【2023女性影展】《沒有名字的理容院》導演林宇嬋專訪：桃園虎頭山下，那些街頭理容攤的女性
我們想讓你知道的是
宇嬋導演侃侃而談，敘說起他與這個地方結緣的經過。平時就喜愛逛市集的他，在桃園假日花市深處發現了這群「街頭理容攤」。沒有名字、用編號代替的帳篷彼此緊靠，亂中有序的聚集在一起。理髮的人、被理髮的人，來來去去的人際關係形成一種特殊的氛圍，吸引了導演的目光。
主訪：陳儀蓁
撰稿：賴郁婷
攝影：王佳臻
逐字稿整理：蔡宇航
2018年於女影放映的短片《沒有名字的理容院》，五年後以不同的姿態再度回歸。導演林宇嬋拿起攝影機走進了桃園虎頭山腳下的理容攤，將幾位女性的日常一一記錄下來。於2022完成的長片版本，使我們得以看見更多不同年齡層的女性──阿水、阿桃、阿紅、寶柔的生命故事。
小白兔初入虎頭山
「那個場所是吸引我的。憑著一股傻傻的熱情，很天真的就進去拍了。」宇嬋導演侃侃而談，敘說起他與這個地方結緣的經過。平時就喜愛逛市集的他，在桃園假日花市深處發現了這群「街頭理容攤」。沒有名字、用編號代替的帳篷彼此緊靠，亂中有序的聚集在一起。理髮的人、被理髮的人，來來去去的人際關係形成一種特殊的氛圍，吸引了導演的目光。
進入紀錄桃園的培訓營開始田野調查後，宇嬋導演才發覺，這個場所有著複雜的地下經濟。一開始無知的他踏進這個環境其實經歷了一些坎坷的過程。
「我有點像小白兔誤入森林，認識的太少也不懂得害怕」，因為不知道多麼複雜龐大，在拍攝過程中曾採到地雷。多數攤友背負著生活壓力，有時生意並不是那麼好，還需要向管理單位繳「管理費」。
導演純粹的抱持著想要記錄下來的心情想去拍攝，但引發了當地的管理單位抗拒，導致攤友們開始疏遠他。偏偏當時已臨近交片期限，只好想盡辦法向管理單位溝通，也幸好後來有成功的解決。
這也是為何我們在短片中看到的主要角色是阿桃，他是那段時期導演唯一可以接觸到的人物。其實在短片時期，導演本就計畫去紀錄不同年齡段的女性。
導演笑說：「那個時候我沒得選，因為所有人都不理我啊。阿桃不是理我，他只是不管我，然後我就盧啊。」理容攤的攤友們各自背後有著不同的生活狀況，這些隱晦、複雜的背景讓導演花很了很長一段時間慢慢地理解。但也是因為歷經了這個摩擦與適應的過程，造就日後發展成長片作品的良好基礎。
《沒有名字的理容院》短片完成後的放映會，導演邀請阿桃與他的家人一同觀賞。當時作品也可以在線上完整觀看，於是漸漸在虎頭山之間流傳開來。
當時片子也得了獎，除了受到肯定，也使其他人看見街頭理容攤的面貌是如何被導演描述。一個沒沒無聞的小人物也可以被看見、被敘說。無形中，理容攤們與導演建立了信任的關係。接著他便繼續深入阿水、阿紅、寶柔，以及其餘周圍人物的故事。
走進他們的生活
與拍攝對象的閒話家常、相互鬥嘴，或是拜訪幾位女性家中的情景，可以看見宇嬋導演與他們之間自然的互動關係。導演提到，他在理容攤常常就是待上一整天，陪他們收工、收東西。
「像阿水每天搬東西上樓，那個我都有搬過。搬了才知道，哇，怎麼這麼重」！在日常之間的相處，逐漸拉近彼此的距離。導演笑著說，當被使喚去幫忙時，他是相當開心的，因為代表他是被信任的。當他們不認識你、不放心你時，他們是不願意與你有什麼交集的。
田野調查其實隨時都在進行，不只理容攤，周圍的花市商家也都是田調的一部份。多去接觸周邊的人事物與生態環境，會幫助記錄者更了解這個場域，也讓當地人知道你是誰，你在做什麼。這些都能使拍攝更加順利。
導演也分享了拍攝過程的一件趣事。因為在理容攤待的時間真的太長，幫他們開張、收攤，想辦法找事情做，導致了一場可愛的誤會。某次，有一位攤友直接騎車載著導演，到附近的職訓局上課......原來攤友們看他太常出現，以為導演找不到工作！後來導演也因此刻意安排不要太頻繁的出現，以表示自己不是在「遊手好閒」，是非常有趣的小插曲。
訪談過程中我們也提出疑問，在逐漸走進拍攝對象的生活後，如何拿捏與他們的距離？自己的觀點是否會影響他們呢？導演坦言：「我覺得好像應該要把距離稍微拉開一點，我擔心的反而是自己被影響。」
理容攤的人們出來做生意賺錢，他們的談話與關注的點時常是物質上的，與他們的年齡層面、社會競爭力都有關聯。在思考他們的故事或剪輯的時候，其實也會默默的受到影響，是需要將自己拉開一些的。
導演曾經剪輯過一個版本，有許多他本人說的話出現在片中。拍攝者與被拍攝者之間的界線有時變得模糊曖昧，導演認為有好有壞。一方面能更貼近他們，培養感情；另一方面作者的存在會不斷出現。在他嘗試慢慢將自身拿掉後，更純粹的去聆聽這些女性的話語，才能使他靜下心來去思考哪些部分是這部作品試圖表達的。
而在多人的故事線交錯下，如何選擇要留下哪些畫面呢？導演表示，在拍攝上他是直覺的，往往對他們當下的狀態感興趣。在拍攝過程他也保持著一個習慣，當天拍下的素材在回家後大略的粗剪一輪，整理出吸引自己的點，就能順著那個點去發展。
不過，即使如此《沒有名字的理容院》也花了將近兩年剪輯，其中曾有過十多個版本。起初內容實在過於龐雜，於是導演選擇先個別梳理每個人物，再沿著時間線結合並去除重複的部分，故事的脈絡就逐漸明瞭了起來。
遠觀之下：一名女性的縮影
「創作的過程中，我倒是沒有刻意去思考女性的觀點」，經過詢問之下，才得知導演其實並不是一開始就聚焦在「女性」的故事。虎頭山下那片江湖，其中幽微流動的人際關係是導演所注視的，而在那個場域的主要剛好是女性。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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