TNL+ 2023/09/16,
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「G77＋中國高峰會」古巴登場，「南方世界」國家期望建立國際經濟新秩序

「G77＋中國高峰會」古巴登場，「南方世界」國家期望建立國際經濟新秩序
古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）於G77會議｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

本次在哈瓦那的G77+中國高峰會，主題為「現階段發展面臨的挑戰：科學、科技與創新扮演的角色」，除了討論經濟問題，也會以整體會員國未來的發展為會議的核心。這次高峰會，聯合國秘書長古特瑞斯也將與古巴總統迪亞茲－卡奈共同發表開場演說。而古巴外交部長羅德里格斯表示，G77會議將發表聲明，重申要在日漸變得排他、不公平及充滿掠奪性及競爭性的國際局勢下，拿回發展權。

文：Taylor Mei

為期兩天的G77＋中國高峰會（G77+China）於15日至16日，在古巴首都哈瓦那（Havana）舉行，希望能將焦點放在該如何解決拉美與非洲國家在發展上，遇到的挑戰與問題。除此之外，不少外交官員及相關專家也強調，如何讓拉丁美洲等地區各國之間團結一致，也是個非常重要的問題。

據《法蘭西24》（France 24）報導，為了這次的G77＋中國高峰會，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）於14日即飛抵古巴，與30名國家元首與政治領導人一同出席這場會議。而近幾年躍升成為世界強權之一的中國，則會派出中共中紀委書記李希參加會議，希望能作出貢獻，讓整個G77團結一致。

G7之外還有G77

隸屬聯合國的G77創於1964年，當時由77個「南方世界」的國家組成，目前G77的集團主席為古巴，會員國成員含創始會員國有阿富汗、玻利維亞、柬埔寨、智利、哥倫比亞、巴基斯坦、菲律賓、盧安達、埃及等中南美洲、非洲及亞洲地區共計134個國家。

相較於一般人較為熟知由美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利及日本幾個大國組成的「七大工業國組織」（G7，原為G8，但因俄羅斯攻打克里米亞後席位遭凍結便減少一國），G77則是由多個開發中國家所組成的經濟組織，會員國數量明顯比G7多上許多。

直視開發中國家所面臨的障礙

不過，不同於G7強調的經濟、國際情勢、淘汰化石燃料與塑膠污染等能源問題，以及如何應對中國造成的經濟威脅等挑戰，G77與G7相比，因會員國多屬開發中國家，多半急欲振興國內經濟及協助民眾擺脫貧窮，較注重在期望建立「國際經濟新秩序」的面向上。

本次在哈瓦那的G77＋中國高峰會，主題為「現階段發展面臨的挑戰：科學、科技與創新扮演的角色」，除了討論經濟問題，也會以整體會員國未來的發展為會議的核心。這次高峰會，古特瑞斯也將與古巴總統迪亞茲－卡奈（Miguel Diaz-Canel）共同發表開場演說。而古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）表示，G77會議將發表聲明，重申要在日漸變得排他、不公平及充滿掠奪性及競爭性的國際局勢下，拿回發展權。

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