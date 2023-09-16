千萬要抬頭！9月19日金星亮到「不看到都難」，同日晚間海王星也將達到最亮
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太陽系八大行星中最明亮的金星，將在9月19日星期二達到今年第二次、也是最後一次的最大亮度，其耀眼的程度甚至可在暗處對物成影。巧合的是在同一天，八大行星中最暗的海王星也會在當天晚上達到「衝」，也就是一年中離地球最近也最亮的時段。
8月底的時候，人們才剛引頸望著超級藍月，而在9月又有許多天象將要登場，其中最特別就是19日時，金星、海王星這兩個太陽系最亮與最暗行星，將同時達到最亮。
金星將達到最亮，「不看到都難」
根據台北市立天文科學教育館發布的訊息，太陽系八大行星中最明亮的金星，將在9月19日星期二達到今年第二次、也是最後一次的最大亮度，約-4.7等，其耀眼的程度甚至可在暗處對物成影。當日拂曉3時左右從東方升起後，金星將是全天空最亮的明星，想不看到都很難，若以30倍左右的望遠鏡還可以看出其如眉月般的外觀。
天文館也表示，如果民眾近期在天亮前起床，可能就會看到一顆異常明亮的星點，也就是除了太陽和月亮之外最亮的天體——金星！在9月19日它將達到今年第二次最大亮度的-4.7等，由於金星的表面具備反射陽光的雲層，再加上它距離地球也相當近，因此非常明亮，只要在天亮前面向東北方低空，就能夠見到它的身影。
由於金星非常明亮，使它成為除了太陽和月亮之外，另一個有機會讓物體產生肉眼可見的陰影的天體，但要達到那樣的狀況，首先環境需要完全沒有光害，當然也不能受曙光影響，因此最好是日出前約90分鐘之後開始觀察。此外，還需要使用白色物體投影，如白色的床單或板子，如此對比才較清晰。
此外天文館也提醒，金星所造成的影子與日、月光不同，由於太陽和月亮視直徑較大，形成如同面光源一樣的效果，因此影子邊緣會受到盤面的部分照射而呈現出半影，使影子邊界看起較柔和。而金星與前兩者相較以下視直徑非常小，幾乎近似點光源，所以影子邊緣較為銳利。
天文館表示民眾若有興趣，可以在這一陣子金星非常明亮時，使用相機對著影子曝光較長時間（20至30秒），可更容易得到成果。
海王星將達到「衝」，一年中最亮也最接近地球
巧合的是，在金星達到最大亮度的同一天，八大行星中最暗的海王星也會在9月19日達到「衝」，也就是一年中離地球最近也最亮的時段。
天文館指出，海王星於9月19日台灣時間19時17分到達「衝」的位置，也就是地球位於中心，而太陽和海王星位在地球兩側、且赤經經度相差180度的位置，是一年中最亮也最接近地球的時刻，在此前後幾週都是觀賞海王星的最佳時段，此時海王星位於寶瓶座。
話雖如此，由於海王星是距離太陽最遙遠的行星，因此即使位在衝的位置，海王星距離地球仍有43億公里之遙，亮度也僅有7.8等，若無望遠鏡輔助將無法看見。使用望遠鏡觀察海王星，會發現它是一個藍色、非常小的圓盤。由於海王星衝時的視直徑僅有2.4角秒，建議使用口徑10公分以上，放大倍率達100倍以上的望遠鏡才有機會看見海王星呈現細小的圓盤狀的外形。
天文館分析，海王星是太陽系中最遙遠的行星，與太陽的平均距離達45億公里，約為日地平均距離的30倍，迄今只有航海家二號探測器曾於1989年8月短暫飛掠，並發現大暗斑，以及確認存在海王星環，因此仍是太陽系中最神秘的行星。而海王星與天王星一樣，大氣主要成分是氫氣與氦氣，另外還有少許甲烷。由於甲烷會吸收紅色和紅外線的光線，因此陽光照射後會反射偏藍的色調。
此外，海王星也是天文學史上第一個透過力學計算而找到的新天體，由於19世紀天文學家觀測天王星的位置與預期偏差很大，認為在外側有天體的重力影響天王星的軌道，當時英國數學家亞當斯和法國天文學家勒維耶分別計算新天體的軌道與可能位置後，由柏林天文臺於1846年9月23日發現海王星。
新聞來源
- 太陽系最亮與最暗行星，金星、海王星19日同達最亮！（台北市立天文科學教育館）
- 2023/09/19 金星第二次最大亮度（-4.7等） ★★★★（台北市立天文科學教育館）
- 2023/09/19 海王星衝 ★（台北市立天文科學教育館）
延伸閱讀
- 金星末日之謎：金星的大小和質量與地球相似，為何失去海洋變成高溫乾燥的環境？
- NASA探測器接收到金星的無線電信號，聲音聽起來超科幻
- 韋伯太空望遠鏡傳回海王星壯觀的新圖片，1989年後人類首次看見清晰面目
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
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雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
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臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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