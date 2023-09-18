電動機車2022新車數未達目標，呼籲經濟部、環境部、交通部推動「三三三政策」補助支持
我們想讓你知道的是
交通部原本設定2022年要達到的電動機車新車目標數為13萬5000輛，但2022年電動機車新車銷售數量僅有8萬7690輛。要增加成長速度，第一要加強傳統機車行的轉型動機；第二要提高民眾轉換電動運具的意願；第三要降低電動運具的日常使用成本，而政府應進行跨部門協作，推動「三三三政策」......
台灣智慧移動產業協會（SMAT）於8月發布《淨零臺灣：2023運具電動化產業戰略報告與願景展望》(以下簡稱戰略報告)。在之前的文章，我們淺談戰略報告中所盤點的電動運具產業發展效益，本篇文章要進一步說明SMAT在報告中提出的政策建言。
畢竟電動運具的潛力雖有目共睹，但能否在理想時程達到目標，才是能否發揮產業價值的關鍵！SMAT呼籲，「2050淨零轉型」已是明確目標。達到目標的過程，要讓所有的利害關係人能夠「共好」；達到目標的過程，要能連結到人民的日常生活，讓人民有感；達到目標的過程，政府的政策方向要明確。
電動機車是台灣發展最成熟的電動運具，成長狀況卻追不上目標
在各種電動運具中，電動機車可說是台灣發展最成熟、民眾也最熟悉的電動運具。然而現在電動機車佔整體機車的比例仍然偏低，以機車總數為例，今年全台灣到第二季共有1439萬輛機車，其中66萬輛是電動機車，比例只有4.6%；再從機車銷售量來看，過去三年電動機車的銷售總數從沒有超過10萬輛，市售比不到12%。
進一步與交通部設定的電動運具成長目標進行比較，在2023年4月發布的「運具電動化及無碳化關鍵戰略行動計畫（核定本）」中，交通部原本設定2022年要達到的電動機車新車目標數為13萬5000輛，但2022年電動機車新車銷售數量僅有8萬7690輛，顯示規劃目標與實際狀況出現高度落差，也代表在電動機車的議題上，台灣還有很大的進步空間，值得各界共同來努力。
為加快電動機車成長速度，SMAT在戰略報告中提出三個政策思考面向。第一要加強傳統機車行的轉型動機；第二要提高民眾轉換電動運具的意願；第三要降低電動運具的日常使用成本。根據以上三個面向，SMAT呼籲政府應進行跨部門協作，推動「三三三政策」，並針對各政策對應的部會，提出整體建議方向，期望成為政府各部會未來推動運具電動化的參考。
經濟部——推動公正轉型、加強機車行轉型動機、規劃電動機車長期產業藍圖
第一個三，我們建議經濟部對傳統機車行提供每台車3000元的銷售獎勵金，讓傳統機車行取得誘因以加速推動公正轉型。
為協助傳統機車行進行公正轉型，目前政府的輔導機制包括：提供電動機車維修技術課程、補助購買維修工具與試乘車。然而傳統機車行的反應卻是，車行內早已具備各項維修工具，相關經費沒有用在刀口上，更無法凝聚為推動電動機車的助力。
因此建議政府提供更直接的經濟協助，每銷售一輛電動機車就對傳統機車行從業人員提供3000元的銷售獎勵金，讓機車行對綠色商機有感，除了提升機車行銷售電動機車意願，也可以間接提高整體的電動機車持有率。
唯有協助傳統機車行順利進行「油電銜接」、「升級轉型」，才能讓所有產業從業人員，共同分享產業成長的果實，進一步擴大電動機車產業鏈上中下游商機。
環境部——恢復新購電動機車補助，善用碳權憑證加強電動機車優勢
第二個三，我們建議環境部恢復行之有年的3000元新購電動機車補助，讓民眾願意轉換消費行為，進行綠色環保消費。
環境部為降低空氣污染，推行補助新購及汰購電動機車的政策已行之有年，直到2020年暫停補助新購電動機車，並補助購買油車，政策倒退造成電動機車市佔率直線下滑。考量臺灣現階段正處於「油電銜接」的轉折點與關鍵期，為加速汰換燃油機車，建議環保署應恢復補助新購電動機車。
此外，SMAT建議放寬碳權憑證的條件與用途，增加電動機車優勢。現在環境部僅針對汰購電動機車提供碳權憑證的獎勵，但無論是汰舊或是新購，若民眾能夠選擇電動機車而非燃油機車，就能達成減碳效果，因此建議環境部可直接將購買電動機車作為抵換方式。
碳權憑證現階段僅限使用於環評增量抵換，但近年民間企業致力於推動ESG、碳中和，對於碳權的需求與日俱增。因此SMAT建議放寬碳權憑證使用用途，讓碳權憑證可作為企業碳中和，進而鼓勵更多企業與員工換購電動機車，提升電動機車使用率，引領民眾實踐淨零綠生活轉型。
交通部——從民眾角度出發，衡平油車與電車的使用成本，研議資費補貼
第三個三，我們建議交通部補貼每月300元的電池資費給電動運具使用者，平衡燃油運具與電動運具的使用成本，SMAT之前便以專文討論過油車與電車使用成本落差的原因，以及交通部研議資費補貼的重要性。
檢視交通部擬訂的2030年6項電動運具推行目標，資源大量集中在補助少數業者購買電動大客車，卻未針對臺灣民眾日常使用比例最高的機車提供電動運具資費補助。
因此建議交通部可透過補助電動機車使用資費的方式，降低民眾騎乘電動機車的費用，平衡燃油運具與電動運具的使用成本，以提升民眾使用意願。
多管齊下，跨部會共同推動「運具電動化」，達成「2050淨零排放」目標
電動機車在台灣有完整的產業供應鏈，各項零組件一應俱全，百分之百可以在台灣生產製造，還可以外銷創匯。只要政府下定決心，透過跨部會多管齊下的政策工具，全力推動產業發展，一定能夠帶動就業成長、經濟起飛。
2050淨零轉型是全世界的目標，也是臺灣的目標，因為科學已經證實，氣候變遷造成的影響相當急迫而嚴重。未來就讓臺灣運用「電動機車」加速推動「運具電動化」，透過臺灣的電動運具產業鏈上中下游，帶動民間投資、促進經濟成長、創造綠色就業、推動環境永續。
延伸閱讀
- GP125超低價背後的隱憂：燃油機車銷售越多，台灣離「2050淨零排放」目標越遠
- 運具電動化產業戰略報告：台灣擁有四大利基，可望創造3.8兆產值、新增57萬工作機會
- 台灣電動機車產業2020年急轉直下，主因是政府「油電平權」的錯誤政策
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
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國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
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小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約