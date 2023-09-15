【未來大人物 愛無所畏1】老爸，我成為你口中的英雄了嗎？陳彥翰領一群人組英雄聯盟慢慢走成孩子的書屋2.0

文：陳淑玲

在台東大知本地區「孩子的書屋」有一種愛的奇蹟。年輕時是別人口中浪子的陳爸陳俊朗，開過酒店、混江湖、賣車子賣棺材。突然驚覺與家人間的疏離慎大，1999年舉家回到台東家鄉，在知本建和部落投入偏鄉教育的工作。

除了修補與兩個孩子之間的親子關係之外，也開設書屋承接台東被社會、學校與家庭忽略的孩子。20年來，從跟2個自己的孩子說故事開始，到2000多位孩子分享愛與力量。陳爸用愛、用音樂、獨木舟與單車環島等多元教育與陪伴的方式，伴著孩子慢慢走、做每位孩子最強大的後盾。

2019年7月4日，陳爸驟逝，留下9間書屋、200多位孩子，社會一片惋惜與震驚之餘，所有難過嘆息的眼光全數寄托在大兒子陳彥翰身上。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 以書屋為基地，在大知本地區承接有需要的大人與小孩。

當遺憾成為一種動力、當孤獨成為正向的生活方法

只要接觸過陳爸與大兒子陳彥翰的人幾乎都會說，「彥翰根本就是陳爸復刻版。」有著一雙圓滾滾黑嚕嚕的黑眼眸，兩個人都有興趣研讀法律想成為司法人員，不但連思考模式、甚至連日常小動作都幾乎相同，怎麼看彥翰都是接班的不二人選。

2019那年，彥翰27歲提前接班，幾乎是在混亂的情況中接下孩子的書屋董事長與執行長一職。根本沒有時間讓他傷心與沈澱，事情如山一般的湧來，所有人都問他：「怎麼辦？」彥翰將心中對老爸的遺憾與自己孑然一身的孤獨化成動力。

「跟老爸一起完成事情是我的夢想，但因為總有他可以依靠，我知道過去我都在耍賴逃避。」

「但，有一種動力叫做遺憾，我常常在想如果當時可以幫老爸更多的話，他會不會不那麼快離開。」彥翰想念爸爸時常常這樣想。

接班時彥翰思索著，如何能讓較為保守與尚在摸索的自己有任何的可能性：「孤獨有時候也是一種正向，當可以學會跟自己共處轉化成正面面對問題的能量時，孤獨也就成為了一個正向的生活方式。」

Photo Credit - 陳彥翰 彥翰根本跟陳爸是同模子刻出來的。

孩子的書屋長成2.0版本的茁壯

「老爸是一個很神奇的人，他很愛說大話，但往往卻都能夠在往大話的路上前進、直到實現。他說要帆船環島就真的兩艘獨木舟加上一塊布，風一來撐起布揚起帆，哇～大家就真的就悠遊在太平洋裡了。」在大家心目中，陳爸是一位行動家、創意家。

陳爸領軍的孩子書屋茁壯20年，靠得是陳爸義無反顧的熱情與彷彿從不斷電的火車頭引力，拉著書屋往前走。他曾說：「你要當英雄，英雄就是只要自己有一碗飯，就要分半碗給馬上要餓死的人。」

所以他自籌款、四處募款建書屋，承接住那些在偏鄉部落裡隔代教養、父母酗酒吸毒、被家暴、放學無處可去甚至沒飯可吃的孩子有地方可去。

孩子的書屋甚至蓋出一處「黑孩子黑咖啡」，用台東在地咖啡、食材，再讓有能力工作的孩子直接可投入咖啡館的營運，學做咖啡與烘焙，讓這群被陽光普照曬出一身黝黑的黑孩子們能營運出自己一片天地。

對建築有興趣的孩子，黑孩子工班一磚一瓦蓋出屬於自己的建築「青林書屋」甚至獲得了「第三屆ADA新銳建築獎首獎」。

這麼多支持當地的系統，當彥翰接手時，大家都在等著他問下一步怎麼走？

「9間書屋，一年就要5000多萬的經營費用。一開始時我也很保守與害怕，每一筆善款背後都是好幾千人的善意，我到底該怎樣用才算真的錢花在刀口上？進多少貨、該跟哪一戶農友合作與簽約、甚至契作，都讓我猶豫不敢做決定。」彥翰如實說出接班時的緊張與不安、甚至看到了自己的保守與缺乏。

彥翰想著，過去陳爸是一輛充滿魅力能力滿滿的火車頭，他去拍胸補保證就能讓社會大眾願意認同支持，沒了陳爸火車頭當指標，書屋還剩什麼？

「其實經營孩子的書屋，最終還是需要回到本心、回到孩子身上，書屋不是我自己一個人的，示弱與拿掉本我才能回歸初心。」他轉身將目光移回現在身邊的夥伴身上，用討論與共識決策來成為「彥翰式」的領導方法。

例如將組織分組，各組擁有決策長，該要討論的事情就與夥伴展開決策共識會議，並把會議決定的事情付諸實行。並將書屋經營定調四個方向「育成、就醫、就養、就學」場域。

「育成場域」為黑孩子黑咖啡構築孩子能有咖啡知識、烘焙技能場域。「就醫」則是成立社區醫療據點路瑪診所。「就養場域」則有在書屋辦公室一旁的中央廚房提供穩定的供餐服務。「就學場域」更有如青林書屋等9處書屋提供需要的孩子的庇護之地。

慢慢走，組出自己的英雄聯盟

書屋的大家常常說，現在彥翰是書屋的爸爸、副執行長們則是書屋的媽媽。四大組別的媽媽們分別是：負責教育發展部的林逸羣、陳冠儒則帶領倡議組及社服組；更有後勤支援部的Lo應援大小事。爸爸媽媽們一起帶著夥伴向前進。

媽媽之一的逸羣說：「書屋有了組織性的分工後，各司其職，照顧100個員工、照顧200個小孩、14個社區的SOP流程成行後，我們看到照護與育成的腳步更有效率了。」

2018年參加過獨木舟環島的孩子珏筑今年已經大三，她特別在今年暑假回來參與年度獨木舟環島計畫，擔任攝影紀錄。「當年覺得划21天好痛苦、每天都暈船天天吐在海裡，但沒想到結束後會這麼有成就感。所以我寒暑假都要回來幫忙，能獻上自己的力量覺得很榮幸。」

Teach For Taiwan (後稱TFT）台灣發起人的劉安婷（同時也為2015年第一屆未來大人物），因為父親輩互相認識與彥翰相識已久，目前同為組織領導人安婷更是看著彥翰一路接班的好朋友，她說：「好好吵架、衝突是可以很健康的，這是重塑組織的必要過程。而陪伴更是一個手工業，科技越發達、越不可被取代。書屋就是這樣的存在。」

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 每年夏天的獨木舟環島或單車環島計畫，都是靠著許多夥伴與返鄉的孩子們一起堅持下去。

彥翰有著一群好夥伴、好朋友、堅強團結孩子們的陪伴，一起走。「老爸說過，人生有三件事情要面對，孤獨的面對自己、慢慢認識自己、勇敢的做自己。」他們相信當孩子心中的破口慢慢被填補時，他將從受傷的幼苗長成勇敢的大樹，因愛而無所畏懼。