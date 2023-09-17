作文老師：如何教小學生寫作文？自然聽、自信說、自動讀、自在寫，「環境語言」的沉浸式學習最有效
我們想讓你知道的是
目前的作文能力低落，其實最大的問題已經不再是欠缺成語、高檔詞彙、名言錦句，而是孩子在資訊龐雜的時代，專注力不集中，閱讀與寫作這樣需要專注力的活動，自然不會是孩子的首選。因此應該「點燃熱情」，增加「趣味性」，減低「學習阻力」，才能真正啟動語文學習的飛輪！
建構自練寫作教室，打造語文學習的飛輪效應
寫作教學，對於國小生、國高中生、大學生與成人，側重點各有不同。這次我們先聊國小作文教學。
首先，國小作文教學首要重點，我認為是：啟發、引導，接納孩子的「想像力」。國小階段，思維運作的方式，尚且沒有很多框架，因此孩子的資訊接收，與思考方式，有時比大人「有選擇的重點」與「屏蔽非重點」式的效率思維方式更全面。因此我會提供孩子「思考鷹架」，引導他們去思考，去想像，但不急著告訴他「標準答案」。
再者，避免情緒性或慣性阻斷孩子表達真實想法。在教學現場常會遇到，小學生嘰嘰喳喳很愛說話，但為何到了寫作文時，就無話可說了呢？這裡大家可能會以為，是腦袋沒東西、閱讀量不夠大、認識的詞彙太少，當然，這些都有可能，但比起知識層面的阻礙，有時更大的阻礙是：「大人的態度」。
孩子其實是很敏感的，他們很會探查大人的意願傾向，然後做出真實的回應。我們是否曾經聽到孩子講話突然說到什麼關鍵詞，便大吼一聲：「小孩子不要亂說話。」或者當孩子意見和我們不同時，便用大人口氣說：「你懂什麼啊？」又或者遇到事情還沒有搞清楚狀況前，氣急敗壞地大吼孩子。
長久情緒性阻斷發表的當下，孩子表達自我意見的經驗，反覆在否定中累積了挫敗，於是當考試需要，當面試需要，當人生哪天有非發表不可的重要時刻，他的大腦，就會被過去任意讓大人打斷的自己綁架。
最後，贏得快卻寫不久的揠苗助長法。
在教孩子寫作文時，我認為「學習的次第」是重中之重，因此為了讓孩子在語文競賽能快速勝出，又或者是為了讓家長看到孩子進步神速，而將全國語文競賽成果集文章急著讓孩子閱讀，我認為在國小階段是不恰當的做法，為什麼？因為孩子小，容易被第一個接觸的事物，產生銘印效應，當他誤以為看到的文章便是最好的文章時，他得到的是修辭、高檔詞彙、沒有引經據典不行的「框架」，而非學習寫作思考的「鷹架」。
因此我建議，在孩子對寫作沒有一定程度的認識，對好文章閱讀的廣度尚且不足時，任何有可能使他「想像力折翅」的做法都盡量避免，國小最珍貴的就是想像力，因此小三、小四中年級，最棒的就是閱讀大量的故事、繪本、小說，進到高年級開始偏重議論時，才讓孩子去閱讀語文競賽得獎集的文章，並且一定要讓孩子清楚知道「這不是最完美最上乘的文章」，這只是「展現作者閱讀與寫作能力極佳的證明」。
閱讀偏食，寫作思維狹隘，是國小作文教學最大地雷，比起快速仿效得獎，我都會向家長說明與溝通，不要用複製貼上的思考與詞彙，走學習的捷徑。因為事實證明，最近當紅的AI工具ChatGPT，比所有人類都更快更完整的整理資料，因此重點不在引經據典與高檔詞彙，重點在「你怎麼思考這個問題？為什麼這樣思考？要用什麼說法才能清楚傳達自己的概念呢？人類如果很輸得很慘，那不思考的寫作學習法肯定就會成為AI的「腦下敗將」。
打造「自練寫作教室」，聽說讀寫真好玩
接著，打造「自練寫作教室」。「環境語言」的沉浸式學習，會比「文本傳授」與「教師傳遞」更加有效。因此建議老師們不妨嘗試「自練四牆」的語文教學方式。
- 第一牆「自然聽」
「聽」，是語言學習的第一站。「反覆聽」、「常常聽」、「喜歡聽」，都能為孩子的語文資料庫，作「放鬆」與「不刻意」的累積。
我小時候是鑰匙兒童，回到家後偌大的房子只有我一個人，於是母親很聰明的買了「自然科學小叮噹」錄音帶給我，因此一進房間我會立刻按下播放，聽著錄音機傳來小叮噹與大雄的聲音，不僅有陪伴感，對話的方式也很有帶入感，因此耳朵聽，但腦海便會自然生成相應畫面，讓知識吸收非常輕鬆。
近年來，Podcast有非常多「知識型」的好頻道，我自己很常收聽劉軒「HOW TO 人生學」，內容從正向心理學、親子議題、高手學習等都有。此外低年級的國小生，很適合聽童話阿姨的「從前從前」頻道，內容製作無論是文本、背景音樂、配音都非常優良。
另外科技達人瓦基「下一本讀什麼」選書面向非常廣，其中也有跟小學生相關的書籍，例如：林怡辰老師的《怡辰老師的高效時間管理課》，善用新工具作為教學外掛程式，老師們既輕鬆又能達到效果，真的一舉兩得。
- 第二牆「自信說」
「說」，是語文學習的第二站。由於學校老師通常有沉重的進度壓力，因此一直以來教學現場以講述法為主方式。
然而近幾年，許多優秀認真的老師意識到在網路世代，繼續單純使用講述法，效果非常的差，因此在葉丙成老師提倡翻轉教學，張輝誠老師提倡學思達，而爽文國中的王政忠老師提出的MAPS教學法：「心智繪圖」、「提問策略」、「口語表達」、「同儕鷹架」，從台大、中山女中的城市頂尖學校，到南投偏鄉學習弱勢的孩子，都有了長足的進步。
「老師少說」，「學生多說」，但要讓學生多說，並且有意義的說，必須先有精準提問的教學設計，在PBL教學上，可以參考資深教師藍偉瑩的《提問力》，與業界知名講師洪震宇的《精準提問》。
讓孩子「自信說」最簡單與最重要的是：先教他們在別人發言時，必須先聆聽，要發言可以等對方結束時再舉手等待發言。因為國小生與中學生的發言情形剛好相反，他們很喜歡發言，但很容易就會起鬨與失焦，導致全班失控的場面。
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供