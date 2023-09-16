全台6起「噪音殺人」4共通點，專家歸納預防關鍵：管委會、社區鄰里應建立2層面因應力

高雄市昨上午發生兇殺案，63歲吳姓男子疑因長期不滿噪音，持刀上樓殺害30多歲羅姓夫婦，羅家就讀國小一年級、幼稚園的兩名幼子目睹不幸。包括此案，2021年迄今已有至少6起「噪音殺人事件」被報導。

衛生福利部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏分析，這些案件有許多共通點，隨著居住密集化和高齡化，噪音糾紛是必然要面對的新議題。社區鄰里及管理委員會應建立「心理健康促進」的概念，並以此為基礎，發展「對內溝通協調、對外連結資源」2個層面的因應能力。

2021年10月：桃園市龜山區某社區大樓，陳婦與洪男因噪音結怨，陳婦持菜刀下樓找洪男理論，反遭有酒意的洪男刺死。

2022年9月：基隆67歲許男已退休，長期失眠，認為是樓上68歲黃姓鄰居長期製造噪音所害，便趁黃男倒垃圾時，持刀將他刺死。

2023年1月：新北市樹林區高男不滿鄰居長期發出噪音，酒後認定鄰居再犯，持刀到對方家按門鈴、捅傷4人腹部。

2023年7月：新北市淡水區72歲吳男與50歲廖男是鄰居，兩人因噪音長期交惡，廖男與妻子至吳家理論，吳男持刀砍傷廖男。

2023年8月：台北市萬華區計程車司機64歲李男長期不滿鄰居57歲許男製造噪音，兩人曾多次衝突。李男凌晨出門上班時在樓梯間遇到許男，衝突再起，李男持刀刺死許男。

噪音殺人4個共通點：大樓、積怨、高齡、潛在疾病

李俊宏表示，回顧幾起噪音殺人事件，可發現一些共同點，首先是大樓和積怨。現代工作型態、生活作息更多元，在大樓密集居住容易互相干擾，衍生人際溝通、情緒調節等問題。如果缺乏對應的處理機制，或機制沒有發揮效果，就會積怨、醞釀危機。

高齡和潛在疾病也是噪音殺人事件裡常見的元素。李俊宏表示，長輩比較早睡又怕吵，是特別在意噪音的族群。有些潛在疾病也會讓人怕吵，而且不分年齡都可能發生，常需要精神科、神經內科、耳鼻喉科等跨科團隊的整合介入。

李俊宏舉例說，重度憂鬱或創傷壓力後症候群的患者，聽覺比較敏感；某些精神疾患會引起幻聽或妄想，病人深受內在世界的聲音和情節影響，可能導致極端情緒和行為。2022年9月基隆噪音殺人案，司法精神鑑定證實許男有妄想症，黃男吵他、罵他、監視他，都是他自己的妄想。

「聽覺過敏」也是疾病因素之一。李俊宏說，聽覺過敏並不罕見，文獻上的盛行率從百分之2到萬分之2都有。曾有國內醫院統計「耳鳴特別門診」資料，發現苦於耳鳴的病人竟有高達3分之1有聽覺過敏。患者無法忍受滴水、翻書、正常走路等正常音頻響度的聲音，甚至連自己的吞口水聲、呼吸聲，都覺得很受不了。

如果是疾病引起的噪音糾紛，及早介入治療是預防悲劇的重點。李俊宏表示，抗憂鬱、抗焦慮的藥物可緩解部分精神症狀，改善聽覺敏感。聽覺過敏者可求助耳鼻喉科，進行聽覺減敏治療，也可考慮使用「降噪型助聽器」，或接受減敏手術。

建議社區鄰里和管委會：對內溝通有技巧，對外可求助衛生局

噪音糾紛成因多元，勢必不容易處理，鄰里和管委會該怎麼做？李俊宏建議，第一步是「建立心理健康促進的概念」，有了這個概念，就會知道該怎麼溝通才能勸人接受幫助，也會知道溝通無效時，該從哪裡引進外部資源。

李俊宏說，基於心理健康促進的概念去溝通，立場會從「站在他者角度去責怪」轉換為「站在當事人角度去協助」。如果當事人只感受到責怪，便不會想要接受幫助，甚至會更加深信都是別人的問題；如果能理解他的困擾，以協助他改善生活為出發點去好好溝通、提出建議，當事人的接受度就會提升。

如果內部溝通沒用，基於心理健康促進去思考，也會想得到要找衛生局幫忙。李俊宏表示，有些管委會或鄰里長遇到有人申訴囤物症、滋擾行為等問題，會向衛生局反應，衛生局能幫忙的地方很多。

李俊宏表示，衛生局能向社區民眾宣導妥善的處理方式，也可評估是否需要精神衛生社工訪視，或安排各縣市免費限額的心理諮商服務。如果衛生局在協調過程需要專家意見，也會邀請專家與會、與社區相談，「我之前就有被請去幫忙看囤物症的案子。」李俊宏説。

「噪音糾紛是人口聚居和高齡化的當代社會，一定要面對的議題。」李俊宏表示，與鄰居發生衝突或糾紛，通常都沒有達到強制治療要件，需要的是更細緻的處理方式。建議心理健康相關部門要加強對管委會或社區的宣導並提供支持，幫助社區建立具備正確觀念和因應能力。

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核稿編輯：楊士範