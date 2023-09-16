又一家交易所跑路？出金手續費999美金、辦公室人去樓空，「JPEX事件」始末一次看

香港證監會9月13日點名「JPEX」交易所未獲發牌、並指交易所及其相關人士運用的推廣手段存在可疑之處，隨後就有JPEX表示無法提領資產，事件至今仍在發酵當中，以下區塊客也將為大家整理出最新消息：

9月13日下午5點左右——香港證監會警告JPEX「未獲發牌」

香港證監會發表聲明指出，近來留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，利用網紅、場外交易商向香港公眾大肆推廣。證監會強調，JPEX旗下實體「一概未獲發牌」，且並無向當局申領牌照，因此已要求相關人士停止推廣任何與JPEX有關的產品和服務。（相關連結）

9月13日下午6點左右——JPEX停止出金

根據鏈上數據，JPEX自下午5點22分之後就沒再出金，出金地址為：

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9月13日下午6點半左右——JPEX發文回應，劍指證監會「不公平打壓」

JPEX官方針對香港證監會的警告發文回應，表示平台已有意並有計劃地進行牌照申請，「但平台一直尚未於往後公佈任何牌照申請的後續進程更新，概因相關牌照申請部署及法律文件準備工作需時，而有關事宜需有待正式提交申請，才向用戶進行全面的資訊披露。現階段平台仍在準備當中，尚未遞交牌照申請，亦並未公開任何正式申請的宣傳。

JPEX強調：「證監會的聲明，與香港特區政府立意決定將香港立意打造為Web3.0都會的形象有所衝突，如證監會無意營造一個對加密貨幣企業友好的環境，香港成為Web3.0都會的道路將會遙遙無期。」

JPEX最後表示：「 平台一齊毅意打造一個理想中的Web3.0社群，一直配合不同地區的法規及發牌制度，惟現時香港特區政府證監會所發出此一針對本平台的聲明，實為對加密貨幣行業的一個施壓，亦反映其無意進行真正實施政策所進行的Web3.0的方針。就是次證監會的不公平打壓，平台將考慮取消於香港地區的牌照制度申請，並調整未來的政策發展，而證監會亦應為破壞香港發展加密貨幣的前景，負上全盤責任。（相關連結）

9月14日凌晨1點左右——JPEX提幣額度被限制至1000USDT、手續費卻要999USDT

有大量用戶向區塊客表示政府新聞稿刊登後至今8個小時仍不能提幣，超過交易所承諾的處理時間。亦有網上流傳截圖，指交易所提幣額度被限制至1000USDT，但手續費卻要999USDT。

作者截圖提供

對此，JPEX方面回應指出：「因應平台需要增加整體的流動性，我們需要暫時提高提幣手續費進行調整。相關設定屬於暫時性過渡設施，待平台透過其他第三方交易平台進行資金整合後，將於未來會作出調整。請用戶留意更新，並耐心等候，不便之處敬請原諒。」

9月14日凌晨1點半左右——JPEX疑似開始轉移資產

涉疑違規在香港宣傳、經營的交易所JPEX，疑似正在轉移資產。根據鏈上數據顯示，JPEX已開始轉出多筆大額交易至新開的地址，凌晨甚至出現一筆超過100萬美元的交易。

作者截圖提供

作者截圖提供

9月14日下午3點左右——TOKEN2049會場直擊：JPEX攤位「空無一人」

曾表示將在TOKEN2049會場舉辦抽獎活動，宣稱要送出一枚比特幣的JPEX，自昨日被香港證監管發出「無牌營運」的警告後，沒過多久就有用戶表示無法出金，後來甚至傳出疑似正在轉移資產的消息。

區塊客今（14）日前往JPEX會場攤位時發現，除了早有多家媒體守候，現場完全空無人影，連個職員都找不到，只留下一些佈置陳設和抽獎用的扭蛋機，與昨日熱鬧喧嘩的盛況相比，彷彿是兩個截然不同的世界。

作者提供 媒體苦等JPEX出面說明

作者提供 記者等候多時不見人影，只好黯然離去

9月14日下午接近4點 ——JPEX苦主：警方表示無法進行調查

一位網友在「JPEX苦主關注群」表示，報案後警方表示，JPEX仍在正常營運（指用戶仍可出金1美元，App尚未停止運行），警方無法開啟調查。

9月14日下午5點 ——證監會：已轉介警方跟進

針對JPEX用戶表示一度無法提取資金，以及JPEX將提款額度提高到1000USDT、提幣手續費改至999USDT，即用戶最多僅能出金1美元的情況，證監會向港媒表示，已轉介警方跟進。

9月14日晚上7點——JPEX：用戶可填表申請「優先提款」

神隱一天後，JPEX團隊終於發表聲明，簡短回應事件，並將提幣手續費調降至980USDT。JPEX在公告中向用戶表示，如有緊急提幣需求，可填寫表格以申請優先的提幣排序，但社群網友不建議用戶填表，以避免帳戶資料遭竄改。據指，JPEX向用戶索取的資料分別是：UID、EMAIL、身份證明文件、入息證明文件以及「資產」界面截圖。（相關連結）

9月14日晚上8點半——匿名爆料：JPEX「區塊鏈大樓」空無人影

區塊客除了在新加坡「TOKEN2049」活動上再找不到JPEX官方人員的身影外，更收到爆料者提供影片指，「亞洲區塊鏈大樓」也是人去樓空，根據片段，於該大樓工作的JPEX員工應該是被突然通知「下班」，他們的辦公桌上仍留有一些物品，但用戶想親身去跟官方作了解溝通，卻尋不到半個身影。

「亞洲區塊鏈大樓」現今空無一人 | 匿名爆料者提供

9月15日早上10點——JPEX用戶疑似接獲詐騙訊息、香港警方開啟調查

有JPEX用戶表示，在提交「優先提幣」的表格後，竟被平台要求「先投資30%才能全額提款」。值得注意的是，目前仍無法確定對話中的人員是否為JPEX正式員工，不排除是外部人士藉機行騙，提醒讀者與陌生人士交涉時，務必提高警覺。

另外，香港警方表示商業罪案調查科已跟進此案，並正調查案件是否涉及刑事成分。（相關連結）

擷取自「JPEX苦組關注群」

9月15日下午1點半——幣託澄清：與JPEX無合作關係

針對涉嫌在香港違規營運加密貨幣業務的JPEX近日爆發「Rug Pull疑雲」，台灣幣託集團（Bito Group）今（15）日發表聲明指出，旗下交易所BitoPro與JPEX集團及旗下公司並無任何業務合作關係。（相關連結）

9月15日下午5點——JPEX說「出金要等當局點頭」？香港證監會打臉：沒來聯絡過

針對JPEX表示「將依據當局的回覆來逐步開放提幣上限」，香港證監會今（15）日嚴正駁斥這種說法，並強調JPEX從9月13日（發出無牌經營警告當日）至今一直沒來聯絡，一切有關提幣的調整皆屬JPEX自發行為。（相關連結）

9月15日晚間—— 香港警方：商業罪案調查科正跟進事件，呼籲有關JPEX的投訴可透過電子報案方式舉報