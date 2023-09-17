奧地利科學家用立體光刻製作「人造象牙」避免盜獵，但市場接受嗎？

文：賴明君

非洲大陸的大象數量在過去44年間，從130萬頭減少到如今只剩45萬頭，且每年持續有2萬頭非洲象因為盜採象牙而死亡。

雖然國際公約明定象牙買賣違法，不少國家也陸續頒布禁令，但象牙購賣的需求在亞洲依舊高漲。為了減少遭違法濫採的象牙數量，奧地利的科學家們以立體光刻造型技術（stereolithography），搭配3D列印的方式，製作出了與真實象牙極為近似的人造象牙「迪格里」（Digory）。

逐漸減少的非洲象

英國牛津大學馬丁學院（Oxford Martin School）指出，16世紀時，非洲象的數量為2500萬頭，到20世紀初為1000萬頭，1979年時只剩下130萬頭。非洲象的數量持續下降，如今非洲大陸只有45萬頭非洲象。從16世紀到現在，非洲象的數量減少了98％。

除了計算非洲象歷年減少的數量外，研究人員也會計算非洲象的「胴體比例」（carcass ratio），也就是大象屍體佔群體總數的比例。整個非洲大陸的胴體比例為11.9％，代表每100頭大象中，有約12頭死亡大象。而胴體比例若超過8％，代表族群數量正在減少，死亡的速度超過新生兒增加的速度。

非洲各國的非洲象胴體比例差異相當大，比例最高的國家為喀麥隆（83％），接著是莫三比克（32％），以及安哥拉（30％）。

雖然1989年的《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）禁止象牙貿易，美國在2016年時也對此頒布了禁令，英國、新加坡、香港等象牙貿易市場也陸續跟進，而中國也在2017年底關閉了國內的合法象牙市場。然而世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）指出，每年仍有至少2萬頭非洲象，因象牙而被殺害，而這是因為亞洲地區對象牙的需求在近幾十年內持續增加所導致。

人造光學仿製象牙「迪格里」