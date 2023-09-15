【未來大人物愛無所畏 2】用愛灌溉承接#metoo事件的力量，孩子的書屋陳彥翰談愛無所畏

文：陳淑玲

2023年6月，來自台東的陳汶軒在臉書上張貼出一篇名為「#讓我為自己勇敢一次」的貼文。文章裡陳述自己在民進黨擔任黨工時被性騷擾的過程，載明前後因果、不平等對待甚至傖惶離開的過程。

這份貼文是台灣一連串 #metoo事件中，對民進黨指控的第二則，也是爾後接續在台灣社會中掀起漫天風暴的前哨揭露文。

當社會將風向著眼在黨部調查結果、後續處置同時。更讓人著眼看的事，支持著她的愛無所畏那股龐大的力量。陳汶軒發文上唯一一張圖，使用了孩子的書屋「愛無所畏」照片，那是陳爸歷經風霜之後、以蒼勁心力書寫出的文字的力量。

織一張安穩的網好好接住孩子

談起如何承接與支持受傷的孩子，孩子的書屋董事長陳彥翰說：「我們相信每一位行為有異的孩子，背後都有一個原因。不該只探究事情發生表面的原因，而該要從生命歷程探索起。」心理學上的「毒性壓力」(Toxic Stress)就是如此，解讀是否是孩子的毒性壓力、才能明白，孩子不是壞、而是他們的壞來自於背後的創傷。

彥翰舉例子說：「當你小時候被爸爸家暴，外面下著大雨、電視裡播著女生唱的歌、咿咿呀呀的關門聲、以及空氣中有一股油膩的牛排味…即使到了長大時都會被這些枝微末節的細節啟動你全身恐懼、憤怒甚至是防衛的細胞。那些異常行為都其來有自。」

來到書屋的孩子絕大部分都有某程度的內在需要被支持，彥翰與夥伴們慢慢地建構出一套支持系統。

談起陳汶軒文章掀起的波瀾，彥翰溫柔地喊她稱作「孩子」。「她以前就是書屋的孩子，離開台北後，孩子在2021年回到書屋工作。其實她回來書屋時我們都明白，孩子受傷了。」陳彥翰這樣分享著。

書屋建構起來的支持系統說得更明白，其實是不同方式的陪伴與尋得心靈上的解套。「孩子在剛回到書屋時，表面上依舊是武裝自己的模樣，原本只說是說想藉由台北的工作經驗、能為書屋貢獻。」

但書屋的夥伴都明白，她心裡有傷需要治癒。但療傷不能急、只能慢慢陪伴。

書屋的支持系統有區分著工作上的支持以及心靈上的支持，「在書屋裡，大家都說我像是爸爸、副執行長們是書屋的媽媽。我負責大方向、媽媽們則會照顧小細節。」彥翰說。在工作上能系統性地區分個小組，並給予夥伴信賴與肯定，足以讓孩子在工作上得到成就的滿足。

心靈上，則是細節的陪伴，嘗試以慢慢的溝通與對談、一次次的關心，「終於讓武裝的孩子崩潰地說出了一切。」

底層的傷被緩緩的打開，接著就是如何治療。彥翰與夥伴啟動了組織內的支持系統，僅讓必要的人知道孩子受傷的狀態，在保護孩子的狀態下一起討論能如何幫她更多。

彥翰分享，夥伴的治癒過程中，其實也想過爆料媒體，甚至找來信得過的記者直接以公開這一切。「但前幾次都被我擋了下來沒能行動，原因不在於是不是書屋會受到連累、騷擾或質疑。其實我只在乎的是『孩子準備好了嗎？』這件事。」

沒能說出口的創傷、以及公開後的處方，都是一樣重要的治癒過程。擋下孩子不能對外界說出口的傷痛同時，其實也還需要建構她對自己內心修復與重新找回自己。

「5月當爆出第一個me too事件後，孩子崩潰的打給我，她哭說是不是她的懦弱沒能說出口，才讓後續更多女生受傷？我開車載著她出去邊喝飲料邊紓解情緒。我知道這次她準備好了，我只提醒她只寫事實、不寫攻擊，別回任何留言，照顧好自己。最後對他則說『哥一定挺你到底』」。

彥翰與書屋的夥伴，也組織起縝密的應對措施。在事情公開後全面性地支持著孩子對抗龐大的社會力量，準備好如何面對社會輿論、面對司法程序的後續應對。

在那一波漫天風暴的連環效應中，彥翰與夥伴織起一張強而有力的防護網，好好地成為了孩子的依靠。「我們帶著她去登山、去獨木舟與騎單車，今年更開始一項全新的帆船項目。」他們讓孩子知道，除了原生家庭的支持外，「書屋的每位家人，都在。」

「過去創傷被打開後、心靈上的結同時也被解開了。」或許孩子有天可能會再回到她熱愛的黨政工作，但至少內心的傷逐漸結痂成為成長的翅膀，堅定地飛往更好的地方前去。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 不管飛往哪裡，彥翰與夥伴們都要孩子們知道，「我們一直都在。」

花一個小時支持孩子一秒跳水的勇氣

實際跟著書屋的行動，在每年暑假獨木舟環島前的前訓日子，彥翰帶著大小孩子展開幾天的東海岸滑行前訓體驗。為期3天的前訓共有10幾位大人小孩一起下水。目標則是為了接續而至近一個月30天的獨木舟環島計畫作準備。

當滑行至第一天終點台東石雨傘遊憩區時，團隊在平緩的沙灘上搭起帳篷等待戲水孩子累了上岸用餐。灣澳裡有著天然的石壁屏障成為最安全的戲水場域，石壁更是熱愛跳水人的玩耍勝地。

彥翰與大夥兒們帶著孩子們爬上高高石壁，勇敢的孩子一個接一個往下跳，興奮開心的戲水。團隊裡小小孩怕水不敢跳，猶豫再猶豫、往前又退卻、踏出一步卻又腿軟坐下，大夥兒沒有急躁也沒有催趕更沒有無情的推下水。只有一個又一個哥哥姊姊說著：「你看我怎麼跳！」「你牽著我的手我們一起跳！」

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 會怕沒關係，彥翰跟著小小孩一起等待、說說笑笑，直到勇氣來的那時刻。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 選最安全的水域，耐心等孩子們跨出勇敢的一步。

大家嬉鬧著、耐心等待著，甚至說說笑笑不著急。「我們願意花一個小時支持著孩子鼓起一秒的勇氣跳下去。」被大家稱為媽媽角色的副執行長林逸羣這樣說著。

陳爸書寫的那首歌《等待》歌詞是這樣的：「等待是一條很長的路，呵護是不說對錯的疼惜，期盼是一段漫長的等待。但總有人為你等待。」

「書屋的緣起，其實只是路見不平，只是這刀一拔，就找不到放下的理由了。」陳爸曾這麼說。現在的彥翰，領軍一起慢慢茁壯的孩子的書屋2.0版本，建構起「大知本主義」，持續用更多人的愛來灌溉，不落下任何人，內心的傷、心裡的怕都能有人慢慢等待著、手牽著手，一起向前走。

（影片3:13處，有來自彥翰吟唱、陳爸作詞的〈等待〉）

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：楊士範