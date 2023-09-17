新加坡前外長建議兩岸建立「一個中國人的邦聯」，馬英九聽了都快昏倒

文：黃澎孝

深具馬英九團隊色彩的「長風文教基金會」，邀請了新加坡前外交部長楊榮文（George Yong-Boon YEO），來給台灣上一堂「兩岸關係的課」。楊榮文是受邀在該基金會「亞太千里論壇」（Asia-Pacific Forward Forum）以英文發表題為「Cross-Strait Relations from a Singaporean's Perspective 」的演講。有媒體翻譯為「一個新加坡人視角下的兩岸關係」。

俗話說「遠來的和尚會念經」，尤其楊榮文曾是新加坡前總理李光耀特別栽培的接班梯隊之一。根據主辦單位的介紹，楊榮文曾多次來台，歷任新加坡武裝部隊參謀長、新聞暨藝術部長、衛生部長、貿工部長與外交部長。與國民黨的前朝官員相當熟悉。

因此，自馬英九、蕭萬長以下的藍營政官學界300多人出席「聆聽教誨」，國內外媒體也紛紛「各取所需」的即時報導。堪稱是長風文教基金會最受矚目的一次盛會。

那麼，這位年近古稀，祖籍中國潮州，操著一口「新格利噓」（新加坡式英語Singlish）的楊榮文老先生，到底帶給我們台灣人哪些「教誨」呢？且讓我們看看各家媒體報導的「標題」吧：

台灣《中國時報CTWANT》標題：「時間不在台灣這一邊」新加坡前外長楊榮文：兩岸談判寧早勿晚」

台灣《聯合新聞網》標題：「裴洛西去年訪台 ：新加坡前外長楊榮文：台灣被利用了！」

台灣《中廣新聞網》標題：「裴洛西去年訪台，星國前外長楊榮文：台灣被利用了！」

《香港01》標題：「台獨幻覺導致悲劇，新加坡前外長答01：台灣領導人不該投機取巧」

《中評社》標題：「楊榮文：兩岸現狀不可持續，該努力漸趨一致」

《中評網》標題：「楊榮文：中華文化凝聚世界華人成一個大家庭」

《自由時報》標題：「稱理解台灣人不願被統一，星國前外長楊榮文：那就共組《中國人邦聯》！」

《風傳媒》標題：「新加坡前外長楊榮文提《中國人邦聯》馬英九：侯友宜支持不統不獨不武現狀」

風傳媒《重磅專訪》標題：「『統一不靠武力！』星前外長楊榮文揭兩岸問題：台灣可選擇不變成烏克蘭」

綜觀上述中外各家傳媒的標題，我們可以輕易發現，楊榮文這位新加坡過氣政客的言論堪稱「了無新意」。例如：台灣「被裴洛西利用了」這還用等到楊榮文「提醒」嗎？藍營的趙少康、中天新聞、中國時報、聯合報等等，早都叫翻天了。

但是，台灣不也「利用了」裴洛西訪台，讓全世界都看到台灣遭受中國霸凌的實況。從此之後，台灣不但獲得美國更明確的支持，全世界各主要民主國家包括G7在內也都史無前例地紛紛警告中國，不容其改變台海現狀⋯⋯。

Photo Credit: 中央社 新加坡前外交部長楊榮文（右2）13日在台北的亞太千里論壇發表演說並參與對談。中央社記者蕭伃君攝 112年9月13日

至於，楊榮文推銷的「美國不可信、台灣不要當棋子、不要在美中選邊」⋯⋯。這些「大道理」，蘇起不知道已經説過了多少遍？甚至於連侯友宜都能「朗朗上口」啦，哪還需要楊榮文來教我們啊？

但是，楊榮文的這番論調，卻也折射出新加坡在「後李光耀時代」的外交，向中國傾斜的現象。李顯龍就一再在「香格里拉對話」、印太和東盟等國際會議等場合中，一再表達過：新加坡不在美中選邊的立場。

但是，「形勢比人強」，李顯龍企圖帶風向的這番主張，在亞洲與東協各國已經越來越不受待見。如今，不但日韓明確站隊美國，連菲律賓、越南、都靠向了美國，甚至於，連一向親中到不行的柬埔寨、巴基斯坦也都悄悄和美國牽起手來了⋯⋯。

更不可思議的是，楊榮文竟然認為「中華人民共和國與美國的相對實力在向對中國有利的方向調整。」他研判：「到了2050年，即使把很大的不確定性納入考慮，中華人民共和國的經濟體量還是會明顯大於美國。」「一旦美元失去地位，美國要維持軍事優勢會更為困難。」

基於以上判斷，楊榮文竟然和蘇起同個調調提醒台灣當局：「時間不在台灣這一邊」，「兩岸談判寧早勿晚」。

更讓台灣人聽了要昏倒的是：楊榮文竟然提出「一個創造性突破」的建議，說要來「給年輕台灣人希望」，就是讓台灣與中國融合在一起，建立「一個中國人的邦聯」（Commonwealth）？由於楊榮文這個建議實在太勁爆了，逼得馬英九趕緊消毒說：「侯友宜支持不統不獨不武現狀」看來藍營真是搬石頭砸自己的腳啊。

事實上，自從香港「回歸」中國，特別是中國近年來加強對香港的控制後，「東方之珠」的光芒日益黯淡，新加坡反而成為最大的受益者，而在國際金融體系上逐漸有取代香港的趨勢。這當然也會影響到新加坡對中國的親善態度。

但是，新加坡在經濟上的成就，卻並未增強新加坡的國際影響力，反而因為新加坡的傾中立場，以及新加坡一黨獨大的威權體制，而受到民主陣營的諸多疵議。新加坡的年輕人更越來越不接受人民行動黨那套精英政治，長期一黨執政的現象。

Photo Credit: 中央社 中國國務院副總理韓正訪問新加坡，2日拜會星國總理李顯龍（右）。（新加坡通訊及新聞部提供） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年11月2日

其實，政治閱歷豐富的楊榮文，當初之所以會掉出接班梯隊，就是因為他在2011年5月7日的選舉中，徹底輸掉了他所領導的一個「集選區」。那是人民行動黨第一次在選舉中輸掉一個集選區，也是第一次兩個現任部長的候選人同時敗選。楊榮文從此退出了新加坡政壇的第一線。

非常有趣的是，打敗楊榮文團隊，贏得該集選區的是由原籍台灣的律師陳碩茂等五人所組成的在野工人黨團隊。「台灣之子」陳碩茂獲選後，答謝支持者時說，這場勝利將為新加坡的政治打開新局面，而「你們的選票將告訴全世界，我們要求的不只是經濟成就。」

事實上，陳碩茂這句經典名言，不就是與新加坡人民行動黨關係深厚的中國國民黨，在台灣長期執政，帶領台灣與新加坡同登「亞洲四小龍」榮耀後，仍然不敵民主潮流，喪失政權的最根本原因嗎？

我們從楊榮文的演講與訪談中，不難發現，對於兩岸問題新加坡已給不了台灣任何有營養的建議。但是，在日益困擾新加坡的民主轉型問題上，台灣的經驗反而對新加坡更有參考價值。

因此，我想給新加坡這位前外長楊榮文一個良心的建議：台灣人才濟濟，應對中國威脅已有70幾年的「實戰經驗」，實在不勞他來「指點迷津」。其實，楊榮文應該好好總結他敗選退出政壇的經驗教訓，何不更謙虛一點，來讓新加坡學學台灣的民主轉型經驗呢？