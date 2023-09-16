2023搞笑諾貝爾獎出爐：死蜘蛛變身機械爪、筷子通電讓食物變好吃？

（中央社）利用死蜘蛛抓取物件、研究反覆書寫同一個字時的違和感……調查這些科學界怪奇難題的研究人員們15日獲頒2023年「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prizes）。

英國「衛報」（The Guardian）報導，有別於莊嚴慎重的諾貝爾獎（Nobel prize），「搞笑諾貝爾獎」表彰那些「讓人發笑後再思考」的奇特研究領域，但獎金不如真正的諾貝爾獎豐厚，今年的獲獎團隊將得到因通膨嚴重而毫無價值的面額10兆元辛巴威鈔票。

美國萊斯大學（Rice University）的葉德菲（Te Faye Yap，音譯）和普萊斯頓（Daniel Preston）等人組成的團隊讓蜘蛛「死而復生」，並用來作為機械化抓取工具，獲得搞笑諾貝爾機械工程獎。

葉德菲說：「我們在架設實驗室時，注意到走廊角落有隻蜷曲的死蜘蛛。當我們發現蜘蛛僅靠屈肌來讓腿部向內收縮，且靠液壓壓力向外伸展時，心想：啊哈！就是它了。」

換句話說，死蜘蛛的腿自然處於「收攏」狀態，類似握緊的拳頭，但藉由施加壓力，可讓蜘蛛腿伸展打開。

研究團隊利用這種「壞死機器人」的做法，創造出以蜘蛛為本的機械爪，可抓取不規則形狀的物體。

研究人員在報告中寫道：「此外，這個爪子還能充當手持裝置，可在室外環境中隱藏得天衣無縫。」

地質學者札拉希維茨（Jan Zalasiewicz）因解釋了許多科學家喜歡舔岩石的原因，獲得搞笑諾貝爾化學和地質學獎。

他說：「我們這麼做是為了幫助視覺，而不是為了品嘗味道，因為濕濕的表面比乾燥的表面更能展現礦物質顆粒。」

擷取自Improbable Research YouTube頻道 地質學者札拉希維茨（右下）解釋科學家喜歡舔岩石，是因濕濕的表面比乾燥的表面更能展現礦物質顆粒

日本明治大學教授宮下芳明和東京大學的副教授中村裕美憑藉對通電筷子及吸管的研究，拿下搞笑諾貝爾營養學獎。

中村表示：「電的刺激能立即且可逆地改變食物味道，這是傳統調味料難以實現的事。」她說，她近期的研究顯示，有可能藉由電對舌頭的刺激增加食物鹹味。

擷取自Improbable Research YouTube頻道 日本學者憑藉對通電筷子及吸管的研究，拿下搞笑諾貝爾營養學獎

今年的搞笑諾貝爾公共衛生獎聚焦於消化系統另一端，頒給一群研發智慧型馬桶的研究人員，這種馬桶運用各種技術來監測人類排泄物，看看是否有罹病跡象。

搞笑諾貝爾醫學獎，則是頒發給利用遺體來研究人的兩邊鼻孔是否有一樣多鼻毛的研究人員。

傳播學獎頒給一群科學家，他們調查了擅長倒著說話的人，包括分析神經成像。

一群研究人員探索人們反覆書寫同一個字時產生的違和感，獲得搞笑諾貝爾文學獎；他們說，這種現象是所謂「舊事如新」（jamais vu）的例子之一，也就是明明很熟悉的事物卻感覺陌生。

物理學獎則頒給另一群研究人員，他們發現鯷魚的性活動會製造出混合海洋不同海水層的小型漩渦。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範