放棄吧！」

拍片最迷人的地方是可以跟人接觸

「我喜歡拍電影原因其實很小，我就是喜歡大家一起相處這樣。」

林劭慈說，他做過很多工作，目前最愛的還是導演跟表演指導，對他來說，拍片最迷人的地方就在可以一起討論。他說：「有些創作者不太會參與前期，但我很喜歡參與前期，就是要辛苦就大家一起辛苦，因為我覺得這件事情是最難得的，如果大家能夠一起承擔一些事，我覺得這是最有價值的地方。」

在《六月雨》的團隊裡面，大家也都是在很信任，很願意的狀況下來拍的，當時，拍攝時間都敲定了才發現當天會下大雨，開拍當天劇組的人穿著雨衣站在頂樓。

林劭慈回應：「每個人臉都很臭的對看，然後猜我會放棄，因為大家都夠熟的關係，所以我一直很努力的在跟大家開玩笑，氣氛緩和之後，看到傾盆大雨的天氣還是覺得很無力，可是大家還是努力，我就覺得大家都那麼努力了，那就要努力，不然我其實也蠻想放棄。」

因為這場雨的關係，原本叫六月豔陽的小短片變成六月雨，劇本中那些很躁很熱的小設定都要被改掉，這些都是到開拍現場聽著雨聲才漸漸修改的。回憶起拍攝過程導演說，為了拍這部片，家裡甚至掀起小風波。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《六月雨》劇照

我媽說他那天下班還去晃了一圈才回家

「那時候我媽本來答應我，要把家裡借給我當拍攝場地，結果因為家裡要做防水，又突然說不行，我說你答應我了，怎麼可以這樣的，反正就是因為這樣吵架，然後差點就決定不拍了，最後我就打電話給我哥，叫我哥去求我媽這樣子，因為我沒有辦法跟我媽溝通，因為我覺得家人很常是這樣嗎？就是可能有部分的家庭是這樣吧，像我們家就是這樣子，不太會表達情感。」

在拍攝的前三天，導演因此避免跟媽媽見面，最後透過跟哥哥從中協調，在媽媽去上班之後開始拍攝，後來才知道，那天媽媽下班之後還跑出去外面吃飯，故意拖延時間。

「晚上他回來的時候，然後還在拍最後一場戲，大家在一樓，就是客廳那場戲的時候，就看到我媽在二樓，在偷看我工作的樣子。」雖然工作的狀態被看到感覺好奇怪，但他應該稍微知道拍電影在幹嘛了。

我有一個哥哥，但不同於高莉萱與高承軒的手足關係

「我怕會有太多自己的感情投射，越靠近自己的感受好像就越不客觀，所以我就先刻意的寫了一個姐弟，他們其實看起來感情蠻好的，但我跟我哥哥其實沒有，我跟我哥沒有太多的相愛就很多相殺這樣子，但是我就刻意想要把這兩個姐弟做的稍微感情好一點，像弟弟在裡面就是會做些一黏人的動作，我都是刻意要他這麼做。」

即使是始於家庭回憶的故事，也沒有想把自己投射到哪個角色上，導演說：「我的堂姐就會說什麼，這就是你跟你哥的故事啊，我就想跟他們說完全不是！」後來，導演想了一想笑笑地說，可是某一部分的情感的確是啊，就是還是想要記錄一下。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《六月雨》劇照

關於創作──那些解不開的迷

談到創作，林劭慈說自己還是更喜歡寫女性角色，開始寫劇本的時候，通常會先寫女主角，比較以自己的角度出發，如果是其他離自己較遠的角色，他說：「我通常在寫角色，比較多時候是在寫感受，感受就是不分男女，去想在這些情況下他的感受會是什麼? 可能是因為念表演的關係，一直在研究人、角色，在每一個當下直覺會是什麼？」

而想要拍出來的原因，是因為這件事情是一個問題，它是一個糾結，它解不開。

他說：「世界上很多這種解不開的問題，就像我跟我媽也是一樣，明明很很愛他，但是你沒有辦法表達。」對導演來說，像這些難以解決的糾結，即使很多是人的情感、小小的感受，只要有了就會想把它寫下來。

回到拍片現場，推動導演繼續拍片的動力，還是因為喜歡跟人待在一起，最難得的是大家能夠一起承擔一些事，她說：「我覺得大家如果有共患難的那種精神，其實一部片就會拍的好，我這一生拍片沒有什麼內在很強大的驅動力，就是很享受大家一起相處的時光。」

未來創作——《如果時間在此刻停下》

因為《六月雨》入選法國克萊蒙費宏短片影展的關係，文化部給予林劭慈一筆預算拍攝下一部片子，林劭慈說：「假設我真的要拍的話，我希望可以出國拍，一邊拍一邊玩，我不想再這麼辛苦的拍片了。」

一直都有音樂夢的林劭慈也坦言，自己非常想玩玩音樂，「其實做音樂跟做電影很像，都是與人分享」。近期，林劭慈也有另一部新片要與觀眾分享，《如果時間在此刻停下》，關於九零世代青年面對生死產生的轉變，十月中會在高雄上映，邀請各位一起來觀賞。

Photo Credit: 台灣國際女性影展

影展資訊

名稱：2023第30屆台灣國際女性影展

地點：台北微風影城

日期：10月12日至10月22日

電子版專書連結

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Photo Credit: 台灣國際女性影展

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航