2023/09/17,
生活

一樣都是豆製品，豆皮、腐竹、千張差別在哪裡？

一樣都是豆製品，豆皮、腐竹、千張差別在哪裡？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

豆腐皮，又常簡稱「豆皮」，是火鍋、素食等料理不可或缺的食材。在喝豆漿時，如果是純度很高的豆漿，豆漿的表面常常會浮上一層薄薄的皮，這就是豆皮。豆腐皮性平味甘，有清熱潤肺、止咳消痰、養胃、解毒、止汗等功效，蛋白質、胺基酸含量也很高，是素食者、健身者很好的蛋白質補充來源。

文：臺灣阿鹹

吃火鍋或滷味的的時候，總忍不住來份豆皮，吸的飽滿湯汁、又有飽足感。但長得相似的豆製品有許多，例如：豆腐皮、千張、腐竹這三胞胎，時常讓人錯亂，他們在製作上有何差異呢？在料理上又有哪些應用方式呢？而「千張」料理，近期深受減糖、低醣、低碳與生酮飲食者的人所喜愛，這又是為什麼呢？

豆腐皮：蛋白質、氨基酸含量高！

豆腐皮，又常簡稱「豆皮」，是火鍋、素食等料理不可或缺的食材。在喝豆漿時，如果是純度很高的豆漿，豆漿的表面常常會浮上一層薄薄的皮，這就是豆皮。

豆腐皮性平味甘，有清熱潤肺、止咳消痰、養胃、解毒、止汗等功效。蛋白質、胺基酸含量也很高，是素食者、健身者很好的蛋白質補充來源。

豆腐皮的製作，使用濃豆漿，倒入平底鍋中，加熱時注意不要煮沸，鍋中豆漿的表層就產生一層皮膜，此薄膜從豆漿表面移走後晾乾便是豆皮。持續加熱的豆漿會又形成另一層薄膜，繼續撈出，這樣如此反覆，豆漿的濃度就會逐漸稀薄直至撈不出豆皮。

腐竹：和豆皮製法相同，但乾燥方式不同

腐竹是一種由大豆蛋白膜與脂肪組合成的產物，營養價值高、易於保存、食用方便 ，是客家傳統食物，具有濃郁的豆香味與獨特口感。腐竹色澤黃白，油光透亮，含有豐富的蛋白質及多種營養成分，用清水浸泡（夏涼冬溫）3～5小時即可發開。可葷、素、燒、炒、涼拌、湯食等，食之清香爽口，葷、素食別有風味。

腐竹的製作過程與豆腐皮趨同，一樣是將豆漿加熱煮沸後，經過一段時間保溫，表面形成一層薄膜，挑出薄膜、下垂成枝條狀，再經乾燥而成。由於其形似竹枝狀，所以稱為腐竹。它與豆腐皮的區別在於，豆腐皮在曬制的時候，是平鋪著的，而腐竹是使其自然下垂，這樣乾燥之後，就會成為枝條狀。

千張豆皮：醣分低，廣受低碳飲食者所喜愛！

千張為一種特殊的豆製品，呈現為薄薄的豆腐乾片，看起來是一片特別大、特別薄有一定韌性的豆腐乾，是由特製工具層層壓制而成，出品的時候看起來有千百張疊加在一起，所以被稱為「千張」。色米黃、可涼拌、可清炒、可煮食，還可以用近年來流行的氣炸鍋做出各式料理。

由於千張所富含的高植物蛋白、而醣分又比一般餅皮還要少。

一張麵粉做的蛋餅皮，雖然看起來很薄，一片（約54克）大概就有23.6克的醣，一份蛋餅，光餅皮就高達 23克！而千張豆皮一樣是加工製品，但兩片（約100g）約5克醣，差了超過4倍，相較起一般餅皮、千張豆皮較無負擔。因而在近期受到「減糖」、「減醣」、「低碳」與「生酮」飲食的人所喜愛。

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：豆皮、腐竹、千張差在哪？低碳、減醣可吃的千張料理！

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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