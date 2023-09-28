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2023/09/28,
歷史

《物種與人類世》：除了藥酒之外，也有高級餐廳將海馬入菜，以「情慾」為號召吸引顧客上門

《物種與人類世》：除了藥酒之外，也有高級餐廳將海馬入菜，以「情慾」為號召吸引顧客上門
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

一九九八年，台北御生坊餐廳推出有助情慾的菜餚「龍馬海參」，將汆燙過的海參與蔥薑、蠔油一同爆炒，加入高湯與處理過的鹿茸、海馬、淫羊藿、枸杞略煮。二○○○年，台北力霸皇冠假日飯店堆出養生藥膳，每盅使用鮑魚、鵪鶉、九孔、海馬等高級食材。二○○一年，新光三越百貨台南店的「巴黎歐式自助餐」有「海馬烏骨雞湯」，可視為禦寒滋補的「威而鋼」。

文：曾齡儀

海馬藥酒、海馬丸、海馬入菜：一九五○—一九九○年代台灣的海馬消費

二次戰後，海馬的中藥實踐在台灣更加普遍。一九五八年二月《徵信新聞》報導提到「我們中藥店鋪常有出售作藥用的這種海馬，因此國人對它也許不會陌生的」。同年八月《徵信新聞》也提到，海馬兩性間的性活動由雌性作主，且其交配時間很長，「牠們若斷若續的，直至雌海馬自己認為享受夠了才停止」，並提到海馬經過煉製後可做為藥品，特別是浸酒可做為解毒劑，治療皮膚病與其他毒症。

一九六○年代初期，《民聲日報》刊載「青春海馬丸」的廣告，標榜是男女適用的滋補強壯保健綜合劑，可治療未老先衰、婦女絕經期各病症、補男女氣血不足與神經衰弱。另有「海龍丸」特別治療男性陽痿早洩、遺精漏精與腎虧等病症。

從上述報章廣告顯示，一九五○至一九六○年代台灣確實有海馬的藥補實踐。

做為中藥的海馬，戰後初期礙於兩岸貿易管制，主要來自台灣自產。例如一九五九年「台灣省能生產及不必要應管制進口之中藥名單」，海馬亦在其中，此名單顯示：第一，台灣有產海馬，第二，政府認為應該管制進口，第三，海馬用於中藥。 一九六○至一九七○年代，海馬也多出現在台灣省物資局標售的中藥材名單中，例如一九六七年十二月，該局出售中藥一批，「廣隆貿易公司」（一九五八年設立，位於迪化街）以單價二，九四○元標到海馬四．二公斤；一九七二年八月，該局標售中藥一批，包含海馬八．四公斤；九月又標售中藥一批，包含海馬六．六公斤；十月又標售中藥一批，包含海馬一一二．四公斤。 可見海馬確實是當時台灣中藥市場上常見的商品。

一九七二年十月，台灣省及台北市國藥公會向國貿局與衛生署提出要求，希望解除十四種中藥限制採購地區，因藥材價格猛漲，若不開放將影響中藥市場。當時台灣政府限制茯苓、枸杞只能向韓國採購，但品質差且供應量少；茱萸限制只能向日本買，同樣是質差量少；海馬則受到台灣遠洋漁業減少的影響，價格飆高，因此公會希望能開放進口。經濟部國貿局回應民間需求，一九七三年一月將海馬改為「准許進口類」（CCC0416-42）。 自此海馬有更多的來源，提供給台灣國內中藥市場。

海馬最常見的消費方式是製酒與藥丸，但做為動物性藥材，需特別注意品質衛生。一九六四年台灣省衛生處規定，中藥成藥須經過審核，獲得成藥許可證者始可販售。海馬與蛤蚧、鹿鞭、海狗腎、人胞（紫河車）等被認為是「易於變質且有不合衛生之嫌藥品」而需加以注意。

「藥酒」是坊間最普遍的海馬消費方式，中藥行將海馬與人參、枸杞等藥材與米酒一同浸泡，做為男性補腎壯陽之用。自製或購買藥酒的風氣在一九八○、一九九○年代蔚為風行，例如：一九八七年《民生報》教導民眾如何自製藥，提到「泡藥酒假使選用質地堅硬的藥材，例如動物性的虎骨、海馬，植物性的杜仲、枸杞，應該先把藥材打碎，用水煎後，把藥材撈起濾乾再放進米酒裡面浸泡」。

一九九○年「台北市中藥公會」提醒民眾，立冬之後可到中藥房抓幾帖藥，放入米酒頭內浸泡，高貴的冬季補藥包括冬蟲夏草、鹿茸、大海馬、蛤蚧與高麗參等。一九九二年有報導說明自行浸泡藥酒的注意事項，包括：酒精濃度以三十五％為最佳，若使用海馬、海龍、蛤蚧等動物藥材一定要新鮮，浸泡前用鹽炒一遍，且完全浸在酒裡，否則發霉會有肉毒桿菌中毒的危險。

更有趣的是，也有中醫師接受企業主委託釀造私房藥酒，做為送禮之用，例如「演武大力酒」藥材包括海狗鞭、海馬、蛤蚧、鹿茸、鹿尾與當歸等。一九九八年，《聯合報》也教民眾自製藥酒，提到海馬是催生藥，婦人陣縮微弱時要服用海馬粉催生，八、九月是海馬捕撈旺季。海馬一味單方藥酒製法：乾燥海馬三對，燒酒一瓶（七○○.∼七五○cc.），海馬泡入酒中，一星期即可服用，睡前或行房後服用三十cc。另外，中藥店自行提煉「龜鹿二仙膠」，主要預防骨質疏鬆，古方藥材包括龜板、鹿角、鹿茸、大海馬、大蛤蚧、紫河車、黨參等。

除了藥酒之外，也有高級餐廳將海馬做為食材入菜，並以「情慾」為號召，吸引顧客上門。一九九八年，台北御生坊餐廳推出有助情慾的菜餚「龍馬海參」，將汆燙過的海參與蔥薑、蠔油一同爆炒，加入高湯與處理過的鹿茸、海馬、淫羊藿、枸杞略煮。二○○○年，台北力霸皇冠假日飯店堆出養生藥膳，每盅使用鮑魚、鵪鶉、九孔、海馬等高級食材。二○○一年，新光三越百貨台南店的「巴黎歐式自助餐」有「海馬烏骨雞湯」，可視為禦寒滋補的「威而鋼」。台北凱悅飯店的「漂亮中餐廳」推出情人套餐，女性喝的「沉魚落雁」煲湯裡面有鱉、海馬、鮑魚、紅棗等食材。台北國賓飯店也與北京同仁堂合作，推出適合男性的「強身固本餐」，有一道「海馬鮑魚海鮮粥」。

高雄也很流行海馬入菜，二○○一年，高雄晶華酒店三十八樓「晶華軒」推出冬令藥膳進補，主廚推薦「周補藥膳」中最養生的「滋補燉海馬」，老母雞高湯加入海螺肉、海馬、枸杞與人參，「一隻隻原形的海馬躍然湯面，海馬可暖臟、補腎壯陽、治疔瘡和血氣鬱痛」。 高雄華王飯店也推出「冬之美祿」養生藥膳（共十二道），其中一道是「海馬燒甲魚」，可滋補強身。 高雄鄧師傅餐館也推出秋冬季「生龍活虎湯」，用海馬、鹿茸、淮山、竹雞等燉煮，可改善氣虛體寒。

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