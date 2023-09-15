2023/09/15,
文學

2024台北國際書展主題國「荷蘭」，文化部長史哲：讓文化為台灣人增加更多的自信

2024台北國際書展主題國「荷蘭」，文化部長史哲：讓文化為台灣人增加更多的自信
Photo Credit: 文化部提供

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史哲認為，1624年是台灣史上第一次跟國際相遇的起點，400年後的今天，台灣的民主多元備受國際肯定，台灣應該昂首，更積極地面對面與國際交流，將台灣民主多元社會所產生的文化成果讓國際社會瞭解，「讓文化成為國際交流的重要名片，也讓文化為台灣人增加更多的自信」。

根據文化部長史哲表示，明（2024）年是台灣與荷蘭相遇的400年，台北國際書展特別安排由荷蘭擔任主題國，並將促成荷蘭國家博物館、國立台灣歷史博物館在台灣合作推出以台灣為名的「1624特展」，期待台荷在400年後，以出版及2個國家級博物館的對話「再次相遇」。

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Photo Credit: 文化部提供
文化部長史哲（中）

史哲表示，台史博規劃在今年底推出「1624特展」，除將首度曝光館藏17世紀古物「1646《荷蘭聯合東印度公司的起源與發展》古籍」，並獲荷蘭國家博物館同意授權運用10數件畫作及立體文物的高階圖像於展覽中，其中包含首次在台灣曝光的1650年代荷蘭風景畫大師庫普（Aelbert Cuyp）的印尼東印度公司商人油畫作品等。

史哲也指出，2024年是台灣與荷蘭相遇400年的日子，「400年後我們談的不是慶祝或是紀念」，而是談1624年對台灣歷史發展的重要性及意義。

史哲認為，1624年是台灣史上第一次跟國際相遇的起點，400年後的今天，台灣的民主多元備受國際肯定，台灣應該昂首，更積極地面對面與國際交流，將台灣民主多元社會所產生的文化成果讓國際社會瞭解，「讓文化成為國際交流的重要名片，也讓文化為台灣人增加更多的自信」。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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