全台6起「噪音殺人」4共通點，專家歸納預防關鍵：管委會、社區鄰里應建立2層面因應力
我們想讓你知道的是
高雄市今上午發生噪音糾紛導致的兇殺案，2021年迄今已有至少6起「噪音殺人事件」被報導，衛生福利部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏分析，居住密集化且高齡化，噪音糾紛是必然要面對的新議題。社區鄰里及管理委員會應建立「心理健康促進」的概念，並以此為基礎，發展「對內溝通協調、對外連結資源」2個層面的因應能力。
高雄市昨上午發生兇殺案，63歲吳姓男子疑因長期不滿噪音，持刀上樓殺害30多歲羅姓夫婦，羅家就讀國小一年級、幼稚園的兩名幼子目睹不幸。包括此案，2021年迄今已有至少6起「噪音殺人事件」被報導。
衛生福利部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏分析，這些案件有許多共通點，隨著居住密集化和高齡化，噪音糾紛是必然要面對的新議題。社區鄰里及管理委員會應建立「心理健康促進」的概念，並以此為基礎，發展「對內溝通協調、對外連結資源」2個層面的因應能力。
2021年10月：桃園市龜山區某社區大樓，陳婦與洪男因噪音結怨，陳婦持菜刀下樓找洪男理論，反遭有酒意的洪男刺死。
2022年9月：基隆67歲許男已退休，長期失眠，認為是樓上68歲黃姓鄰居長期製造噪音所害，便趁黃男倒垃圾時，持刀將他刺死。
2023年1月：新北市樹林區高男不滿鄰居長期發出噪音，酒後認定鄰居再犯，持刀到對方家按門鈴、捅傷4人腹部。
2023年7月：新北市淡水區72歲吳男與50歲廖男是鄰居，兩人因噪音長期交惡，廖男與妻子至吳家理論，吳男持刀砍傷廖男。
2023年8月：台北市萬華區計程車司機64歲李男長期不滿鄰居57歲許男製造噪音，兩人曾多次衝突。李男凌晨出門上班時在樓梯間遇到許男，衝突再起，李男持刀刺死許男。
噪音殺人4個共通點：大樓、積怨、高齡、潛在疾病
李俊宏表示，回顧幾起噪音殺人事件，可發現一些共同點，首先是大樓和積怨。現代工作型態、生活作息更多元，在大樓密集居住容易互相干擾，衍生人際溝通、情緒調節等問題。如果缺乏對應的處理機制，或機制沒有發揮效果，就會積怨、醞釀危機。
高齡和潛在疾病也是噪音殺人事件裡常見的元素。李俊宏表示，長輩比較早睡又怕吵，是特別在意噪音的族群。有些潛在疾病也會讓人怕吵，而且不分年齡都可能發生，常需要精神科、神經內科、耳鼻喉科等跨科團隊的整合介入。
李俊宏舉例說，重度憂鬱或創傷壓力後症候群的患者，聽覺比較敏感；某些精神疾患會引起幻聽或妄想，病人深受內在世界的聲音和情節影響，可能導致極端情緒和行為。2022年9月基隆噪音殺人案，司法精神鑑定證實許男有妄想症，黃男吵他、罵他、監視他，都是他自己的妄想。
「聽覺過敏」也是疾病因素之一。李俊宏說，聽覺過敏並不罕見，文獻上的盛行率從百分之2到萬分之2都有。曾有國內醫院統計「耳鳴特別門診」資料，發現苦於耳鳴的病人竟有高達3分之1有聽覺過敏。患者無法忍受滴水、翻書、正常走路等正常音頻響度的聲音，甚至連自己的吞口水聲、呼吸聲，都覺得很受不了。
如果是疾病引起的噪音糾紛，及早介入治療是預防悲劇的重點。李俊宏表示，抗憂鬱、抗焦慮的藥物可緩解部分精神症狀，改善聽覺敏感。聽覺過敏者可求助耳鼻喉科，進行聽覺減敏治療，也可考慮使用「降噪型助聽器」，或接受減敏手術。
建議社區鄰里和管委會：對內溝通有技巧，對外可求助衛生局
噪音糾紛成因多元，勢必不容易處理，鄰里和管委會該怎麼做？李俊宏建議，第一步是「建立心理健康促進的概念」，有了這個概念，就會知道該怎麼溝通才能勸人接受幫助，也會知道溝通無效時，該從哪裡引進外部資源。
李俊宏說，基於心理健康促進的概念去溝通，立場會從「站在他者角度去責怪」轉換為「站在當事人角度去協助」。如果當事人只感受到責怪，便不會想要接受幫助，甚至會更加深信都是別人的問題；如果能理解他的困擾，以協助他改善生活為出發點去好好溝通、提出建議，當事人的接受度就會提升。
如果內部溝通沒用，基於心理健康促進去思考，也會想得到要找衛生局幫忙。李俊宏表示，有些管委會或鄰里長遇到有人申訴囤物症、滋擾行為等問題，會向衛生局反應，衛生局能幫忙的地方很多。
李俊宏表示，衛生局能向社區民眾宣導妥善的處理方式，也可評估是否需要精神衛生社工訪視，或安排各縣市免費限額的心理諮商服務。如果衛生局在協調過程需要專家意見，也會邀請專家與會、與社區相談，「我之前就有被請去幫忙看囤物症的案子。」李俊宏説。
「噪音糾紛是人口聚居和高齡化的當代社會，一定要面對的議題。」李俊宏表示，與鄰居發生衝突或糾紛，通常都沒有達到強制治療要件，需要的是更細緻的處理方式。建議心理健康相關部門要加強對管委會或社區的宣導並提供支持，幫助社區建立具備正確觀念和因應能力。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約