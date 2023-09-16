千萬要抬頭！9月19日金星亮到「不看到都難」，同日晚間海王星也將達到最亮

8月底的時候，人們才剛引頸望著超級藍月，而在9月又有許多天象將要登場，其中最特別就是19日時，金星、海王星這兩個太陽系最亮與最暗行星，將同時達到最亮。

金星將達到最亮，「不看到都難」

根據台北市立天文科學教育館發布的訊息，太陽系八大行星中最明亮的金星，將在9月19日星期二達到今年第二次、也是最後一次的最大亮度，約-4.7等，其耀眼的程度甚至可在暗處對物成影。當日拂曉3時左右從東方升起後，金星將是全天空最亮的明星，想不看到都很難，若以30倍左右的望遠鏡還可以看出其如眉月般的外觀。

天文館也表示，如果民眾近期在天亮前起床，可能就會看到一顆異常明亮的星點，也就是除了太陽和月亮之外最亮的天體——金星！在9月19日它將達到今年第二次最大亮度的-4.7等，由於金星的表面具備反射陽光的雲層，再加上它距離地球也相當近，因此非常明亮，只要在天亮前面向東北方低空，就能夠見到它的身影。

由於金星非常明亮，使它成為除了太陽和月亮之外，另一個有機會讓物體產生肉眼可見的陰影的天體，但要達到那樣的狀況，首先環境需要完全沒有光害，當然也不能受曙光影響，因此最好是日出前約90分鐘之後開始觀察。此外，還需要使用白色物體投影，如白色的床單或板子，如此對比才較清晰。

此外天文館也提醒，金星所造成的影子與日、月光不同，由於太陽和月亮視直徑較大，形成如同面光源一樣的效果，因此影子邊緣會受到盤面的部分照射而呈現出半影，使影子邊界看起較柔和。而金星與前兩者相較以下視直徑非常小，幾乎近似點光源，所以影子邊緣較為銳利。

天文館表示民眾若有興趣，可以在這一陣子金星非常明亮時，使用相機對著影子曝光較長時間（20至30秒），可更容易得到成果。

海王星將達到「衝」，一年中最亮也最接近地球

巧合的是，在金星達到最大亮度的同一天，八大行星中最暗的海王星也會在9月19日達到「衝」，也就是一年中離地球最近也最亮的時段。

天文館指出，海王星於9月19日台灣時間19時17分到達「衝」的位置，也就是地球位於中心，而太陽和海王星位在地球兩側、且赤經經度相差180度的位置，是一年中最亮也最接近地球的時刻，在此前後幾週都是觀賞海王星的最佳時段，此時海王星位於寶瓶座。

話雖如此，由於海王星是距離太陽最遙遠的行星，因此即使位在衝的位置，海王星距離地球仍有43億公里之遙，亮度也僅有7.8等，若無望遠鏡輔助將無法看見。使用望遠鏡觀察海王星，會發現它是一個藍色、非常小的圓盤。由於海王星衝時的視直徑僅有2.4角秒，建議使用口徑10公分以上，放大倍率達100倍以上的望遠鏡才有機會看見海王星呈現細小的圓盤狀的外形。

Photo Credit: 台北市立天文科學教育館 韋伯望遠鏡拍攝的海王星

天文館分析，海王星是太陽系中最遙遠的行星，與太陽的平均距離達45億公里，約為日地平均距離的30倍，迄今只有航海家二號探測器曾於1989年8月短暫飛掠，並發現大暗斑，以及確認存在海王星環，因此仍是太陽系中最神秘的行星。而海王星與天王星一樣，大氣主要成分是氫氣與氦氣，另外還有少許甲烷。由於甲烷會吸收紅色和紅外線的光線，因此陽光照射後會反射偏藍的色調。

此外，海王星也是天文學史上第一個透過力學計算而找到的新天體，由於19世紀天文學家觀測天王星的位置與預期偏差很大，認為在外側有天體的重力影響天王星的軌道，當時英國數學家亞當斯和法國天文學家勒維耶分別計算新天體的軌道與可能位置後，由柏林天文臺於1846年9月23日發現海王星。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範