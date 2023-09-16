2023/09/16,
社會

高市2名幼兒目睹雙親被殺，誰能幫孩子？衛福部及法務部說明協助進度

高市2名幼兒目睹雙親被殺，誰能幫孩子？衛福部及法務部說明協助進度
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

高雄市昨上午發生兇殺案，63歲吳姓男子疑因長期不滿噪音，持刀上樓殺害30多歲羅姓夫婦，羅家就讀國小一年級、幼稚園的兩名幼子目睹不幸發生。兩名孩童雖非刑案被害人，但身兼目擊者、被害人家屬、未成年人等多項身份，後續的心理創傷的療癒，將涉及法務部、衛福部、教育部等相關部門及所轄單位的長期協助和追蹤。

高雄市昨上午發生兇殺案，63歲吳姓男子疑因長期不滿噪音，持刀上樓殺害30多歲羅姓夫婦，羅家就讀國小一年級、幼稚園的兩名幼子目睹不幸。兩名孩童雖非刑案被害人，但身兼目擊者、被害人家屬、未成年人等多項身份，後續的心理創傷的療癒，將涉及法務部、衛福部、教育部等相關部門及所轄單位的長期協助和追蹤。

有關兒童心理創傷的後續照顧，衛福部保護服務司兒童保護科科長黃瑞文表示，案發後警察已經通報社會局，有社工到現場陪伴孩子，確認有親友能穩定照顧孩子生活。

黃瑞文說，後續社會局將持續關心，並連結教育局的「三級輔導」機制，包括輔導老師、輔導室、輔諮中心等三單位，可就近在校園內提供孩子所需的諮商服務，陪伴孩子的親友也需參與。如果輔導過程發現孩子需要醫療介入，也會轉介到在地醫院的兒少保護中心。

黃瑞文表示，當案件進入司法程序，考量兒童的陳述能力，並基於保障兒童權益、避免二度傷害等目的，可由社工或孩子信任的家屬擔任輔佐人，陪同在側。法庭也會採取隔離偵訊的方式，以減少開庭對孩子的心理衝擊和二度傷害。

法務部保護司被害保護科科長張哲銘表示，新版《犯罪被害人權益保障法》是以家庭為中心，已明確將「被害人家屬」列為服務對象，可提供緊急資助、法律諮詢、訴訟代理、醫療協助、心理輔導、就學就養等多方面協助。

張哲銘說，新法也強化因應「目睹犯罪被害人」的心理急救需求，可轉介或提供心理治療、諮商、輔導等服務。此外，犯罪被害人保護協會（犯保協會）也會協助申請「犯罪被害補償金」，犯保協會高雄分會已在第一時間啟動關懷協處機制。

台大醫院副院長、兒童青少年精神醫學會常務理事高淑芬表示，兒童目睹至親被殺，是非常大的心理創傷，將導致兒童對社會環境感到不安和恐懼。醫療上應儘速安排兒童心智專科醫師協助評估，才知道創傷程度如何，生活上則需要找出跟孩子最親的人，穩定地陪伴。

高淑芬提醒，未來除了透過遊戲治療、諮商治療去平撫孩子心理創傷、幫助他們解讀這次事件，更重要的是生活和心理有充分支持，讓孩子在愛中成長，擁有符合他身心發展最大利益的照顧者和成長環境。就算孩子表面上看起來沒事了，建議還是要每半年、一年回診追蹤。

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