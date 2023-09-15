【未來大人物愛無所畏 2】用愛灌溉承接#metoo事件的力量，孩子的書屋陳彥翰談愛無所畏
我們想讓你知道的是
2023年6月，一位來自孩子書屋陳汶軒以「愛無所畏」發表了在黨部被性騷擾的沉痛貼文。身為孩子的書屋董事長的陳彥翰：「我唯一擔心的就只有她準備好了沒有。好了的話『哥一定挺你到底』！」
文：陳淑玲
2023年6月，來自台東的陳汶軒在臉書上張貼出一篇名為「#讓我為自己勇敢一次」的貼文。文章裡陳述自己在民進黨擔任黨工時被性騷擾的過程，載明前後因果、不平等對待甚至傖惶離開的過程。
這份貼文是台灣一連串 #metoo事件中，對民進黨指控的第二則，也是爾後接續在台灣社會中掀起漫天風暴的前哨揭露文。
當社會將風向著眼在黨部調查結果、後續處置同時。更讓人著眼看的事，支持著她的愛無所畏那股龐大的力量。陳汶軒發文上唯一一張圖，使用了孩子的書屋「愛無所畏」照片，那是陳爸歷經風霜之後、以蒼勁心力書寫出的文字的力量。
織一張安穩的網好好接住孩子
談起如何承接與支持受傷的孩子，孩子的書屋董事長陳彥翰說：「我們相信每一位行為有異的孩子，背後都有一個原因。不該只探究事情發生表面的原因，而該要從生命歷程探索起。」心理學上的「毒性壓力」(Toxic Stress)就是如此，解讀是否是孩子的毒性壓力、才能明白，孩子不是壞、而是他們的壞來自於背後的創傷。
彥翰舉例子說：「當你小時候被爸爸家暴，外面下著大雨、電視裡播著女生唱的歌、咿咿呀呀的關門聲、以及空氣中有一股油膩的牛排味…即使到了長大時都會被這些枝微末節的細節啟動你全身恐懼、憤怒甚至是防衛的細胞。那些異常行為都其來有自。」
來到書屋的孩子絕大部分都有某程度的內在需要被支持，彥翰與夥伴們慢慢地建構出一套支持系統。
談起陳汶軒文章掀起的波瀾，彥翰溫柔地喊她稱作「孩子」。「她以前就是書屋的孩子，離開台北後，孩子在2021年回到書屋工作。其實她回來書屋時我們都明白，孩子受傷了。」陳彥翰這樣分享著。
書屋建構起來的支持系統說得更明白，其實是不同方式的陪伴與尋得心靈上的解套。「孩子在剛回到書屋時，表面上依舊是武裝自己的模樣，原本只說是說想藉由台北的工作經驗、能為書屋貢獻。」
但書屋的夥伴都明白，她心裡有傷需要治癒。但療傷不能急、只能慢慢陪伴。
書屋的支持系統有區分著工作上的支持以及心靈上的支持，「在書屋裡，大家都說我像是爸爸、副執行長們是書屋的媽媽。我負責大方向、媽媽們則會照顧小細節。」彥翰說。在工作上能系統性地區分個小組，並給予夥伴信賴與肯定，足以讓孩子在工作上得到成就的滿足。
心靈上，則是細節的陪伴，嘗試以慢慢的溝通與對談、一次次的關心，「終於讓武裝的孩子崩潰地說出了一切。」
底層的傷被緩緩的打開，接著就是如何治療。彥翰與夥伴啟動了組織內的支持系統，僅讓必要的人知道孩子受傷的狀態，在保護孩子的狀態下一起討論能如何幫她更多。
彥翰分享，夥伴的治癒過程中，其實也想過爆料媒體，甚至找來信得過的記者直接以公開這一切。「但前幾次都被我擋了下來沒能行動，原因不在於是不是書屋會受到連累、騷擾或質疑。其實我只在乎的是『孩子準備好了嗎？』這件事。」
沒能說出口的創傷、以及公開後的處方，都是一樣重要的治癒過程。擋下孩子不能對外界說出口的傷痛同時，其實也還需要建構她對自己內心修復與重新找回自己。
「5月當爆出第一個me too事件後，孩子崩潰的打給我，她哭說是不是她的懦弱沒能說出口，才讓後續更多女生受傷？我開車載著她出去邊喝飲料邊紓解情緒。我知道這次她準備好了，我只提醒她只寫事實、不寫攻擊，別回任何留言，照顧好自己。最後對他則說『哥一定挺你到底』」。
彥翰與書屋的夥伴，也組織起縝密的應對措施。在事情公開後全面性地支持著孩子對抗龐大的社會力量，準備好如何面對社會輿論、面對司法程序的後續應對。
在那一波漫天風暴的連環效應中，彥翰與夥伴織起一張強而有力的防護網，好好地成為了孩子的依靠。「我們帶著她去登山、去獨木舟與騎單車，今年更開始一項全新的帆船項目。」他們讓孩子知道，除了原生家庭的支持外，「書屋的每位家人，都在。」
「過去創傷被打開後、心靈上的結同時也被解開了。」或許孩子有天可能會再回到她熱愛的黨政工作，但至少內心的傷逐漸結痂成為成長的翅膀，堅定地飛往更好的地方前去。
花一個小時支持孩子一秒跳水的勇氣
實際跟著書屋的行動，在每年暑假獨木舟環島前的前訓日子，彥翰帶著大小孩子展開幾天的東海岸滑行前訓體驗。為期3天的前訓共有10幾位大人小孩一起下水。目標則是為了接續而至近一個月30天的獨木舟環島計畫作準備。
當滑行至第一天終點台東石雨傘遊憩區時，團隊在平緩的沙灘上搭起帳篷等待戲水孩子累了上岸用餐。灣澳裡有著天然的石壁屏障成為最安全的戲水場域，石壁更是熱愛跳水人的玩耍勝地。
彥翰與大夥兒們帶著孩子們爬上高高石壁，勇敢的孩子一個接一個往下跳，興奮開心的戲水。團隊裡小小孩怕水不敢跳，猶豫再猶豫、往前又退卻、踏出一步卻又腿軟坐下，大夥兒沒有急躁也沒有催趕更沒有無情的推下水。只有一個又一個哥哥姊姊說著：「你看我怎麼跳！」「你牽著我的手我們一起跳！」
大家嬉鬧著、耐心等待著，甚至說說笑笑不著急。「我們願意花一個小時支持著孩子鼓起一秒的勇氣跳下去。」被大家稱為媽媽角色的副執行長林逸羣這樣說著。
陳爸書寫的那首歌《等待》歌詞是這樣的：「等待是一條很長的路，呵護是不說對錯的疼惜，期盼是一段漫長的等待。但總有人為你等待。」
「書屋的緣起，其實只是路見不平，只是這刀一拔，就找不到放下的理由了。」陳爸曾這麼說。現在的彥翰，領軍一起慢慢茁壯的孩子的書屋2.0版本，建構起「大知本主義」，持續用更多人的愛來灌溉，不落下任何人，內心的傷、心裡的怕都能有人慢慢等待著、手牽著手，一起向前走。
（影片3:13處，有來自彥翰吟唱、陳爸作詞的〈等待〉）
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範
新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。