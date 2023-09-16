侯友宜承諾「基本工資33,000元」，賴清德嘲笑漲幅還不如蔡政府，究竟誰有道理？

台灣國民黨總統候選人侯友宜承諾將台灣基本工資提高至每月33,000元。迄今為止，他是唯一提出提高基本工資目標的候選人。沒有其他候選人願意這樣做。

在本文中，我們將侯友宜的基本工資的承諾與台灣現行的基本工資以及其他國家的最低工資進行比較。

侯友宜承諾的基本工資調漲幅度有多高？

侯友宜提出基本工資目標為33,000元，但他沒有透露何時會實現這一目標，只是表示如果他當選，將在任期內將基本工資提高到這個水平。

如果我們假設侯友宜打算在四年任期結束時將基本工資提高到33,000元，那麼基本工資的增加速度將比現任總統蔡英文執政期間還要快。

使用趨勢線進行比較就更清楚。侯友宜的承諾將使基本工資增加得（粉色虛線）比蔡英文總統任期內（綠色虛線）更快。

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不僅如此，侯友宜的33,000元目標，將使基本工資增加速度超過台灣歷任總統的基本工資增加速度。

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同樣，當使用趨勢線進行比較，我們可以看到侯友宜提出的基本工資增加線（粉紅色虛線）比歷屆總統的基本工資增加更為陡峭，這表明增加速度將更快。

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他的基本工資承諾甚至比1988年至1996年李登輝總統領導下的基本工資實際增加速度還要快，當時台灣的基本工資增加是迄今為止最快的。如果侯友宜在2028年將基本工資提高到33,000元，那麼基本工資將平均每年增加1383元（上圖中的粉紅色條）。

台灣基本工資增加速度快於這一水平的年份只有1978年、1983年和2007年（下圖的深紅色條）。1978年和2007年的增加較高，以彌補前幾年增加的不足。1978年和2007年之前，基本工資標準已經連續九年沒有增加。1983年之前，基本工資連續兩年沒有增加。

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侯友宜的基本工資的承諾也將使四年內的預期平均增幅（下圖中的粉紅色條）高於蔡英文過去八年基本工資增加的任何一次（綠色條）。

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綜合起來，侯友宜的承諾將使台灣的基本工資在一個任期內增加最快，超過任何過去的民選總統。根據侯友宜的承諾，基本工資將在四年內增加5,500元以上，而蔡英文在兩屆任期中每屆都增加約3,700元。

針對侯友宜的提議，民進黨總統候選人賴清德嘲笑侯友宜，稱他的基本工資增加目標只會導致基本工資僅增加20%，而蔡英文執政以來基本工資自2016年以來增加了37.3%。

但具體而言，蔡英文第一任期僅將基本工資提高了19.0%，第二任期則提高了15.4%。如果侯友宜在總統任期內將基本工資提高到33,000元，則將提高20.1%，這將高於蔡英文每屆的增幅。

以台幣計算，侯友宜的政見如同把基本工資提高5,000元以上，但蔡英文每屆任期的基本工資提高幅度都沒有超過4,000元。

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不過，這一切的前提，是侯友宜將在四年內將基本工資提高到33,000元。

蔡英文在第一屆總統任期內曾承諾將基本工資提高至30,000元，但即使在第二屆任期結束時，這一目標也未實現。

如果侯友宜在第二屆任期結束時才將基本工資提高到33,000元（如果他當選總統，然後再次當選），那麼基本工資的增加將比蔡英文時期更慢（見下圖中的粉色虛線，比綠色虛線更平坦）。

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台灣選民應該要求侯友宜提供具體時間表，說明何時打算將基本工資提高到33,000元。

為什麼台灣的基本工資需要調漲？

由於台灣基本工資在過去25年停滯不前，導致台灣基本工資不足以滿足基本生活需求。

根據台灣的生活成本，我計算出高雄的基本工資算上房貸至少需要37,360元才能滿足基本生活水平（台北需要需要65,069元）。不過，根據Numbeo的最新數據，今天高雄所需的基本工資將超過四萬元。

因此，侯友宜承諾將基本工資提高到33,000元仍然不夠。至少到2028年，基本工資應提高至四萬元。

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與韓國相比，基本工資提高至33,000元，仍無法讓台灣的基本工資趕上韓國。可以如果要讓台灣以同樣的速度增加工資，到2028年至少要增加到四萬元。

韓國的基本工資曾經比台灣還要低，但在2004年迅速提高基本工資後，就超過了台灣。1988年，韓國的基本工資只有台灣的一半左右。如今，韓國的基本工資已增加至接近兩倍。

作者製作提供 數據來源：台灣、韓國

過去有很長一段時間，新加坡清潔工的基本工資與台灣的基本工資水平相近。

但在2021年，新加坡政府終於意識到該國的貧富差距已達到臨界點，並推出了六年計劃，以更快地提高各個低工資行業的基本工資。清潔業基本工資將由2022年的新台幣28,350元增至2028年的57,360元，增加29,011元。

假設侯友宜的基本工資每年等額上調，到2027年，加坡清潔行業的基本工資將增至台灣基本工資的1.7倍。換句話說，台灣仍無法趕上新加坡。

若將基本工資提高到四萬元，至少可以讓台灣的基本工資與新加坡同步增加。

作者製作提供 數據來源：台灣、新加坡

1992年，台灣的基本工資已接近紐西蘭的水平。但從那時起，紐西蘭的基本工資不斷增加，幾乎與今天的澳洲持平。然而，台灣的基本工資仍然停滯不前。1992年紐西蘭的基本工資換算台幣為14,381元，台灣為12,365元。如今紐西蘭的基本工資為72,353元，是台灣基本工資26,400元的2.7倍。

基本工資提高至33,000元，仍遠低於趕上紐西蘭和澳洲所需的水平。