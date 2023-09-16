侯友宜承諾「基本工資33,000元」，賴清德嘲笑漲幅還不如蔡政府，究竟誰有道理？
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當被問及侯友宜提出的33000基本工資承諾時，賴清德嘲笑侯友宜的基本工資增加目標只會增加20%，而蔡英文執政以來基本工資自2016年以來增加了37.3%，更表示自己將會推動《最低工資法》。賴清德這樣的說法是正確的嗎？而侯友宜的33000元對台灣的「生活成本」來說真的足夠嗎？
台灣國民黨總統候選人侯友宜承諾將台灣基本工資提高至每月33,000元。迄今為止，他是唯一提出提高基本工資目標的候選人。沒有其他候選人願意這樣做。
在本文中，我們將侯友宜的基本工資的承諾與台灣現行的基本工資以及其他國家的最低工資進行比較。
侯友宜承諾的基本工資調漲幅度有多高？
侯友宜提出基本工資目標為33,000元，但他沒有透露何時會實現這一目標，只是表示如果他當選，將在任期內將基本工資提高到這個水平。
如果我們假設侯友宜打算在四年任期結束時將基本工資提高到33,000元，那麼基本工資的增加速度將比現任總統蔡英文執政期間還要快。
使用趨勢線進行比較就更清楚。侯友宜的承諾將使基本工資增加得（粉色虛線）比蔡英文總統任期內（綠色虛線）更快。
不僅如此，侯友宜的33,000元目標，將使基本工資增加速度超過台灣歷任總統的基本工資增加速度。
同樣，當使用趨勢線進行比較，我們可以看到侯友宜提出的基本工資增加線（粉紅色虛線）比歷屆總統的基本工資增加更為陡峭，這表明增加速度將更快。
他的基本工資承諾甚至比1988年至1996年李登輝總統領導下的基本工資實際增加速度還要快，當時台灣的基本工資增加是迄今為止最快的。如果侯友宜在2028年將基本工資提高到33,000元，那麼基本工資將平均每年增加1383元（上圖中的粉紅色條）。
台灣基本工資增加速度快於這一水平的年份只有1978年、1983年和2007年（下圖的深紅色條）。1978年和2007年的增加較高，以彌補前幾年增加的不足。1978年和2007年之前，基本工資標準已經連續九年沒有增加。1983年之前，基本工資連續兩年沒有增加。
侯友宜的基本工資的承諾也將使四年內的預期平均增幅（下圖中的粉紅色條）高於蔡英文過去八年基本工資增加的任何一次（綠色條）。
綜合起來，侯友宜的承諾將使台灣的基本工資在一個任期內增加最快，超過任何過去的民選總統。根據侯友宜的承諾，基本工資將在四年內增加5,500元以上，而蔡英文在兩屆任期中每屆都增加約3,700元。
針對侯友宜的提議，民進黨總統候選人賴清德嘲笑侯友宜，稱他的基本工資增加目標只會導致基本工資僅增加20%，而蔡英文執政以來基本工資自2016年以來增加了37.3%。
但具體而言，蔡英文第一任期僅將基本工資提高了19.0%，第二任期則提高了15.4%。如果侯友宜在總統任期內將基本工資提高到33,000元，則將提高20.1%，這將高於蔡英文每屆的增幅。
以台幣計算，侯友宜的政見如同把基本工資提高5,000元以上，但蔡英文每屆任期的基本工資提高幅度都沒有超過4,000元。
不過，這一切的前提，是侯友宜將在四年內將基本工資提高到33,000元。
蔡英文在第一屆總統任期內曾承諾將基本工資提高至30,000元，但即使在第二屆任期結束時，這一目標也未實現。
如果侯友宜在第二屆任期結束時才將基本工資提高到33,000元（如果他當選總統，然後再次當選），那麼基本工資的增加將比蔡英文時期更慢（見下圖中的粉色虛線，比綠色虛線更平坦）。
台灣選民應該要求侯友宜提供具體時間表，說明何時打算將基本工資提高到33,000元。
為什麼台灣的基本工資需要調漲？
由於台灣基本工資在過去25年停滯不前，導致台灣基本工資不足以滿足基本生活需求。
根據台灣的生活成本，我計算出高雄的基本工資算上房貸至少需要37,360元才能滿足基本生活水平（台北需要需要65,069元）。不過，根據Numbeo的最新數據，今天高雄所需的基本工資將超過四萬元。
因此，侯友宜承諾將基本工資提高到33,000元仍然不夠。至少到2028年，基本工資應提高至四萬元。
與韓國相比，基本工資提高至33,000元，仍無法讓台灣的基本工資趕上韓國。可以如果要讓台灣以同樣的速度增加工資，到2028年至少要增加到四萬元。
韓國的基本工資曾經比台灣還要低，但在2004年迅速提高基本工資後，就超過了台灣。1988年，韓國的基本工資只有台灣的一半左右。如今，韓國的基本工資已增加至接近兩倍。
過去有很長一段時間，新加坡清潔工的基本工資與台灣的基本工資水平相近。
但在2021年，新加坡政府終於意識到該國的貧富差距已達到臨界點，並推出了六年計劃，以更快地提高各個低工資行業的基本工資。清潔業基本工資將由2022年的新台幣28,350元增至2028年的57,360元，增加29,011元。
假設侯友宜的基本工資每年等額上調，到2027年，加坡清潔行業的基本工資將增至台灣基本工資的1.7倍。換句話說，台灣仍無法趕上新加坡。
若將基本工資提高到四萬元，至少可以讓台灣的基本工資與新加坡同步增加。
1992年，台灣的基本工資已接近紐西蘭的水平。但從那時起，紐西蘭的基本工資不斷增加，幾乎與今天的澳洲持平。然而，台灣的基本工資仍然停滯不前。1992年紐西蘭的基本工資換算台幣為14,381元，台灣為12,365元。如今紐西蘭的基本工資為72,353元，是台灣基本工資26,400元的2.7倍。
基本工資提高至33,000元，仍遠低於趕上紐西蘭和澳洲所需的水平。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html