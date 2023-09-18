成也年輕人、敗也年輕人：從威震華夏到敗走麥城，柯文哲為何流失選票基本盤？

文：張進逸

選戰進入九月，隨著郭台銘的參戰，在野陣營的整合仍然陷入困局，民調上呈現賴清德一枝獨秀的態勢。不過僅僅三個月前，情況並非如此。

五月份時，在國民黨正式提名侯友宜後，隨著侯友宜當時陷入新北餵藥案爭議遲未釐清，以及參加校園演講評價不佳，被認為對總統大選議題準備嚴重不足，導致聲勢大不如前。與此同時，異軍突起的是民眾黨的柯文哲，在與侯友宜對比之下，柯文哲持續引領議題，不僅臨場反應遠勝侯友宜，在抨擊執政黨上也普遍被認為比國民黨更具監督能力，支持率一舉反超侯友宜。

柯文哲的短暫巔峰

當時柯文哲聲勢之盛，曾經極度逼近賴清德，若能維持上升趨勢，甚至可能實現超越，TVBS六月份民調更是首度做出柯文哲躍升第一的結果。若拿被侯友宜和郭台銘高度推崇的關公來做比喻，柯文哲的當時情勢就像關公北伐中原，勢如破竹。史書評為「威震華夏」，甚至讓曹操一度考慮遷都以避其鋒。

但是柯文哲的民調為何而起，目前民調又為何而落，還是必須從他的基本盤來理解。柯文哲的主要支持者並不像藍綠那樣沿著統獨立場劃分，而是年輕選民為主。過去想要走出第三勢力道路的政治人物很多，但走到在年輕選民獨佔鰲頭，卻又呈現年齡越高支持率越低的世代現象，恐怕只有柯文哲一人。

從這個角度出發，我們可以初步探討柯文哲在這次總統大選的勝選機會，以及他為何能一度獲得年輕選民的廣泛支持。

從施政滿意度看世代分歧

如果我們以台北市政府研考會的施政滿意度調查來看，已可發現在2016年柯文哲宣布停止普發敬老金後，直至卸任為止，滿意度就一直處於世代評價出現高度落差的情況。