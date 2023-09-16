賴佩霞參選副總統後續：突宣布辭演舞台劇《蘑菇》，公視討論是否取消播放《人選之人》

（中央社）鴻海創辦人郭台銘日前宣布副總統人選將由藝人賴佩霞擔任，賴佩霞因而辭演將於11月演出的舞台劇《蘑菇》，不過此劇15日中午才開賣，下午就宣布取消演出，引起爭議。

劇團「動見体」15日晚間在臉書宣告，原定11月11及12日將於北藝中心演出《蘑菇》，劇中要角賴佩霞因個人因素辭演，因賴佩霞為此戲核心演員，暫難找到替代人選，故取消本檔演出，並開放全額退票。「動見体」也宣布原定17日舉辦的《蘑菇》讀劇講座會同步取消。

編劇馮勃棣昨天晚間在臉書表達不滿，表示賴佩霞向來提倡「非暴力溝通」，如今確實也「非暴力辭演」了，也表示「畢竟北藝球劇場的椅子這麼爛，總統府的肯定好坐得多」。

馮勃棣也表示，「我現在腦袋很亂，很沮喪。我在此也先謝謝和不捨導演符宏征和動見体，他們肯定比我更難受」，「神作就請各位再等一等，未來再見」。

資深劇場人、榮耀基金會執行長孫瑞君也在臉書發文分享賴佩霞辭演可能造成的影響，指出最大問題在「今天中午才開賣，下午就取消演出，看起來辭演的決定也是相當突然，令人錯愕？」對許多設計、發包製作及人力物力都將造成浪費與消耗。

孫瑞君說，「取消一個演出對郭賴兩人來說，也許只是一件小事，違約賠償金想必對他們來說也只是小錢，但認真說，有些事情不是用錢就可以解決的，誠信就是。」孫瑞君的貼文有一萬人按讚。

《蘑菇》獲2020年台灣文學獎「劇本創作獎」大獎，由符宏征導演、馮勃棣編劇，賴佩霞、徐鈞浩主演，故事描述一對母子間的衝突，母親對兒子充滿控制與過度關心，兒子則展開反擊。深刻探討母子關係及人際對話的矛盾，充滿啟發性。

作家謝金魚也在臉書表示，「一場演出正式啟動至少要半年一年，演員跟導演要讀本要排演，燈光設計舞台設計服裝設計也都要啟動，剩2個月大概服裝跟道具應該也都差不多了，可能定裝跟海報文宣也都差不多了，場地費也要付，大家的檔期也喬好了，所有人這時候都很難再趕快去接別的，在排演前2個月取消，對劇團來說，有形無形的支出最少都要幾十萬」。

郭辦：宣布副手前不便有動作，造成困擾不好意思

鴻海創辦人郭台銘副手賴佩霞辭演舞台劇引發爭議；郭辦發言人黃士修今天說，郭辦知道賴佩霞有演出工作，都有經過溝通，但在宣布副手前不方便有任何動作辭演，因此要向受到困擾的朋友說聲不好意思，賴佩霞私下也有道歉。

《中央社》報導，黃士修上午接受媒體訪問時表示，賴佩霞辭演前都有與劇團討論，有些人覺得造成麻煩，也有些人認為副總統參選人的角色確實不方便。

黃士修指出，據他的了解，另有一場賴佩霞參與的舞台劇會照常演出，代表這就是不同的溝通結果，「有些人覺得因為政治而感到不便，有些則覺得沒關係」；但他沒有說明是哪個劇團。

媒體關切，郭台銘找賴佩霞搭檔前是否考量她的原本工作排程，黃士修表示，賴佩霞早期是歌手、作家，現在是演員，郭辦知道有演出工作，都有溝通，不過宣布副手人選之前，賴佩霞不方便辭演，因此要向受到困擾的朋友說聲不好意思，賴佩霞私下也有道歉。

郭台銘宣布副手是賴佩霞後，引發廣泛討論，賴佩霞學經歷也被搬上檯面討論；賴佩霞昨晚在網路直播與網友對談，坦言一聽到副總統邀約，2週瘦了3公斤，跟原來想的不一樣，但「真的挺有趣」。

賴佩霞說，答應邀約，認為自己超勇敢，也很感謝團隊，「選舉是一時，人跟人情誼是一輩子」，感謝各界互相支持；至於是否仍會維持直播，她說，很多事可能沒辦法掌控，但只要有想分享的事都會上線說。

賴佩霞參選副總統《人選之人》如期播？公視將進一步討論

（中央社）鴻海創辦人郭台銘宣布由《人選之人－造浪者》演員賴佩霞擔任副手，此劇原定10月28日在公視播出，但被認為有「政治宣傳」意味，公視管理團隊將進行更符合公共利益的討論。

公視今天召開第7屆第18次董事會，對於賴佩霞參演的《人選之人－造浪者》是否照原定電視頻道排播等相關議題討論。

部分董事認為應考慮台灣觀眾收看權益，且此劇於2021年10月15日開拍，製作時間點遠早於賴佩霞宣布投入參選，並無為特定參選人量身打造意味。此派董事認為相關法律並未明文限制公共電視不能播出此類戲劇，公視無須對探討政治、社會議題的戲劇過於自我設限。

但有董事認為，部分觀眾針對劇中人物背景、角色設定，與目前現實政治氛圍頗為接近，可能會有一定程度正反面聯想並影響民意風向。他們指出，非新聞性節目對社會的影響可能更大且更難測，公視必須考量播出此劇所可能產生的影響，慎重以對有其必要性。

公視董事長胡元輝認為，「公共媒體可透過此事與社會對話」。

公視管理團隊決議，此事涉及多層面議題，將對《人選之人－造浪者》播出進行更細緻討論，不論播出與否，都應該有更符合公共利益的思考與評估。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範