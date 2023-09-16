2023搞笑諾貝爾獎出爐：死蜘蛛變身機械爪、筷子通電讓食物變好吃？
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死蜘蛛的腿自然處於「收攏」狀態，類似握緊的拳頭，但藉由施加壓力，可讓蜘蛛腿伸展打開。研究團隊利用這種「壞死機器人」的做法，創造出以蜘蛛為本的機械爪，可抓取不規則形狀的物體。研究人員在報告中寫道：「此外，這個爪子還能充當手持裝置，可在室外環境中隱藏得天衣無縫。」
（中央社）利用死蜘蛛抓取物件、研究反覆書寫同一個字時的違和感……調查這些科學界怪奇難題的研究人員們15日獲頒2023年「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prizes）。
英國「衛報」（The Guardian）報導，有別於莊嚴慎重的諾貝爾獎（Nobel prize），「搞笑諾貝爾獎」表彰那些「讓人發笑後再思考」的奇特研究領域，但獎金不如真正的諾貝爾獎豐厚，今年的獲獎團隊將得到因通膨嚴重而毫無價值的面額10兆元辛巴威鈔票。
美國萊斯大學（Rice University）的葉德菲（Te Faye Yap，音譯）和普萊斯頓（Daniel Preston）等人組成的團隊讓蜘蛛「死而復生」，並用來作為機械化抓取工具，獲得搞笑諾貝爾機械工程獎。
葉德菲說：「我們在架設實驗室時，注意到走廊角落有隻蜷曲的死蜘蛛。當我們發現蜘蛛僅靠屈肌來讓腿部向內收縮，且靠液壓壓力向外伸展時，心想：啊哈！就是它了。」
換句話說，死蜘蛛的腿自然處於「收攏」狀態，類似握緊的拳頭，但藉由施加壓力，可讓蜘蛛腿伸展打開。
研究團隊利用這種「壞死機器人」的做法，創造出以蜘蛛為本的機械爪，可抓取不規則形狀的物體。
研究人員在報告中寫道：「此外，這個爪子還能充當手持裝置，可在室外環境中隱藏得天衣無縫。」
地質學者札拉希維茨（Jan Zalasiewicz）因解釋了許多科學家喜歡舔岩石的原因，獲得搞笑諾貝爾化學和地質學獎。
他說：「我們這麼做是為了幫助視覺，而不是為了品嘗味道，因為濕濕的表面比乾燥的表面更能展現礦物質顆粒。」
日本明治大學教授宮下芳明和東京大學的副教授中村裕美憑藉對通電筷子及吸管的研究，拿下搞笑諾貝爾營養學獎。
中村表示：「電的刺激能立即且可逆地改變食物味道，這是傳統調味料難以實現的事。」她說，她近期的研究顯示，有可能藉由電對舌頭的刺激增加食物鹹味。
今年的搞笑諾貝爾公共衛生獎聚焦於消化系統另一端，頒給一群研發智慧型馬桶的研究人員，這種馬桶運用各種技術來監測人類排泄物，看看是否有罹病跡象。
搞笑諾貝爾醫學獎，則是頒發給利用遺體來研究人的兩邊鼻孔是否有一樣多鼻毛的研究人員。
傳播學獎頒給一群科學家，他們調查了擅長倒著說話的人，包括分析神經成像。
一群研究人員探索人們反覆書寫同一個字時產生的違和感，獲得搞笑諾貝爾文學獎；他們說，這種現象是所謂「舊事如新」（jamais vu）的例子之一，也就是明明很熟悉的事物卻感覺陌生。
物理學獎則頒給另一群研究人員，他們發現鯷魚的性活動會製造出混合海洋不同海水層的小型漩渦。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html