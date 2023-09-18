兩岸關係學者「避談習近平」猶如佛地魔，無疑是對房間裡的大象視而不見
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習近平近來的許多政策，影響兩岸關係極為深遠。兩岸關係學者們避談這些政策的優劣缺失，不願意去討論到習近平大權獨攬，可能終身執政的局面，無疑是故意對房間裡的大象視而不見。
文：王臻明
日前媒體報導，台灣多名專精兩岸關係的學者，在前往中國參與學術交流活動時，於機場遭到留滯盤查。消息曝光後，台灣的陸委會嚴厲譴責，反而是當事人都低調不回應，甚至直接否認。
其實這並不令人意外，隨著中國政府推出《反間諜法》，鼓勵民間主動檢舉可疑人士，外國人在中國的活動空間受到壓縮，是必然的事。比較有趣的反而是這些學者的態度，雖然可以理解他們想要避免批評中國政府，以免未來更難以入境，但這樣的情況剛好反映目前兩岸關係學者們的集體困境。
或許精確一點來說，目前的兩岸關係學者們並不是避免批評中國政府，而且盡量不願意談到習近平，特別是他打破過去的任期制，走向終身獨裁這件事。畢竟現在習近平已掌握一切權力，容不下批評，任何一個觸碰到這個敏感話題的人，在中國可能囹圄纏身，在海外則會被列為黑名單，永遠無法再到香港或中國。
但是習近平近來的許多政策，影響兩岸關係極為深遠。兩岸關係學者們避談這些政策的優劣缺失，不願意去討論到習近平大權獨攬，可能終身執政的局面，無疑是故意對房間裡的大象視而不見。
這對台灣或中國的學者，都是非常嚴重的問題。對台灣的學者來說，繞來繞去講兩岸問題，卻不能談最為核心的關鍵，永遠只能在旁枝末節上打轉，或轉述中國方面的論點。長期下來，很容易被認為這些學者避重就輕，甚至被譏笑已淪為統戰傳聲筒。
特別是少數的激進統派，為了私利，對習近平歌功頌德，反而更壓縮了理性討論的空間。相反的，主張台灣獨立，反對兩岸交流，根本就不願意踏上中國的人，因為不用擔心中國封殺，可以百無禁忌批評習近平，反而成為了台灣社會討論這個問題的唯一聲音。
對中國的學者來說，過去還能用民主集中制來為中國共產黨的一黨專政辯護，雖然中國的領導階層並不是一票一票選出來的，但領導人至少與一般的民主國家一樣，最多兩任就會卸任。雖然權力的運作機制只集中在中國共產黨內的一小群精英裡，百姓沒有置喙的餘地，不過好歹也有民主機制的外貌。甚至還能嘲笑西方民主制度的選舉太過勞民傷財，民選代議士所組成的國會素質低落，在行政效率上更是完全比不上中國。
但這一切的說帖，都隨著習近平打破任期制，而成了最大的反諷。民主集中制缺乏制衡，萬一出現一個有野心的人，所有的制度都將形同虛設，完全顯露出民主集中制的最大問題。
於是不論是台灣或中國的兩岸關係學者，都不敢承認房間裡有一隻大象，只能裝作沒看見。偏偏台灣已經是一個百分之百的民主社會，媒體發達，新聞自由，幾乎沒有台灣人可以忍受這種荒謬的情況。結果造成兩岸關系學者們的論述越來越脫離現實，也更難以與民眾溝通。
無論是一中原則、一中政策或是九二共識，這些深奧的國際政治與學理論述，通通比不上今日兩岸關係學者們就是不敢談習近平的荒謬感。研究兩岸關係的學者們更不敢承認，房間裡的這隻大象就是現今兩岸關係的最大阻礙。
而以習近平目前的人事佈局來分析，他最少會再執政十年以上，代表這樣的僵局將會持續，甚至演變得更糟。兩岸關係學者們通常會把這樣的情況，歸咎於台灣一方，因為不論對台灣或中國的學者來說，批評台灣是安全的，但這明顯是不公平的，甚至是背離事實的。
於是兩岸關係這一學門，越來越失去公信力，甚至變成是統戰的代名詞，實在是非常不幸的一件事。因為兩岸關係千絲萬縷，關係到許多層面，兩岸都應該培養智庫與學者，來研究並釐清一些問題，做為政策的建議，更可以形成官方以外的交流管道，以避免誤判。
而退一步來說，中國有其特殊的國情與環境，中國的兩岸關係學者必需為中國共產黨服務，無法暢所欲言，這是無奈的情況。但台灣的兩岸關係學者活在民主社會中，擁有言論與學術的自由，卻自己劃設紅線，不敢逾越，這其實是非常可悲的一件事。
一個擁有言論自由的社會，當然會因此而批評研究兩岸關係的部份學者們，認為這些人放棄學術尊嚴，屈從獨裁者。兩岸關係的研究一步一步走向死胡同，絕不是台灣社會的錯，而是那些學者們不敢直呼其名的人所造成的。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：兩岸關係學者們的集體困境
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。