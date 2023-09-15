foodpanda首辦 《2023 panda ads零售媒體廣告趨勢論壇》 匯集頂尖零售企業 一同解密外送平台廣告商業模式

德商foodpanda今(14)日首次在台舉辦《2023 panda ads零售媒體廣告趨勢論壇》，揭露如何透過平台優勢，結合線上線下資源攜手品牌客戶端一同成長。現場不僅由foodpanda亞太地區廣告暨異業合作總監－Toni Ruotanen 分享第一手產業市場洞察與廣告趨勢，更邀請到可口可樂公司香港、台灣、澳門及蒙古區 客戶及商務領導資深總監－Joseph Leung 一同對談，持續經營未來共同目標，攜手航向「新零售時代」！

foodpanda首場《2023 panda ads零售媒體廣告趨勢論壇》揭露台灣市場概況與產業趨勢洞察

foodpanda分析，近年來從GDPR一般資料保護原則到Google與Apple兩大科技巨擘對於第三方數據的禁用等，未來零售品牌將面臨更加困難的數據蒐集挑戰。foodpanda行銷總監－陳嘉孟表示：「台灣foodpanda的用戶中，達70%是具有高度潛在消費力的客群。也正因平台中包含外送、外帶等服務，透過平台數據的共享， panda ads訂餐的消費軌跡就能追蹤到消費者的商品愛好、購買歷史、行為模式、付款方式等，在第三方數據逐漸失守的未來，擁有廣大數據庫的panda ads，更能幫助品牌用數據驅動精準行銷。」

而foodpanda亞太地區廣告暨異業合作總監 – Toni Ruotanen 也分享：「根據Group M與IAB SEA+india等機構的分析調查指出，未來消費者習慣將會有所轉變，消費者們不僅傾向直接與品牌溝通，也有更加明確的購買意願及動機。而這也讓亞洲地區的行銷人才們更加注意零售媒體廣告的重要性，根據數據指出，將近6成的品牌主認為零售媒體廣告將有效地觸及他們的受眾、也有近6成的品牌主預期在接下來的12個月內增加他們的零售媒體廣告投放。」

foodpanda活用第一方數據助力品牌 攜手可口可樂、任天堂 佈局新零售時代

panda ads的廣告優勢與高達8成以上的用戶留存率，驅動各界領導品牌紛紛加入foodpanda的行列。全球飲品指標性品牌可口可樂、遊戲界霸主任天堂、adidas等都是panda ads的長期合作夥伴。論壇邀請到全球最具品牌價值前十大企業之一的可口可樂公司香港、台灣、澳門及蒙古區 客戶及商務領導資深總監－Joseph Leung 分享與foodpanda如何創造消費者使用時機，將「用餐就是要搭可口可樂」的印象深植用戶心中，進而帶動龐大銷量。Joseph也指出，「foodpanda用戶眾多，不論是外送或生鮮雜貨平台都與可口可樂有非常緊密的連結，配合開罐魔力食光的行銷專案，panda ads更為我們量身訂製了一套有效的銷售策略，其中就包含了進站輪播廣告的推送，而在綜合各種板位搭配的大量觸及下，現在大家都知道，在歡聚的時刻裡，用餐要配可口可樂！ 」而以任天堂暢銷遊戲《薩爾達傳說》為例，除了上架熊貓超市外，結合APP站內外全版位廣告進行強力曝光，提升潛在受眾的好奇心，其中「夜貓族大補帖超值禮包」也為其他餐飲、保健品等品牌創造共同使用銷售情境，創造雙贏局面。

Photo Credit : foodpanda 可口可樂客戶及商務領導資深總監－Joseph Leung，也到場共襄盛舉，熱情分享過去曾與foodpanda的深度合作及效益

全球品牌持續因應不同消費者需求、快速調整行銷策略，以跟上用戶行為的改變，並創造更完善的服務。因此，panda ads不斷優化數位技術，在銷售的各環節中制訂全面行銷策略，未來也將提供更精確的受眾分類，例如：用戶的發卡銀行、電信業者等，提高廣告曝光率。在數據碎片化時代，foodpanda看好市場潛力與龐大需求、掌握先機，積極發展外送平台的新商業模式，協助品牌廣告主一起應對未來的挑戰。

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