又一家交易所跑路？出金手續費999美金、辦公室人去樓空，「JPEX事件」始末一次看
我們想讓你知道的是
在9月13日香港監會警告加密貨幣交易所JPEX「未獲發牌」的消息傳出後，JPEX先是暫停用戶提領資金，之後更發生「限提1000美元，手續費999美元」的荒謬情形，之後還傳出疑似團隊正在轉移資產、辦公室人去樓空的狀況。讓我們透過時間線一起來看看發生了什麼事？
香港證監會9月13日點名「JPEX」交易所未獲發牌、並指交易所及其相關人士運用的推廣手段存在可疑之處，隨後就有JPEX表示無法提領資產，事件至今仍在發酵當中，以下區塊客也將為大家整理出最新消息：
9月13日下午5點左右——香港證監會警告JPEX「未獲發牌」
香港證監會發表聲明指出，近來留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，利用網紅、場外交易商向香港公眾大肆推廣。證監會強調，JPEX旗下實體「一概未獲發牌」，且並無向當局申領牌照，因此已要求相關人士停止推廣任何與JPEX有關的產品和服務。（相關連結）
9月13日下午6點左右——JPEX停止出金
根據鏈上數據，JPEX自下午5點22分之後就沒再出金，出金地址為：
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9月13日下午6點半左右——JPEX發文回應，劍指證監會「不公平打壓」
JPEX官方針對香港證監會的警告發文回應，表示平台已有意並有計劃地進行牌照申請，「但平台一直尚未於往後公佈任何牌照申請的後續進程更新，概因相關牌照申請部署及法律文件準備工作需時，而有關事宜需有待正式提交申請，才向用戶進行全面的資訊披露。現階段平台仍在準備當中，尚未遞交牌照申請，亦並未公開任何正式申請的宣傳。
JPEX強調：「證監會的聲明，與香港特區政府立意決定將香港立意打造為Web3.0都會的形象有所衝突，如證監會無意營造一個對加密貨幣企業友好的環境，香港成為Web3.0都會的道路將會遙遙無期。」
JPEX最後表示：「 平台一齊毅意打造一個理想中的Web3.0社群，一直配合不同地區的法規及發牌制度，惟現時香港特區政府證監會所發出此一針對本平台的聲明，實為對加密貨幣行業的一個施壓，亦反映其無意進行真正實施政策所進行的Web3.0的方針。就是次證監會的不公平打壓，平台將考慮取消於香港地區的牌照制度申請，並調整未來的政策發展，而證監會亦應為破壞香港發展加密貨幣的前景，負上全盤責任。（相關連結）
9月14日凌晨1點左右——JPEX提幣額度被限制至1000USDT、手續費卻要999USDT
有大量用戶向區塊客表示政府新聞稿刊登後至今8個小時仍不能提幣，超過交易所承諾的處理時間。亦有網上流傳截圖，指交易所提幣額度被限制至1000USDT，但手續費卻要999USDT。
對此，JPEX方面回應指出：「因應平台需要增加整體的流動性，我們需要暫時提高提幣手續費進行調整。相關設定屬於暫時性過渡設施，待平台透過其他第三方交易平台進行資金整合後，將於未來會作出調整。請用戶留意更新，並耐心等候，不便之處敬請原諒。」
9月14日凌晨1點半左右——JPEX疑似開始轉移資產
涉疑違規在香港宣傳、經營的交易所JPEX，疑似正在轉移資產。根據鏈上數據顯示，JPEX已開始轉出多筆大額交易至新開的地址，凌晨甚至出現一筆超過100萬美元的交易。
9月14日下午3點左右——TOKEN2049會場直擊：JPEX攤位「空無一人」
曾表示將在TOKEN2049會場舉辦抽獎活動，宣稱要送出一枚比特幣的JPEX，自昨日被香港證監管發出「無牌營運」的警告後，沒過多久就有用戶表示無法出金，後來甚至傳出疑似正在轉移資產的消息。
區塊客今（14）日前往JPEX會場攤位時發現，除了早有多家媒體守候，現場完全空無人影，連個職員都找不到，只留下一些佈置陳設和抽獎用的扭蛋機，與昨日熱鬧喧嘩的盛況相比，彷彿是兩個截然不同的世界。
9月14日下午接近4點 ——JPEX苦主：警方表示無法進行調查
一位網友在「JPEX苦主關注群」表示，報案後警方表示，JPEX仍在正常營運（指用戶仍可出金1美元，App尚未停止運行），警方無法開啟調查。
9月14日下午5點 ——證監會：已轉介警方跟進
針對JPEX用戶表示一度無法提取資金，以及JPEX將提款額度提高到1000USDT、提幣手續費改至999USDT，即用戶最多僅能出金1美元的情況，證監會向港媒表示，已轉介警方跟進。
9月14日晚上7點——JPEX：用戶可填表申請「優先提款」
神隱一天後，JPEX團隊終於發表聲明，簡短回應事件，並將提幣手續費調降至980USDT。JPEX在公告中向用戶表示，如有緊急提幣需求，可填寫表格以申請優先的提幣排序，但社群網友不建議用戶填表，以避免帳戶資料遭竄改。據指，JPEX向用戶索取的資料分別是：UID、EMAIL、身份證明文件、入息證明文件以及「資產」界面截圖。（相關連結）
9月14日晚上8點半——匿名爆料：JPEX「區塊鏈大樓」空無人影
區塊客除了在新加坡「TOKEN2049」活動上再找不到JPEX官方人員的身影外，更收到爆料者提供影片指，「亞洲區塊鏈大樓」也是人去樓空，根據片段，於該大樓工作的JPEX員工應該是被突然通知「下班」，他們的辦公桌上仍留有一些物品，但用戶想親身去跟官方作了解溝通，卻尋不到半個身影。
9月15日早上10點——JPEX用戶疑似接獲詐騙訊息、香港警方開啟調查
有JPEX用戶表示，在提交「優先提幣」的表格後，竟被平台要求「先投資30%才能全額提款」。值得注意的是，目前仍無法確定對話中的人員是否為JPEX正式員工，不排除是外部人士藉機行騙，提醒讀者與陌生人士交涉時，務必提高警覺。
另外，香港警方表示商業罪案調查科已跟進此案，並正調查案件是否涉及刑事成分。（相關連結）
9月15日下午1點半——幣託澄清：與JPEX無合作關係
針對涉嫌在香港違規營運加密貨幣業務的JPEX近日爆發「Rug Pull疑雲」，台灣幣託集團（Bito Group）今（15）日發表聲明指出，旗下交易所BitoPro與JPEX集團及旗下公司並無任何業務合作關係。（相關連結）
9月15日下午5點——JPEX說「出金要等當局點頭」？香港證監會打臉：沒來聯絡過
針對JPEX表示「將依據當局的回覆來逐步開放提幣上限」，香港證監會今（15）日嚴正駁斥這種說法，並強調JPEX從9月13日（發出無牌經營警告當日）至今一直沒來聯絡，一切有關提幣的調整皆屬JPEX自發行為。（相關連結）
9月15日晚間—— 香港警方：商業罪案調查科正跟進事件，呼籲有關JPEX的投訴可透過電子報案方式舉報
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。