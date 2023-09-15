【未來大人物 愛無所畏 3】跟著孩子的書屋陳彥翰走進陳爸的辦公室，那5分鐘裡我們都沈默了

文：陳淑玲

＊未來大人物主編後記，寫於採訪陳彥翰之後＊

採訪孩子的書屋董事長陳彥翰的那個下午，我們在育成基地「黑孩子黑咖啡」裡聊了好久。如同未來大人物召集人楊士範Mario分享，接班後的彥翰已經成長成不太一樣的樣子，眼神明亮思緒清澈，跨世代情感、成果和努力的延續已經明顯的流轉。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 2023年孩子的書屋年會，更邀請未來大人物召集人楊士範Mario與彥翰、TFT基金會創辦人劉安婷（同時也是2015第一屆未來大人物）展開對談。

觀察彥翰有個很獨特的神韻，那是在陳爸身上也找得到的「發光的眼神」。幾年的歷練，彥翰已經跳脫會被大家認為「倉促接班」的模樣。

說到孩子時，眼神會散發出光芒。看著孩子的畫作時總有驕傲感。分享帶著孩子進行一次次單車環島、獨木舟環島計畫時，更會散發出狂熱的光芒。

採訪席間他跟「黑孩子黑咖啡」的夥伴開會，就這麼直接在我身邊談了起來，「跟老闆開會壓力大嗎？」我故意這樣問著小夥伴們，兩個小女孩笑了出來回應：「一點也不會！」我在他們3人身上看到共創共好的陪伴與支持。這時的彥翰是好親近的老闆。

跟著他們一起同前往獨木舟前訓的練習，隨隊的彥翰也總顧前顧後的叮嚀著孩子們，注意行前大小事。玩著水，彥翰又是一起能戲水的大哥哥。

面對我的採訪，彥翰回答問題時，聲線溫柔而堅定、溫文有禮有邏輯。他回答問題有條不紊，他思緒清晰談吐清楚，將書屋的運作說得清楚。將孩子的承接說得明白。面對採訪，他是侃侃而談的書屋董事長。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 下水前夕除了不斷調整孩子們安全裝置外，彥翰也跟著大家嘻嘻鬧鬧。

採訪最後，我們去了彥翰書屋的辦公室，在一窪水池旁，看中央廚房、也看書屋運行中心的夥伴們。

夕陽色溫微微柔和的時刻，窗外水塘的青蛙聲、蟬鳴聲齊響。彥翰問說：「要不要進去老爸辦公室看看？」說完他解開旁邊一間獨立辦公室門鎖，走了進去。

「老爸離開後，我一直沒整理這裡。」彥翰說著。

那個3張桌子的辦公室，完完全全呈現著彷彿主人還隨時會回來的狀態：陳爸的桌上擺著喝到一半的茶杯，幾枚銅板隨意擱在一旁，拆了一半的信件4、5封疊放著。電腦螢幕與鍵盤的位置略歪斜，像個工作狂人會有的辦公桌。

桌子透明墊下，是一封又一封手寫的信，獻給陳爸的。一張張照片，更是陳爸與書屋孩子們的合照。「右上角這張，是你小時候嗎？」認出了彥翰的眼睛，我問他。

他略有停頓回我：「對啊，是我跟弟弟小時候的照片。」採訪時說話有條理的彥翰，在那一刻眼神變得黝黑深邃，聲線也有了一點變化。而我突然湧上一陣的鼻酸，也說不出話來……

在陳爸的辦公室一方空間裡，我拍照、他整理桌面。那5分鐘裡我們都沒說任何的話。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 在陳爸的辦公桌上，紊亂依舊，彷彿下一刻陳爸會立刻衝回來坐下，大喊著「我回來了」似的。

採訪時彥翰回憶，舉家回台東後雖然有很多孩子分享老爸，但他並沒有覺得失去爸爸，反而多了很多兄弟姐妹。他甚至還提出「出借老爸」的計畫，老爸到四處去說故事大受歡迎，他覺得驕傲極了：「因為，他是我老爸！」

2019年接班時，彥翰27歲。接班至今4年過去，他成了扛起書屋大小事的董事長、夥伴們口中的老闆、孩子眼中好玩的大哥哥。明亮的眼眸依舊清澈、將事情處理得宜、說話溫文有禮。

只有在不曾（也不想）移動的老爸小小辦公室裡，那個以老爸為榮的他，才會短暫卸下心房，依舊也是個愛老爸的孩子。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：楊士範