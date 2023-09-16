2023/09/16,
生活

想要彩虹南瓜或是猴人掌？在Google搜尋輸入「Emoji Kitchen」，自行組合表情符號！

想要彩虹南瓜或是猴人掌？在Google搜尋輸入「Emoji Kitchen」，自行組合表情符號！
Photo Credit: Inside

我們想讓你知道的是

自用的Emoji自己Cook！原先只給安卓用戶使用的「Emoji Kitchen」現在開放網頁版，因此iPhone使用者也能體驗了——不論你想做出彩虹南瓜、猴人掌還是貓頭花都可以！

文：Jocelyn

找不到合適的Emoji嗎？現在於網頁版的Google搜尋中可拿現有Emoji，自行創造出不同組合。

在Google搜尋中輸入「Emoji Kitchen」後，會看到一個置頂的「烹飪天地」區域，點進去即可開始將兩個Emoji組合在一起，也能使用隨機排序。

例如，選擇南瓜+彩虹的Emoji，即會出現一顆彩虹色的南瓜，再將新組合後的Emoji複製起來就可在別的地方使用了。

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Photo Credit: INSIDE

另外，iPhone使用者在手機的瀏覽器或Google App中也能使用，先前這項工具只藉Gboard App開放給Android用戶體驗。雖然網頁版供選擇的Emoji種類不如Gboard多，但也仍是個能輕鬆發揮一點創意的小工具。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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