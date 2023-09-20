【2023女性影展】《泅》製作團隊專訪：用客語呈現感情連結，從阿公的人生看時代發展

主訪：林琳

撰稿：彭婕瑜

攝影：雷紫柔

逐字稿整理：胡韻宇

片名背後的靈感與意義

製作團隊成員提到，《泅》這個片名起源於客語，其中「泅」發音為「ㄑㄧㄡˊ」，可以搭配「泅水」一詞，意指游泳或游水。這個詞在水的象徵意象與影片中大量出現的魚和水元素相呼應。

此外，「泅」這個字的形象有著一個水字邊、加上一個口、中間囚著一個人的結構。這暗喻了影片中的主角阿公，他被水所包圍，被人生的責任和義務所框住。這個片名的形象也與影片中的一幕有所關聯，即風箏飛到大魚塘中，象徵著阿公在海洋般的魚塘中被圈住，面臨人生的抉擇。

而英文片名的選擇上，團隊成員曾提出多個片名，最終選擇「set sail」作為英文片名。「set sail」象徵著阿公人生的結尾，他的離世，同時也象徵著孫女要面對生命的下一階段。阿公的離世讓他脫離了所愛的親人，但伴隨著他的是人生的夢想，他即將展開新的旅程。

Photo Credit: 台灣國際女性影展 導演李若提

源自導演家庭經歷，用客語呈現感情連結

導演李若提透露《泅》的故事靈感來自她自己的家庭經歷。她的祖父於前年過世，這個家庭的離別給了她很大的影響，因此在畢業製作時，她便開始孕育這個故事的構想。導演認為這個故事可以延續並表達出她對逝去長輩的情感。

片中用客語呈現的原因與導演的家庭背景密切相關。導演的祖父（阿公）和祖母（阿婆）是非常傳統的客家人，即使導演也有一半血統是客家人，她並不太能流利的說客家話，但她希望用孫女講客語的方式與已逝的阿公進行連結。在創作過程中，導演一直細心地向阿婆學習客語，一句一句地記錄下來，並融入故事中。

探討台灣社會變遷，從阿公的人生看時代發展

創作團隊表示，在構思這個故事時，他們有著一個共同的目標，創作一部與台灣文化和地方特色相關的作品。導演阿公的人生經歷是一個典型的代表，他在不同時期選擇去從事當時常見的行業，這個過程呈現了台灣社會不同年代的發展，反映出社會變遷和時代轉變。

從紡織工業到其他行業，阿公的選擇折射出台灣社會在經濟和產業上的轉型。這個過程生動地展現了台灣人民在時局變遷中的奮鬥和適應能力。導演表示，她在這些過程中看到了台灣社會的變化，這讓他深受啟發，想要透過故事來探討這樣的變革。

《泅》通過阿公的故事，以及他在不同年代做出的選擇，將台灣社會的發展融入了故事情節中。這部動畫片不僅是一個個人故事的講述，更是一幅描繪台灣歷史變遷的畫卷。觀眾在欣賞影片的同時，也能夠感受到時代的變遷對個人和社會所帶來的深遠影響。

Photo Credit: 台灣國際女性影展 《泅》劇照

大魚背後的象徵意義與阿公的夢想

關於影片中的大魚，創作團隊表示大魚的存在並非阿公真實遇到的事情，而是一種象徵，一種夢想的投影。導演透露，她在創作故事時對阿公的經歷進行了深入的研究，並從家人的回憶中了解到阿公對魚和海的事物有著濃厚的興趣。

他曾經養過錦鯉，甚至有過自己開設水族館的想法，可惜後來由於家庭和經濟因素，他無法實現這個夢想，於是大魚的形象在影片中成為了阿公心中一個未完成的願望，因此導演想透過故事幫阿公實現這個願望。

此外，大魚的象徵意義在影片中得到了多層次的呈現。不僅代表著阿公個人的夢想，也象徵著他一直追尋的方向，他對於工作和生活的期許。大魚的影子、風箏和實際的大魚都在影片中出現，呼應了這個象徵，強化了影片的主題。

而關於金魚風箏掉落的場景以及它是否象徵著阿公的離去，我們也與創作團隊進行了討論。創作團隊表示他們沒有明確固定的詮釋。這場景可能讓人聯想到阿公的離世，也可能理解為阿公進入夢鄉。

導演強調他們特意保留了這樣的開放性，希望觀眾可以根據自己的情感和想法來解讀。導演也進一步解釋，這個場景主要在描述阿公的生活階段轉變。年輕時能夠做的事情，如今可能變得不再容易。這個場景在表達阿公已經進入生命的另一個階段，但究竟如何解讀這個階段，是留給觀眾自由想像的。

愛之於犧牲，之於自由

《泅》的簡介中有一句話，「愛之於犧牲，之於自由」。

對於這句簡介，創作團隊指出在故事中阿公是一個木訥的長輩，並不經常談論自己的過去。隨著故事的展開，我們可以了解到阿公和他的一代人，在那個時代為了照顧家庭、培養後代，付出了很多，甚至犧牲了自己的個人夢想和自由。這種犧牲是為了將更好的機會和未來帶給後代，包括他們的子女和孫輩。

簡介中的「愛之於犧牲，之於自由」，暗示了這種犧牲的本質。對於創作團隊來說，這句話象徵著一代人為了家庭和下一代的幸福，願意放棄自己的夢想和自由。他們所說的「愛」，不僅是家庭的情感聯繫，也是對後代的無私關愛。

而「犧牲」，則是表現出這種情感的真實付出，他們放下了一些本該屬於自己的事物，以換取家庭的幸福和成長。同時，「自由」則代表了他們可能因此而失去的某些機會或個人追求。

他們提到，阿公作為一個長輩，默默地犧牲了自己的自由和夢想，專注於照顧家人，為下一代鋪平道路。這種愛的犧牲不僅是一種情感，更是一種責任和價值觀的體現，而這種愛所創造的情感連結，讓角色和故事更加深入人心。

Photo Credit: 台灣國際女性影展 《泅》劇照

風格設計與故事情感的交織

角色的設計源自導演童年時的照片和家族合照以及導演對阿公的真實回憶，他們根據這些照片和記憶，設計出具有辨識度和記憶感的角色形象，讓角色呈現出童話繪本的視覺感受。

角色設計師王葦如補充說，他們對阿公和孫女的形象設計進行了對比以強調兩者之間的情感關聯。阿公的外形方正、木訥，呼應了他的性格特點，而孫女的形象則突顯了她的可愛和溫暖。