作文老師：如何教小學生寫作文？自然聽、自信說、自動讀、自在寫，「環境語言」的沉浸式學習最有效

文：繐綺老師 作文諸試會社

建構自練寫作教室，打造語文學習的飛輪效應

寫作教學，對於國小生、國高中生、大學生與成人，側重點各有不同。這次我們先聊國小作文教學。

首先，國小作文教學首要重點，我認為是：啟發、引導，接納孩子的「想像力」。國小階段，思維運作的方式，尚且沒有很多框架，因此孩子的資訊接收，與思考方式，有時比大人「有選擇的重點」與「屏蔽非重點」式的效率思維方式更全面。因此我會提供孩子「思考鷹架」，引導他們去思考，去想像，但不急著告訴他「標準答案」。

再者，避免情緒性或慣性阻斷孩子表達真實想法。在教學現場常會遇到，小學生嘰嘰喳喳很愛說話，但為何到了寫作文時，就無話可說了呢？這裡大家可能會以為，是腦袋沒東西、閱讀量不夠大、認識的詞彙太少，當然，這些都有可能，但比起知識層面的阻礙，有時更大的阻礙是：「大人的態度」。

孩子其實是很敏感的，他們很會探查大人的意願傾向，然後做出真實的回應。我們是否曾經聽到孩子講話突然說到什麼關鍵詞，便大吼一聲：「小孩子不要亂說話。」或者當孩子意見和我們不同時，便用大人口氣說：「你懂什麼啊？」又或者遇到事情還沒有搞清楚狀況前，氣急敗壞地大吼孩子。

長久情緒性阻斷發表的當下，孩子表達自我意見的經驗，反覆在否定中累積了挫敗，於是當考試需要，當面試需要，當人生哪天有非發表不可的重要時刻，他的大腦，就會被過去任意讓大人打斷的自己綁架。

最後，贏得快卻寫不久的揠苗助長法。

在教孩子寫作文時，我認為「學習的次第」是重中之重，因此為了讓孩子在語文競賽能快速勝出，又或者是為了讓家長看到孩子進步神速，而將全國語文競賽成果集文章急著讓孩子閱讀，我認為在國小階段是不恰當的做法，為什麼？因為孩子小，容易被第一個接觸的事物，產生銘印效應，當他誤以為看到的文章便是最好的文章時，他得到的是修辭、高檔詞彙、沒有引經據典不行的「框架」，而非學習寫作思考的「鷹架」。

因此我建議，在孩子對寫作沒有一定程度的認識，對好文章閱讀的廣度尚且不足時，任何有可能使他「想像力折翅」的做法都盡量避免，國小最珍貴的就是想像力，因此小三、小四中年級，最棒的就是閱讀大量的故事、繪本、小說，進到高年級開始偏重議論時，才讓孩子去閱讀語文競賽得獎集的文章，並且一定要讓孩子清楚知道「這不是最完美最上乘的文章」，這只是「展現作者閱讀與寫作能力極佳的證明」。

閱讀偏食，寫作思維狹隘，是國小作文教學最大地雷，比起快速仿效得獎，我都會向家長說明與溝通，不要用複製貼上的思考與詞彙，走學習的捷徑。因為事實證明，最近當紅的AI工具ChatGPT，比所有人類都更快更完整的整理資料，因此重點不在引經據典與高檔詞彙，重點在「你怎麼思考這個問題？為什麼這樣思考？要用什麼說法才能清楚傳達自己的概念呢？人類如果很輸得很慘，那不思考的寫作學習法肯定就會成為AI的「腦下敗將」。

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打造「自練寫作教室」，聽說讀寫真好玩

接著，打造「自練寫作教室」。「環境語言」的沉浸式學習，會比「文本傳授」與「教師傳遞」更加有效。因此建議老師們不妨嘗試「自練四牆」的語文教學方式。

第一牆「自然聽」

「聽」，是語言學習的第一站。「反覆聽」、「常常聽」、「喜歡聽」，都能為孩子的語文資料庫，作「放鬆」與「不刻意」的累積。

我小時候是鑰匙兒童，回到家後偌大的房子只有我一個人，於是母親很聰明的買了「自然科學小叮噹」錄音帶給我，因此一進房間我會立刻按下播放，聽著錄音機傳來小叮噹與大雄的聲音，不僅有陪伴感，對話的方式也很有帶入感，因此耳朵聽，但腦海便會自然生成相應畫面，讓知識吸收非常輕鬆。

近年來，Podcast有非常多「知識型」的好頻道，我自己很常收聽劉軒「HOW TO 人生學」，內容從正向心理學、親子議題、高手學習等都有。此外低年級的國小生，很適合聽童話阿姨的「從前從前」頻道，內容製作無論是文本、背景音樂、配音都非常優良。

另外科技達人瓦基「下一本讀什麼」選書面向非常廣，其中也有跟小學生相關的書籍，例如：林怡辰老師的《怡辰老師的高效時間管理課》，善用新工具作為教學外掛程式，老師們既輕鬆又能達到效果，真的一舉兩得。

第二牆「自信說」

「說」，是語文學習的第二站。由於學校老師通常有沉重的進度壓力，因此一直以來教學現場以講述法為主方式。

然而近幾年，許多優秀認真的老師意識到在網路世代，繼續單純使用講述法，效果非常的差，因此在葉丙成老師提倡翻轉教學，張輝誠老師提倡學思達，而爽文國中的王政忠老師提出的MAPS教學法：「心智繪圖」、「提問策略」、「口語表達」、「同儕鷹架」，從台大、中山女中的城市頂尖學校，到南投偏鄉學習弱勢的孩子，都有了長足的進步。

「老師少說」，「學生多說」，但要讓學生多說，並且有意義的說，必須先有精準提問的教學設計，在PBL教學上，可以參考資深教師藍偉瑩的《提問力》，與業界知名講師洪震宇的《精準提問》。

讓孩子「自信說」最簡單與最重要的是：先教他們在別人發言時，必須先聆聽，要發言可以等對方結束時再舉手等待發言。因為國小生與中學生的發言情形剛好相反，他們很喜歡發言，但很容易就會起鬨與失焦，導致全班失控的場面。