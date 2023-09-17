談「具包容性」的組屋政策：為什麼新加坡單身者在買房過程，常被調侃是「二等公民」？
我們想讓你知道的是
一名新加坡單身者要購買預購組屋面臨諸多限制，首先必須夠老（35歲才有資格申請預購組屋），接著是選擇寥寥無幾（只能購買二房式靈活單位，且不能位於成熟組屋區）。在新加坡社會人口老齡化的趨勢下，為了「催生」，這麼做或許有其依據，但政策制定者同時必須思考的是，單身只是人們選擇的一種生活方式，單身者同樣對國家及經濟發展有所貢獻。
文：李國豪
編按：本文的「我國」、「本地」意指「新加坡」。
近年來，本地轉售組屋價格居高不下，預購組屋又因疫情期間工程延宕等因素，僧多粥少的情勢惡化，住房問題也因此成為總理李顯龍今年國慶獻詞的一大重點。
他在獻詞中提到，即使大環境不斷變化，政府仍將確保組屋是新加坡各收入階層買得到，也買得起的。
「政府也會確保我國的房屋政策是公平及具包容性的。」
為達成上述目標，李總理預告將在下週日（20日）的國慶群眾大會宣布調整組屋政策。
新加坡有近八成家庭住在政府組屋，居者有其屋，已是新加坡人的「基本人權」，也是國之根本，政府矢言確保我國住房政策公平與包容性的決心，相信不會有太多質疑。
但說到以「家庭」為核心的本地住房政策中，是否會對單身者「更具包容性」，答案卻又不是那麼斬釘截鐵了。
眾所周知，單身者在本地住房政策中，常被調侃是「二等公民」。相較已婚者享有的許多津貼和優惠，單身者面臨諸多限制，往往會有種相對剝奪感。
《雅虎財經》14日就報導了本地一名38歲單身漢屢敗屢試，只為擁有屬於自己一套組屋的故事。故事主人翁前後申請了8次，才成功申購預購組屋。
這樣的案例並不罕見，據悉有人甚至得參與抽籤超過20次才能實現「居者有其屋」的願望。但單身者面臨的困境，還不止於這種不斷被拒於門外的挫敗。單身，即意味著一個人在新加坡現行的住房政策中完完全全地「輸在了起跑點」。
一名單身者要購買預購組屋面臨諸多限制，首先必須夠老（35歲才有資格申請預購組屋），接著是選擇寥寥無幾（只能購買二房式靈活單位，且不能位於成熟組屋區）。
在這種「爹不疼娘不愛」的尷尬處境中，單身者想買位置更佳和空間更大的組屋，只能著眼轉售組屋市場（但同樣須等到35歲以後），但轉售市場近年風起雲湧，未必是中等收入者能夠輕鬆負擔的選項。
再不然，就只能祈求自己是高收入人士，負擔得起價格又是另一個等級的私宅。更有甚者，單身者購買預購組屋還得多支付1萬5000新元（約新台幣35萬1092元）。
建屋局的解釋是，這是由於預購組屋的售價已經扣除津貼，但這筆津貼是以夫妻，或至少兩名住戶為受惠對象，因此單身者只能在結婚後，才可領回額外支付的1萬5000新元。
本地住房政策如何偏向家庭，又對單身者如何不友善，可見一斑。但隨著本地單身者比例越來越高，意味著更多單身國人將陷入這種和已婚者相較之下不平等的待遇。
根據新加坡統計局2022年數據，本地20歲至49歲居民的各年齡段單身比例都呈上升趨勢：
20歲至24歲的單身比例97.8%，較十年前多1.4百分點；
25歲至29歲單身者比例75.8%，較十年前多5.3百分點；
30歲至34歲單身者比例36.3%，較十年前多4.7百分點；
35歲至39歲單身者比例20.4%，較十年前多2.8百分點；
40歲至44歲單身者比例16.3%，較十年前多3.7百分點；
45歲至49歲單身者比例14.4%，較十年前多1.7百分點。
隨著個人自由風氣日盛，越來越多單身者渴望更早搬出原生家庭，獨立生活。《聯合早報》交流版日前一則投書就道盡了單身者的無奈。作者認為，未婚的成年人若在35歲之前還得和家長或兄弟姐妹共同擠在一個屋簷下，容易產生摩擦，對一個成年人而言是不小的心理負擔：
「尤其是成年人之間的生活習慣，比年輕時復雜得多。」
組屋政策調整「有沒有單身者的份」？
李總理在國慶獻詞中提到本地住房政策必須具包容性。長期在本地住房政策中被「虧待」的單身者自然期盼，政府即將宣布的組屋政策調整，會有針對單身者的利好措施。然而，《聯合早報》日前訪問的幾名房地產專家，似乎對調降單身人士購買組屋年齡等可能改善單身者購屋困境的大幅度政策調整不甚看好。
無論如何，國家發展部長李智陞早前在一場攜手前進運動對話會後也曾表示，政府已經意識到社會正在變遷，國人更晚結婚，膝下子女更少，也有更多人選擇單身。
針對單身人士提倡的先租後買、同屋共居模式、跨代住屋等模式，當局都會進一步研究可行性。不過他也強調，儘管當局願意作出新嘗試，但重要的是得先從新加坡人那裡了解這些試點計劃從概念上能否引起大家共鳴，再考慮是否進行。
即使是上述提到的幾種模式，包括先租後買、同屋共居模式、跨代住屋，也只是在現有政策外為單身者另闢蹊徑，這仍然不意味著單身者能在本地住房政策中和已婚者「處於同一起跑點」。
可以預見，星國政府仍會繼續維持以「家庭」為核心的公共住房政策。在新加坡社會人口老齡化的趨勢下，為了「催生」，這麼做或許有其依據，但政策制定者同時必須思考的是，單身只是人們選擇的一種生活方式，單身者同樣對國家及經濟發展有所貢獻，
單身者是否要因生活方式而受到某種程度的「懲罰」？因婚姻狀態而劃出的鴻溝不該如此之大。真正具包容性的未來公共住房政策中，也該有屬於單身者的位置。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html