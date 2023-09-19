除了林月真「承諾推動新二代母語教育」，2024總統大選各黨參選人還有哪些新住民政策？

文：郭武嚳（畢業於國立台東大學公共與文化事務學系、目前就讀國立中山大學公事務管理研究所一年級、擔任台東縣政府青年事務發展委員會第一屆委員）

新住民政策是否不受待見？

在2024年的總統選舉過程，筆者初步觀察關於各參選人及其陣營，在新住民及其二代福祉的相關政策論述有所著墨的部分，即便是在幾項常見的新住民教育保障、家庭照顧、社區培力、弱勢救助……卻發現相關能見度可謂是微乎其微，而該狀況或許藉由本文便能知悉一二。

主流民意大聯盟—郭台銘

台灣新住民加上新二代的人口已突破百萬人以上，新住民族群在台灣現有的社會問題與對應的政策議題，亦仍有不少需要持續改善、積極推動的部分。

不過在近期社會大眾在總統選舉過程中，實在難以想像多數民眾對於新住民政策議題印象最深刻，可能僅僅剩下郭台銘參選人於近期所提出副總統人選賴佩霞女士，她在前幾個月備受大眾矚目的《人選之人—造浪者》所飾演的林月真總統參選人，於劇中所倡議的「我承諾推動新二代母語教育」議題、關注新住民及其二代的社會救助形象，並且郭台銘參選人亦基於此民眾關注趨勢，在該劇情所設臉書虛擬帳號下留言提出：「我也承諾推動新二代母語教育」政策，成為短期間內的大眾焦點之一。

截圖自Facebook

接下來，讓我們在郭台銘的留言之外，針對其他三位參選人及其政黨陣營，在本次選舉過程中有所提及新住民議題政策，或是推動相關事務而言進行盤點。

民進黨參選人—賴清德

首先，應當能夠先以蔚為最先集結眾多專家學者、民間團體所共同制定了全方面政策論述——「國家希望工程」的賴清德參選人，在國政願景發表會有所提及新住民相關政策論述，僅僅只有：「將提供新住民家庭學生更加友善的校園學習環境」，明顯缺乏明確的政策制訂與規劃方向。

在此之外，就是賴清德在8月27日所參加民進黨新住民事務部舉行的「新住民及其二代築夢計畫分享活動」時，提及將：「推動新住民相關政策法案，包括7國語言服務、創世界之先的新住民母語教學，以及修正國籍法、入出國移民法、外國專業人才延攬及僱用法、留才久用方案等」，基本屬於延續蔡政府時期的政策方向，及作為全面執政陣營卻仍然無法推動完成的待辦修法事項。

這樣的說法，相形之下同為民進黨陣營的蔡英文總統，於執政時期嶄新提、明確推動之「新南向政策」則相當注重建立東南亞發展連結，以及推動新住民及其二代的資源持續投入。

國民黨參選人—侯友宜

其次，再以穩居國會第二大黨的國民黨陣營所提名的侯友宜參選人，同時也作為全台灣新住民比例最高的新北市市長，亦僅僅於8月21日所舉行之「全國婦女、新住民團體領袖挺侯後援會成立大會」表示：「將強化新住民的語言優勢」、「拓展新住民第二代的實力」。

但是究竟如何強化、如何拓展？仍然不從得知明確的政策規劃方向。

即便曾經被譽為保障新住民權益、第一個提名新住民為不分區立委的國民黨，在這次的選舉過程缺少持續支持新住民族群的發展，使得不少新住民朋友對於國民黨、侯友宜參選人的信心、期待下降，在社團法人台灣新住民關懷總會針對網路社群進行「台灣戰爭與和平」問卷調查，關於2024總統大選民調參選人支持率當中敬陪末座，在其他參選人部分則有35.2%支持郭台銘，比第二名的柯文哲高出13.7%，比第三名的賴清德也多出19.4%，更以25.05%大幅勝出侯友宜。

民眾黨參選人—柯文哲

近年新興的國會第三大黨，民眾黨陣營所提名的柯文哲參選人，在8月27日台灣新住民黨舉辦的與新住民座談當中，有所明確表示：「承諾會提名一席新住民的不分區立委」、「新住民委員會」、「訂立新住民基本法」，亦是符合台灣民眾黨黨團去年於立法院所推動的「新住民基本法」政策方向。

撇除2017年同樣曾推動「新住民基本法」的國民黨外，民眾黨成為相對於其他政黨在新住民政策立法推動上，於近年是具有實際行動、建構明確政策立場的政黨陣營，以2024年總統大選而言，是最為堅定提出新住民政策論述的參選人。即便曾因心直口快稱呼新住民「進口說」而引起爭議的柯文哲參選人，在近年的新住民族群支持呼聲亦仍然呈現上漲趨勢。

Photo Credit: 關鍵評論網／杜晉軒 台灣新住民黨於8月7日進行台北市黨部成立大會

2024總統大選，各黨的新住民政策在哪裡？

總結前述狀況，其實能夠看出當前台灣政治環境對於新住民的議題並不重視，甚至是對於既有的問題進行冷處理的方式，即便能聽聞各政黨在組織內部建立新住民委員會、諮詢單位等等，卻鮮少在社會、政策檯面上，尤為法規訂定、修正的進程有所成效。

此外，更多的是來自各陣營對於新住民進行組織性的建立情誼聯繫、個案問題諮詢、舉行娛樂活動，僅是運用治標方式賣弄政治情誼，而非治本的去積極改善政策問題，將具有爭議性的既有問題持續擱置。

本次的總統大選被逐漸譽為是最無聊的一次，不少參選人缺乏明確的政策議題、核心理念、價值，欲想重新掌握話語權，必定需要再次審視台灣社會現況的真實問題，而新住民議題僅是其一，若是各個參選人無法堅定正視問題根源、主動拾起燙手山芋，將難以打破政局、社會遲滯的狀態。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航