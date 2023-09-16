外傳台積電要求製造設備供應商延後出貨：分析師指市場疲軟不意外，台積電不回應

由於對客戶需求的擔憂，外媒報導台積電已通知主要供應商延後高端晶片製造設備出貨，對此台積電雖表示不會對「市場傳聞」置評，但受各種利空影響，週五科技與半導體相關的股價皆應聲下跌。

根據《路透社》報導，全球最大晶片代工廠台積電因對客戶需求情況漸感不安，已通知主要供應商延後高端晶片製造設備出貨。消息人士指出，台積電此舉目的是要控制成本，同時反映出對市場需求展望日益謹慎。

消息人士表示，受影響的供應商包括高端晶片製造必要的曝光機生產廠商——荷蘭艾司摩爾（ASML）。

艾司摩爾執行長溫彼得（Peter Wennink）接受路透社訪問時透露，他們有些高端晶片製造設備的訂單已被延後，但他未指名客戶。不過溫彼得預期，這只會是「短期管理」問題。

事實上，台積電因招募困難和工會抵制從台灣引進工人的行為，被迫將亞利桑那州工廠的生產期推遲至2025年。溫彼得表示：「如果你從台灣運送大量人員來協助在亞利桑那州建廠，他們就無法在其他地方工作。所以這是一個『雙重打擊』。」對此，台積電董事長劉德音在上週則表示，亞利桑那州工廠在過去5個月取得了「巨大」的改善。

分析師指「很多市場都變得疲軟」，不感到意外

關於要求設備商延後交貨的傳聞，比利時投資機構Degroof Petercam的分析師羅伊格（Michael Roeg）表示他並不感到意外。

羅伊格指出，人工智慧和半導體產業的相關影響一直引起很大的關注，對台積電來說也是正面因素，因為台積電為NVIDIA製造晶片。「然而，對於人工智慧晶片的需求強度並不足以彌補其他領域的情況。」

羅伊格認為，手機、筆記型電腦、工業產品以及最近的汽車晶片都是問題領域，「很多市場都變得疲軟。」

《路透社》報導也提到，台積電並不是唯一一家擔心需求反彈可能比預期時間更長的公司。台積電的重要客戶蘋果，本週推出了一系列新的iPhone，其中雖包括一款更快的晶片，但並未提高售價，反映了全球智慧手機市場的低迷。

此外，一位消息人士表示，已有媒體報導北京命令部分政府員工停止在工作中使用iPhone，而華為推出使用中國製造晶片的旗艦手機，也進一步引起了台積電不安。台積電曾為華為生產晶片，但在美國政府對華為實施制裁後停止供應，而華為新手機的先進晶片則改和中國晶片製造商中芯合作。

台積電：不評論市場傳聞

針對《路透社》台積電回覆詢問時，請《路透社》參考總裁魏哲家7月的發言。當時他指出，經濟情況更疲軟、中國復甦放緩及終端市場需求減弱，正造成客戶趨於謹慎、更加小心控管庫存。

《中央社》報導，台積電16日發布新聞稿指出，總裁魏哲家於7月20日的2023年第2季法說會中曾表示，在2023年第3季，儘管最近觀察到人工智慧相關需求增加，但不足以抵消業務的整體週期性調整，預期業務將在第3季受到公司3奈米製程技術的強勁推進支持，部分抵消客戶持續的庫存調整。

魏哲家說明，由於總體經濟情勢持續走軟、中國需求復甦較預期緩慢，以及因終端市場整體需求疲弱，客戶更加謹慎，並打算進一步管控庫存，包含進入2023年第4季也是如此。

魏哲家認為，雖然台積電仍預期2023年半導體市場（不含記憶體）會出現年減中個位數（mid-single digit）百分比，但在晶圓製造產業方面，現在預計將年減10位數中段（mid-teens）百分比，若以美元計，台積電2023年的全年營收預期將下降約10%。

魏哲家並預期，無晶圓廠半導體業者的庫存調整將持續到第3季，才會重新平衡到更健康的水準。

在諸多利空襲擊下，每股四大指數在9月15日收盤時皆走黑，道瓊指數下跌288點、那斯達克指數下跌217點、標普500指數下跌 54點、費城半導體指數下跌107點；費城半導體成分股的部分，AMD下跌4.82%、NVIDIA下跌3.69%、美光跌2.66%、高通跌 0.79%、ASML跌4%。台股ADR部分，台積電ADR跌2.43%、聯電 ADR下跌1.22%。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範