促使台灣加入聯合國：駐紐代表投出呼籲「接納台灣」，聯合國高官回應「不會遺漏任何人」

（中央社）駐紐西蘭代表歐江安投書指出，紐國政府8月首份國安戰略報告將台灣列為潛在衝突熱點，在俄烏戰爭之後，國際目前還來得防止另一侵略戰爭，第1步就是將台灣2300萬人納入聯合國體系。

紐西蘭「郵報」（The Post）14日刊登歐江安投書「接納台灣」（Include Taiwan），她在文章中呼籲，台海和平穩定對維繫全球繁榮與國際安全不可或缺，台海一旦有衝突，將嚴重影響全球經濟發展與國際秩序。

歐江安強調，歧見必須透過和平方式解決；聯合國可扮演促進對話、降低緊張情勢、締造和平的平台。

歐江安表示，紐西蘭政府今年8月公布首份國家安全戰略報告，將台灣列為潛在衝突熱點之一；報告同時強調，紐西蘭對台灣海峽、南海等地區有直接利益，台灣海峽的和平穩定對維繫全球繁榮與安全至關重要。

歐江安表示，台灣海峽是超過半數國際貿易航線的必經之地，此外台灣生產全球大多數的尖端晶片；因此如果台灣發生衝突，將對全球經濟與國際安全造成災難性影響。

歐江安表示，台灣與烏克蘭都毗鄰強大的威權政權，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭提醒世人，民主國家必須互助與團結一致，始能抵擋強權擴張，各國歧見唯有透過和平手段解決；發動侵略者必須追究責任，才能進一步避免國際秩序遭受破壞。

歐江安表示，聯合國如果能落實其憲章原則，可做為國際間增進對話、降低緊張局勢及促進和平的有效平台。

歐江安表示，台灣已向世人證明是可靠夥伴，且有能力為世界做出更多貢獻，目前還來得防止另一項侵略戰爭，第一步就是將台灣2300萬人民納入聯合國體系。

Photo Credit: 中央社 曾擔任外交部發言人的歐江安

回應台灣入聯，UN高官：排除任何人都有礙全球目標

（中央社）聯合國副秘書長阿米娜．穆罕默德（Amina Mohammed）台灣時間16日被問到台灣加入聯合國的訴求時表示，排除任何人都將損及實現全球發展目標的努力。

路透社報導，世界各國領袖將於下週召開的聯合國大會中會晤，但聯合國1971年曾在一項決議中，承認中華人民共和國是中國在聯合國的合法代表，將台灣排除在外。

各國領袖也將出席聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals）峰會，這是2015年制定的全球「待辦事項」清單，內容包括因應氣候危機、實現性別平等以及終結饑荒與貧窮等議題。

阿米娜今天向記者表示：「我認為排除任何人都將阻礙目標……我們說過不會遺漏任何人，我認為成員國必須找出一種方法，來確保我們不會將任何人排除在外。」

她說：「每個人都很重要，無論是台灣還是其他地方。我認為成員國應找出解決方案，這點相當重要。」

Photo Credit: 中央社 紐約聯合國總部外觀

被問到阿米娜此番言論時，中國常駐聯合國代表團以代表張軍前一日的聲明做為回應。

張軍表示：「所謂台灣參與聯合國，是一個徹頭徹尾的偽命題。第一，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

台灣的擁護者們表示，聯合國大會第2758號決議從未排除台灣參與聯合國。

聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）則表示，聯合國堅持一個中國政策，「我們不打算遺落任何中國人民，我們支持所有中國人民，但我們也堅守一中政策」。

台灣長期以來一直呼籲聯合國接納台灣為成員國。外交部長吳釗燮昨天接受美國雜誌「外交政策」（Foreign Policy）訪問時表示，台灣要取得聯合國成員資格「非常困難」，但仍然有希望。

吳釗燮說：「我認為國際社會的關注與日俱增，台灣與中國之間必須和平共處，而討論此議題最好的場域就是聯合國。」

他說：「因此，將台灣排除在聯合國之外既不道德也不公正，我們必須做出改變。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範