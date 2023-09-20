【2023女性影展】《泅》製作團隊專訪：用客語呈現感情連結，從阿公的人生看時代發展
我們想讓你知道的是
《泅》的簡介中有一句話，「愛之於犧牲，之於自由」。故事中阿公是一個木訥的長輩，並不經常談論自己的過去，隨著故事的展開，我們可以了解到阿公和他的一代人，在那個時代為了照顧家庭、培養後代，付出了很多，甚至犧牲了自己的個人夢想和自由。
主訪：林琳
撰稿：彭婕瑜
攝影：雷紫柔
逐字稿整理：胡韻宇
片名背後的靈感與意義
製作團隊成員提到，《泅》這個片名起源於客語，其中「泅」發音為「ㄑㄧㄡˊ」，可以搭配「泅水」一詞，意指游泳或游水。這個詞在水的象徵意象與影片中大量出現的魚和水元素相呼應。
此外，「泅」這個字的形象有著一個水字邊、加上一個口、中間囚著一個人的結構。這暗喻了影片中的主角阿公，他被水所包圍，被人生的責任和義務所框住。這個片名的形象也與影片中的一幕有所關聯，即風箏飛到大魚塘中，象徵著阿公在海洋般的魚塘中被圈住，面臨人生的抉擇。
而英文片名的選擇上，團隊成員曾提出多個片名，最終選擇「set sail」作為英文片名。「set sail」象徵著阿公人生的結尾，他的離世，同時也象徵著孫女要面對生命的下一階段。阿公的離世讓他脫離了所愛的親人，但伴隨著他的是人生的夢想，他即將展開新的旅程。
源自導演家庭經歷，用客語呈現感情連結
導演李若提透露《泅》的故事靈感來自她自己的家庭經歷。她的祖父於前年過世，這個家庭的離別給了她很大的影響，因此在畢業製作時，她便開始孕育這個故事的構想。導演認為這個故事可以延續並表達出她對逝去長輩的情感。
片中用客語呈現的原因與導演的家庭背景密切相關。導演的祖父（阿公）和祖母（阿婆）是非常傳統的客家人，即使導演也有一半血統是客家人，她並不太能流利的說客家話，但她希望用孫女講客語的方式與已逝的阿公進行連結。在創作過程中，導演一直細心地向阿婆學習客語，一句一句地記錄下來，並融入故事中。
探討台灣社會變遷，從阿公的人生看時代發展
創作團隊表示，在構思這個故事時，他們有著一個共同的目標，創作一部與台灣文化和地方特色相關的作品。導演阿公的人生經歷是一個典型的代表，他在不同時期選擇去從事當時常見的行業，這個過程呈現了台灣社會不同年代的發展，反映出社會變遷和時代轉變。
從紡織工業到其他行業，阿公的選擇折射出台灣社會在經濟和產業上的轉型。這個過程生動地展現了台灣人民在時局變遷中的奮鬥和適應能力。導演表示，她在這些過程中看到了台灣社會的變化，這讓他深受啟發，想要透過故事來探討這樣的變革。
《泅》通過阿公的故事，以及他在不同年代做出的選擇，將台灣社會的發展融入了故事情節中。這部動畫片不僅是一個個人故事的講述，更是一幅描繪台灣歷史變遷的畫卷。觀眾在欣賞影片的同時，也能夠感受到時代的變遷對個人和社會所帶來的深遠影響。
大魚背後的象徵意義與阿公的夢想
關於影片中的大魚，創作團隊表示大魚的存在並非阿公真實遇到的事情，而是一種象徵，一種夢想的投影。導演透露，她在創作故事時對阿公的經歷進行了深入的研究，並從家人的回憶中了解到阿公對魚和海的事物有著濃厚的興趣。
他曾經養過錦鯉，甚至有過自己開設水族館的想法，可惜後來由於家庭和經濟因素，他無法實現這個夢想，於是大魚的形象在影片中成為了阿公心中一個未完成的願望，因此導演想透過故事幫阿公實現這個願望。
此外，大魚的象徵意義在影片中得到了多層次的呈現。不僅代表著阿公個人的夢想，也象徵著他一直追尋的方向，他對於工作和生活的期許。大魚的影子、風箏和實際的大魚都在影片中出現，呼應了這個象徵，強化了影片的主題。
而關於金魚風箏掉落的場景以及它是否象徵著阿公的離去，我們也與創作團隊進行了討論。創作團隊表示他們沒有明確固定的詮釋。這場景可能讓人聯想到阿公的離世，也可能理解為阿公進入夢鄉。
導演強調他們特意保留了這樣的開放性，希望觀眾可以根據自己的情感和想法來解讀。導演也進一步解釋，這個場景主要在描述阿公的生活階段轉變。年輕時能夠做的事情，如今可能變得不再容易。這個場景在表達阿公已經進入生命的另一個階段，但究竟如何解讀這個階段，是留給觀眾自由想像的。
愛之於犧牲，之於自由
《泅》的簡介中有一句話，「愛之於犧牲，之於自由」。
對於這句簡介，創作團隊指出在故事中阿公是一個木訥的長輩，並不經常談論自己的過去。隨著故事的展開，我們可以了解到阿公和他的一代人，在那個時代為了照顧家庭、培養後代，付出了很多，甚至犧牲了自己的個人夢想和自由。這種犧牲是為了將更好的機會和未來帶給後代，包括他們的子女和孫輩。
簡介中的「愛之於犧牲，之於自由」，暗示了這種犧牲的本質。對於創作團隊來說，這句話象徵著一代人為了家庭和下一代的幸福，願意放棄自己的夢想和自由。他們所說的「愛」，不僅是家庭的情感聯繫，也是對後代的無私關愛。
而「犧牲」，則是表現出這種情感的真實付出，他們放下了一些本該屬於自己的事物，以換取家庭的幸福和成長。同時，「自由」則代表了他們可能因此而失去的某些機會或個人追求。
他們提到，阿公作為一個長輩，默默地犧牲了自己的自由和夢想，專注於照顧家人，為下一代鋪平道路。這種愛的犧牲不僅是一種情感，更是一種責任和價值觀的體現，而這種愛所創造的情感連結，讓角色和故事更加深入人心。
風格設計與故事情感的交織
角色的設計源自導演童年時的照片和家族合照以及導演對阿公的真實回憶，他們根據這些照片和記憶，設計出具有辨識度和記憶感的角色形象，讓角色呈現出童話繪本的視覺感受。
角色設計師王葦如補充說，他們對阿公和孫女的形象設計進行了對比以強調兩者之間的情感關聯。阿公的外形方正、木訥，呼應了他的性格特點，而孫女的形象則突顯了她的可愛和溫暖。
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。