新加坡前外長建議兩岸建立「一個中國人的邦聯」，馬英九聽了都快昏倒
我們想讓你知道的是
台灣人才濟濟，應對中國威脅已有70幾年的「實戰經驗」，實在不勞他來「指點迷津」。其實，楊榮文應該好好總結他敗選退出政壇的經驗教訓，何不更謙虛一點，來讓新加坡學學台灣的民主轉型經驗呢。
文：黃澎孝
深具馬英九團隊色彩的「長風文教基金會」，邀請了新加坡前外交部長楊榮文（George Yong-Boon YEO），來給台灣上一堂「兩岸關係的課」。楊榮文是受邀在該基金會「亞太千里論壇」（Asia-Pacific Forward Forum）以英文發表題為「Cross-Strait Relations from a Singaporean's Perspective 」的演講。有媒體翻譯為「一個新加坡人視角下的兩岸關係」。
俗話說「遠來的和尚會念經」，尤其楊榮文曾是新加坡前總理李光耀特別栽培的接班梯隊之一。根據主辦單位的介紹，楊榮文曾多次來台，歷任新加坡武裝部隊參謀長、新聞暨藝術部長、衛生部長、貿工部長與外交部長。與國民黨的前朝官員相當熟悉。
因此，自馬英九、蕭萬長以下的藍營政官學界300多人出席「聆聽教誨」，國內外媒體也紛紛「各取所需」的即時報導。堪稱是長風文教基金會最受矚目的一次盛會。
那麼，這位年近古稀，祖籍中國潮州，操著一口「新格利噓」（新加坡式英語Singlish）的楊榮文老先生，到底帶給我們台灣人哪些「教誨」呢？且讓我們看看各家媒體報導的「標題」吧：
- 台灣《中國時報CTWANT》標題：「時間不在台灣這一邊」新加坡前外長楊榮文：兩岸談判寧早勿晚」
- 台灣《聯合新聞網》標題：「裴洛西去年訪台 ：新加坡前外長楊榮文：台灣被利用了！」
- 台灣《中廣新聞網》標題：「裴洛西去年訪台，星國前外長楊榮文：台灣被利用了！」
- 《香港01》標題：「台獨幻覺導致悲劇，新加坡前外長答01：台灣領導人不該投機取巧」
- 《中評社》標題：「楊榮文：兩岸現狀不可持續，該努力漸趨一致」
- 《中評網》標題：「楊榮文：中華文化凝聚世界華人成一個大家庭」
- 《自由時報》標題：「稱理解台灣人不願被統一，星國前外長楊榮文：那就共組《中國人邦聯》！」
- 《風傳媒》標題：「新加坡前外長楊榮文提《中國人邦聯》馬英九：侯友宜支持不統不獨不武現狀」
- 風傳媒《重磅專訪》標題：「『統一不靠武力！』星前外長楊榮文揭兩岸問題：台灣可選擇不變成烏克蘭」
綜觀上述中外各家傳媒的標題，我們可以輕易發現，楊榮文這位新加坡過氣政客的言論堪稱「了無新意」。例如：台灣「被裴洛西利用了」這還用等到楊榮文「提醒」嗎？藍營的趙少康、中天新聞、中國時報、聯合報等等，早都叫翻天了。
但是，台灣不也「利用了」裴洛西訪台，讓全世界都看到台灣遭受中國霸凌的實況。從此之後，台灣不但獲得美國更明確的支持，全世界各主要民主國家包括G7在內也都史無前例地紛紛警告中國，不容其改變台海現狀⋯⋯。
至於，楊榮文推銷的「美國不可信、台灣不要當棋子、不要在美中選邊」⋯⋯。這些「大道理」，蘇起不知道已經説過了多少遍？甚至於連侯友宜都能「朗朗上口」啦，哪還需要楊榮文來教我們啊？
但是，楊榮文的這番論調，卻也折射出新加坡在「後李光耀時代」的外交，向中國傾斜的現象。李顯龍就一再在「香格里拉對話」、印太和東盟等國際會議等場合中，一再表達過：新加坡不在美中選邊的立場。
但是，「形勢比人強」，李顯龍企圖帶風向的這番主張，在亞洲與東協各國已經越來越不受待見。如今，不但日韓明確站隊美國，連菲律賓、越南、都靠向了美國，甚至於，連一向親中到不行的柬埔寨、巴基斯坦也都悄悄和美國牽起手來了⋯⋯。
更不可思議的是，楊榮文竟然認為「中華人民共和國與美國的相對實力在向對中國有利的方向調整。」他研判：「到了2050年，即使把很大的不確定性納入考慮，中華人民共和國的經濟體量還是會明顯大於美國。」「一旦美元失去地位，美國要維持軍事優勢會更為困難。」
基於以上判斷，楊榮文竟然和蘇起同個調調提醒台灣當局：「時間不在台灣這一邊」，「兩岸談判寧早勿晚」。
更讓台灣人聽了要昏倒的是：楊榮文竟然提出「一個創造性突破」的建議，說要來「給年輕台灣人希望」，就是讓台灣與中國融合在一起，建立「一個中國人的邦聯」（Commonwealth）？由於楊榮文這個建議實在太勁爆了，逼得馬英九趕緊消毒說：「侯友宜支持不統不獨不武現狀」看來藍營真是搬石頭砸自己的腳啊。
事實上，自從香港「回歸」中國，特別是中國近年來加強對香港的控制後，「東方之珠」的光芒日益黯淡，新加坡反而成為最大的受益者，而在國際金融體系上逐漸有取代香港的趨勢。這當然也會影響到新加坡對中國的親善態度。
但是，新加坡在經濟上的成就，卻並未增強新加坡的國際影響力，反而因為新加坡的傾中立場，以及新加坡一黨獨大的威權體制，而受到民主陣營的諸多疵議。新加坡的年輕人更越來越不接受人民行動黨那套精英政治，長期一黨執政的現象。
其實，政治閱歷豐富的楊榮文，當初之所以會掉出接班梯隊，就是因為他在2011年5月7日的選舉中，徹底輸掉了他所領導的一個「集選區」。那是人民行動黨第一次在選舉中輸掉一個集選區，也是第一次兩個現任部長的候選人同時敗選。楊榮文從此退出了新加坡政壇的第一線。
非常有趣的是，打敗楊榮文團隊，贏得該集選區的是由原籍台灣的律師陳碩茂等五人所組成的在野工人黨團隊。「台灣之子」陳碩茂獲選後，答謝支持者時說，這場勝利將為新加坡的政治打開新局面，而「你們的選票將告訴全世界，我們要求的不只是經濟成就。」
事實上，陳碩茂這句經典名言，不就是與新加坡人民行動黨關係深厚的中國國民黨，在台灣長期執政，帶領台灣與新加坡同登「亞洲四小龍」榮耀後，仍然不敵民主潮流，喪失政權的最根本原因嗎？
我們從楊榮文的演講與訪談中，不難發現，對於兩岸問題新加坡已給不了台灣任何有營養的建議。但是，在日益困擾新加坡的民主轉型問題上，台灣的經驗反而對新加坡更有參考價值。
因此，我想給新加坡這位前外長楊榮文一個良心的建議：台灣人才濟濟，應對中國威脅已有70幾年的「實戰經驗」，實在不勞他來「指點迷津」。其實，楊榮文應該好好總結他敗選退出政壇的經驗教訓，何不更謙虛一點，來讓新加坡學學台灣的民主轉型經驗呢？
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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