兩岸關係學者「避談習近平」猶如佛地魔，無疑是對房間裡的大象視而不見

文：王臻明

日前媒體報導，台灣多名專精兩岸關係的學者，在前往中國參與學術交流活動時，於機場遭到留滯盤查。消息曝光後，台灣的陸委會嚴厲譴責，反而是當事人都低調不回應，甚至直接否認。

其實這並不令人意外，隨著中國政府推出《反間諜法》，鼓勵民間主動檢舉可疑人士，外國人在中國的活動空間受到壓縮，是必然的事。比較有趣的反而是這些學者的態度，雖然可以理解他們想要避免批評中國政府，以免未來更難以入境，但這樣的情況剛好反映目前兩岸關係學者們的集體困境。

或許精確一點來說，目前的兩岸關係學者們並不是避免批評中國政府，而且盡量不願意談到習近平，特別是他打破過去的任期制，走向終身獨裁這件事。畢竟現在習近平已掌握一切權力，容不下批評，任何一個觸碰到這個敏感話題的人，在中國可能囹圄纏身，在海外則會被列為黑名單，永遠無法再到香港或中國。

但是習近平近來的許多政策，影響兩岸關係極為深遠。兩岸關係學者們避談這些政策的優劣缺失，不願意去討論到習近平大權獨攬，可能終身執政的局面，無疑是故意對房間裡的大象視而不見。

這對台灣或中國的學者，都是非常嚴重的問題。對台灣的學者來說，繞來繞去講兩岸問題，卻不能談最為核心的關鍵，永遠只能在旁枝末節上打轉，或轉述中國方面的論點。長期下來，很容易被認為這些學者避重就輕，甚至被譏笑已淪為統戰傳聲筒。

特別是少數的激進統派，為了私利，對習近平歌功頌德，反而更壓縮了理性討論的空間。相反的，主張台灣獨立，反對兩岸交流，根本就不願意踏上中國的人，因為不用擔心中國封殺，可以百無禁忌批評習近平，反而成為了台灣社會討論這個問題的唯一聲音。

對中國的學者來說，過去還能用民主集中制來為中國共產黨的一黨專政辯護，雖然中國的領導階層並不是一票一票選出來的，但領導人至少與一般的民主國家一樣，最多兩任就會卸任。雖然權力的運作機制只集中在中國共產黨內的一小群精英裡，百姓沒有置喙的餘地，不過好歹也有民主機制的外貌。甚至還能嘲笑西方民主制度的選舉太過勞民傷財，民選代議士所組成的國會素質低落，在行政效率上更是完全比不上中國。

但這一切的說帖，都隨著習近平打破任期制，而成了最大的反諷。民主集中制缺乏制衡，萬一出現一個有野心的人，所有的制度都將形同虛設，完全顯露出民主集中制的最大問題。

Photo Credit: GettyImages

於是不論是台灣或中國的兩岸關係學者，都不敢承認房間裡有一隻大象，只能裝作沒看見。偏偏台灣已經是一個百分之百的民主社會，媒體發達，新聞自由，幾乎沒有台灣人可以忍受這種荒謬的情況。結果造成兩岸關系學者們的論述越來越脫離現實，也更難以與民眾溝通。

無論是一中原則、一中政策或是九二共識，這些深奧的國際政治與學理論述，通通比不上今日兩岸關係學者們就是不敢談習近平的荒謬感。研究兩岸關係的學者們更不敢承認，房間裡的這隻大象就是現今兩岸關係的最大阻礙。

而以習近平目前的人事佈局來分析，他最少會再執政十年以上，代表這樣的僵局將會持續，甚至演變得更糟。兩岸關係學者們通常會把這樣的情況，歸咎於台灣一方，因為不論對台灣或中國的學者來說，批評台灣是安全的，但這明顯是不公平的，甚至是背離事實的。

於是兩岸關係這一學門，越來越失去公信力，甚至變成是統戰的代名詞，實在是非常不幸的一件事。因為兩岸關係千絲萬縷，關係到許多層面，兩岸都應該培養智庫與學者，來研究並釐清一些問題，做為政策的建議，更可以形成官方以外的交流管道，以避免誤判。

而退一步來說，中國有其特殊的國情與環境，中國的兩岸關係學者必需為中國共產黨服務，無法暢所欲言，這是無奈的情況。但台灣的兩岸關係學者活在民主社會中，擁有言論與學術的自由，卻自己劃設紅線，不敢逾越，這其實是非常可悲的一件事。

一個擁有言論自由的社會，當然會因此而批評研究兩岸關係的部份學者們，認為這些人放棄學術尊嚴，屈從獨裁者。兩岸關係的研究一步一步走向死胡同，絕不是台灣社會的錯，而是那些學者們不敢直呼其名的人所造成的。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：兩岸關係學者們的集體困境

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航