《物種與人類世》：除了藥酒之外，也有高級餐廳將海馬入菜，以「情慾」為號召吸引顧客上門
我們想讓你知道的是
一九九八年，台北御生坊餐廳推出有助情慾的菜餚「龍馬海參」，將汆燙過的海參與蔥薑、蠔油一同爆炒，加入高湯與處理過的鹿茸、海馬、淫羊藿、枸杞略煮。二○○○年，台北力霸皇冠假日飯店堆出養生藥膳，每盅使用鮑魚、鵪鶉、九孔、海馬等高級食材。二○○一年，新光三越百貨台南店的「巴黎歐式自助餐」有「海馬烏骨雞湯」，可視為禦寒滋補的「威而鋼」。
文：曾齡儀
海馬藥酒、海馬丸、海馬入菜：一九五○—一九九○年代台灣的海馬消費
二次戰後，海馬的中藥實踐在台灣更加普遍。一九五八年二月《徵信新聞》報導提到「我們中藥店鋪常有出售作藥用的這種海馬，因此國人對它也許不會陌生的」。同年八月《徵信新聞》也提到，海馬兩性間的性活動由雌性作主，且其交配時間很長，「牠們若斷若續的，直至雌海馬自己認為享受夠了才停止」，並提到海馬經過煉製後可做為藥品，特別是浸酒可做為解毒劑，治療皮膚病與其他毒症。
一九六○年代初期，《民聲日報》刊載「青春海馬丸」的廣告，標榜是男女適用的滋補強壯保健綜合劑，可治療未老先衰、婦女絕經期各病症、補男女氣血不足與神經衰弱。另有「海龍丸」特別治療男性陽痿早洩、遺精漏精與腎虧等病症。
從上述報章廣告顯示，一九五○至一九六○年代台灣確實有海馬的藥補實踐。
做為中藥的海馬，戰後初期礙於兩岸貿易管制，主要來自台灣自產。例如一九五九年「台灣省能生產及不必要應管制進口之中藥名單」，海馬亦在其中，此名單顯示：第一，台灣有產海馬，第二，政府認為應該管制進口，第三，海馬用於中藥。 一九六○至一九七○年代，海馬也多出現在台灣省物資局標售的中藥材名單中，例如一九六七年十二月，該局出售中藥一批，「廣隆貿易公司」（一九五八年設立，位於迪化街）以單價二，九四○元標到海馬四．二公斤；一九七二年八月，該局標售中藥一批，包含海馬八．四公斤；九月又標售中藥一批，包含海馬六．六公斤；十月又標售中藥一批，包含海馬一一二．四公斤。 可見海馬確實是當時台灣中藥市場上常見的商品。
一九七二年十月，台灣省及台北市國藥公會向國貿局與衛生署提出要求，希望解除十四種中藥限制採購地區，因藥材價格猛漲，若不開放將影響中藥市場。當時台灣政府限制茯苓、枸杞只能向韓國採購，但品質差且供應量少；茱萸限制只能向日本買，同樣是質差量少；海馬則受到台灣遠洋漁業減少的影響，價格飆高，因此公會希望能開放進口。經濟部國貿局回應民間需求，一九七三年一月將海馬改為「准許進口類」（CCC0416-42）。 自此海馬有更多的來源，提供給台灣國內中藥市場。
海馬最常見的消費方式是製酒與藥丸，但做為動物性藥材，需特別注意品質衛生。一九六四年台灣省衛生處規定，中藥成藥須經過審核，獲得成藥許可證者始可販售。海馬與蛤蚧、鹿鞭、海狗腎、人胞（紫河車）等被認為是「易於變質且有不合衛生之嫌藥品」而需加以注意。
「藥酒」是坊間最普遍的海馬消費方式，中藥行將海馬與人參、枸杞等藥材與米酒一同浸泡，做為男性補腎壯陽之用。自製或購買藥酒的風氣在一九八○、一九九○年代蔚為風行，例如：一九八七年《民生報》教導民眾如何自製藥，提到「泡藥酒假使選用質地堅硬的藥材，例如動物性的虎骨、海馬，植物性的杜仲、枸杞，應該先把藥材打碎，用水煎後，把藥材撈起濾乾再放進米酒裡面浸泡」。
一九九○年「台北市中藥公會」提醒民眾，立冬之後可到中藥房抓幾帖藥，放入米酒頭內浸泡，高貴的冬季補藥包括冬蟲夏草、鹿茸、大海馬、蛤蚧與高麗參等。一九九二年有報導說明自行浸泡藥酒的注意事項，包括：酒精濃度以三十五％為最佳，若使用海馬、海龍、蛤蚧等動物藥材一定要新鮮，浸泡前用鹽炒一遍，且完全浸在酒裡，否則發霉會有肉毒桿菌中毒的危險。
更有趣的是，也有中醫師接受企業主委託釀造私房藥酒，做為送禮之用，例如「演武大力酒」藥材包括海狗鞭、海馬、蛤蚧、鹿茸、鹿尾與當歸等。一九九八年，《聯合報》也教民眾自製藥酒，提到海馬是催生藥，婦人陣縮微弱時要服用海馬粉催生，八、九月是海馬捕撈旺季。海馬一味單方藥酒製法：乾燥海馬三對，燒酒一瓶（七○○.∼七五○cc.），海馬泡入酒中，一星期即可服用，睡前或行房後服用三十cc。另外，中藥店自行提煉「龜鹿二仙膠」，主要預防骨質疏鬆，古方藥材包括龜板、鹿角、鹿茸、大海馬、大蛤蚧、紫河車、黨參等。
除了藥酒之外，也有高級餐廳將海馬做為食材入菜，並以「情慾」為號召，吸引顧客上門。一九九八年，台北御生坊餐廳推出有助情慾的菜餚「龍馬海參」，將汆燙過的海參與蔥薑、蠔油一同爆炒，加入高湯與處理過的鹿茸、海馬、淫羊藿、枸杞略煮。二○○○年，台北力霸皇冠假日飯店堆出養生藥膳，每盅使用鮑魚、鵪鶉、九孔、海馬等高級食材。二○○一年，新光三越百貨台南店的「巴黎歐式自助餐」有「海馬烏骨雞湯」，可視為禦寒滋補的「威而鋼」。台北凱悅飯店的「漂亮中餐廳」推出情人套餐，女性喝的「沉魚落雁」煲湯裡面有鱉、海馬、鮑魚、紅棗等食材。台北國賓飯店也與北京同仁堂合作，推出適合男性的「強身固本餐」，有一道「海馬鮑魚海鮮粥」。
高雄也很流行海馬入菜，二○○一年，高雄晶華酒店三十八樓「晶華軒」推出冬令藥膳進補，主廚推薦「周補藥膳」中最養生的「滋補燉海馬」，老母雞高湯加入海螺肉、海馬、枸杞與人參，「一隻隻原形的海馬躍然湯面，海馬可暖臟、補腎壯陽、治疔瘡和血氣鬱痛」。 高雄華王飯店也推出「冬之美祿」養生藥膳（共十二道），其中一道是「海馬燒甲魚」，可滋補強身。 高雄鄧師傅餐館也推出秋冬季「生龍活虎湯」，用海馬、鹿茸、淮山、竹雞等燉煮，可改善氣虛體寒。
廿一世紀以降：「華盛頓公約」與「威而鋼」影響下的海馬交易
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
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全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45