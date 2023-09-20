中國經濟：地方政府財政危機下仍未推房地產稅，背後有何爭議？
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在法理上講，中國的土地是國有的，並不是私有的，所以徵收主體就不存在。相比之下，歐美等國的物業稅是基於財產屬於私有這一事實，換言之，土地是居民個人的，那麼對這塊土地徵稅就要居民個人支付；但中國的土地是國有的，居民只是租70年，那麼對土地徵稅，應該是土地所有者支付（即國家）而非居民個人支付。
中國經濟在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情限制放開後，復甦疲弱，尤其是地產領域。這使得依賴賣地收入的地方政府財政緊張。
在此背景下，9月6日，中國的立法機構十四屆人大常委會召開立法工作會議，並披露了該機構的立法規劃，讓外界一窺其五年任期內計劃審議或加緊研究的法律草案，其中並未提及房地產稅法，引起市場關注。
根據官方文件，人大常委會的立法規劃分為三類：一、條件成熟、任期內擬提請審議的法律草案，共79件；二、需要抓緊工作、條件成熟時提請審議的法律草案，共51件；三、立法條件尚不完全具備、需要繼續研究論證的立法項目。
房地產稅法均未在三類中出現，令輿論詫異，因為早在2021年就已經完成一輪對房地產稅法草案的徵求意見，甚至在當年10月，人大常委會就授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點。
對於中國經濟而言，政府剛剛推出刺激房地產市場的種種政策，沒有房地產稅作為變量，或許更利於這個領域的復甦。
對於普通中國人，可能意味著兩點：未來五年不必擔心多交一筆稅；這一訊息對不同城市的房價會有不同影響。
為什麼要搞房地產稅？
中國過去20年房地產行業大爆發，不僅房企過度借貸，快速擴張，地方政府也在賣地中獲得巨額收入。地方政府再把收入投入地方基建，推高地方經濟，以此繼續拉動房價。
但隨著樓市走高，無論企業還是居民，都在大舉借貸，風險不斷累積，像一個內部翻滾的壓力鍋。
當資產帶來的收入不足以支付利息，一些房企甚至個人只能進行借新還舊的「龐氏騙局」式融資，壓力達到峰值，隨時可能爆炸。
為了防止這一幕，2020年中國推出一系列政策，深刻改變房地產金融格局，火熱的樓市驟然遇冷，恆大、碧桂園等房地產企業陷入困境，相應地方政府的土地出讓金收入也罕見地出現大幅下滑。
土地市場遇冷，政府土地出讓收入快速下行，尤其是以往對土地財政依賴度較高的地方，需要新的稅種彌補土地財政收入的不足，而房地產稅是理想的收入來源，因此為了改革地方財政依賴賣地的現狀，徵收房地產稅被擺上桌面。
此外，在中國稅制改革的大背景下，也需要房地產稅。
2017年，時任財政部長肖捷也發表過一篇文章，其中把房產稅放在「深化稅收體制改革，健全地方稅體系」一節下，稱在持有環節徵收的房產稅是未來地方稅收的重要來源，還稱「不會因為罵聲而改變」。
這一說法的背景是，習近平在第一個任期推進了營業稅改徵增值稅的改革後，地方政府的稅種進一步減少。分析指出，長遠來看，地方政府還是需要自己掌握主動權的稅種，房地產稅成為理想選擇。
此外，習近平還指出是推房地產稅是為了「共同富裕」。他曾在中共黨刊《求是》上的一篇〈扎實推動共同富裕〉的文章中稱，中國要防止兩極分化，要推進房地產稅立法和試點。
千呼萬喚不出來
2011年，中國在上海和重慶進行了首輪房產稅試點。
上海和重慶的試點徵收方式不同：
- 上海主要針對的是本市居民家庭在本市新購且屬於該居民家庭第二套及以上的住房（包括新購的二手存量住房和新建商品住房，）和非本市居民家庭在本市新購的住房。
- 重慶則針對的是個人擁有獨棟商品住宅、個人新購的高檔住房以及在重慶市同時無戶籍、無企業、無工作的個人新購的首套及以上的普通住房。
簡要來說，上海針對的是擁有多套房的居民，而重慶針對的是高端豪宅。
雖然上海和重慶的試點已經落地很久，但過去十年間，關於房地產稅進一步推行的說法一直是雷聲大雨點小。
2017年底，中國時任財政部長肖捷在官媒《人民日報》上發表了文章，明確推進房產稅立法和實施，並訂下時間表：新開設的稅種，力爭在2019年完成所有法律程序，2020年完成落實稅收法法定原則的改革任務。
但這個時間表終究成空，2019年即沒有完成任何立法程序，更遑論2020年的落實。
直到2021年10月23日，中國全國人大常委會宣布，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點。在上海、重慶啟動中國第一輪房產稅試點十年之後，這一備受關注的新稅種看似終於有了新的實質進展。
此次試點地區的房地產稅徵稅，對象是居住用和非居住用等各類房地產。但沒有明確試點的範圍以及具體稅率，僅稱：「國務院制定房地產稅試點具體辦法，試點地區人民政府制定具體實施細則。國務院及其有關部門、試點地區人民政府應當構建科學可行的徵收管理模式和程序。」
另外，決定授權的試點期限為五年，試點實施啟動時間將由國務院確定。
此後該房地產稅試點再無聲息，兩年過去後，最新的立法規劃中不見房地產稅的蹤影，可能意味著，未來五年依然不會看到房地產稅落地。
地產風暴
令市場始料未及的是，中國在疫情政策放開後，並沒有迎來預想中的快速反彈，反而復甦疲弱，尤其是地產領域。分析稱，如果要刺激樓市回暖，此時推進房地產稅則不合時宜。
今年6月和7月，中國100家最大房地產開發商的新房銷售量，甚至比去（2022）年封城之時還下降了30%左右。
甚至房企中的「優等生」碧桂園也陷入巨額虧損資金鏈斷裂的風險之中。
到7月底，在中國政治局會議上，反常地沒有提到「房住不炒」，這被視為放鬆的信號。
到8月25日，中國住房城鄉建設部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發《關於優化個人住房貸款中住房套數認定標凖的通知》，推動落實購買首套房貸款「認房不認貸」政策措施。
「認房不認貸」指的是，不管購房者有沒有貸款記錄，只要購房者證明其名下無房，就可以按照首套房認定。此舉推高了市場的熱度。
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
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本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。