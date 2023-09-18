談社群媒體常見AI影像著作權爭議：AI是否為受保障的著作人？AI作品歸屬公共領域會產生哪些問題？
我們想讓你知道的是
對AI繪圖有興趣的小昱，因為輸入的指令不夠具體，圖片不符合內心的想像，決定複製貼上教學影片跟文章中附上的語法及關鍵字，並把這些圖像成果上傳到自己臉書，開心宣布自己也會AI繪畫了，順便把參考的教學影片跟文章中連結寫在說明欄裡。上述的行為會產生什麼問題？世界各國和國際組織的規範或可做為台灣立法的參考。
文：林祈昱（覺世代文化有限公司執行長，政大東亞研究所博士，師大美術系在職碩專進修中）
社群媒體浪潮及AI繪圖趨勢
無論全球或台灣，數位滲透率、社群媒體使用率都在逐年攀升，Digital 2023報告顯示，全球社群使用者增加1.37億人（+3.0%），Facebook高居用戶數第一（29.58億人）。。台灣社群用戶達2020萬，占全國84.5%人口，位居全球第10名。以LINE的90.7%覆蓋率高居第一；其次Facebook也覆蓋了全台85.3%的網路使用人口，Instagram則以65.3%的覆蓋率位居第三。
人們習慣在Facebook、LINE、IG搜尋，並快速直接地與不特定多數人互動，容易誤踩著作權紅線。人工智慧是熱議的關鍵字，AI繪圖軟體是一種文字轉圖像（Text-to-image）系統，輸入相關描述可創作出圖像。
AI可以如同畫家運用的畫筆、畫布，是一種工具，藝術創造仍依賴創作者的構想輸入，如2022年8月美國科羅拉多州的年度藝術大賽，在「數位藝術」項目中奪下頭獎的畫作「太空歌劇院 」《Théâtre D'opéra Spatial》，是Jason Allen用Midjourney軟體輸入想要呈現的畫面，AI生成了約100幅畫，Jason Allen再運用Giga Pixel AI軟體進行超過80個小時的後製而成。
然而，隨著機器學習、深度學習、大數據等技術成熟，AI可在沒有人類輸入指令的情況下自動生成圖像。當AI與人類的分工及參與程度更加多元，科技與藝術創作形式日新又新，所衍生的社會、倫理爭議也更趨複雜，不斷挑戰現有著作權的邊界。
筆者用一個親身的學習情境進行討論：
小昱對AI繪圖產生興趣，日夜在YouTube、Facebook搜尋免費教學影片跟分享文。終於在茫茫網海中找到幾則實用的文章跟短片，興高采烈地把這些資訊分享到自己臉書頁面。
開始AI繪圖後，因為輸入的指令不夠具體，跑出來的圖片完全不符合內心的想像。於是小昱決定複製貼上教學影片跟文章中附上的語法及關鍵字。
經過多次練習，終於出現比較符合小昱心中的畫面，雖然產出的繪畫，跟網路上參考的AI圖像有七八成相像，但依然覺得很有成就感，於是把這些圖像成果上傳到自己臉書，開心宣布自己也會AI繪畫了，順便把參考的教學影片跟文章中連結寫在說明欄裡。
前述AI繪圖的分享、轉載及重製爭議，可從四個切入點分析之：
一、分享或轉載網路上的教學影片或文章，會侵害著作權嗎？
應善用各平台本身的分享功能鍵。社群媒體各自有使用者規範，著作權人於使用平台時已同意於某些條件下授權讓人轉載分享。如Facebook的《服務條款》明訂：
「您在 Facebook 和其他您使用的 Meta 旗下公司產品所建立和分享的內容，您均保有智慧財產權（例如著作權或商標）。……但基於提供服務所需，我們需要您授予我們可使用此等內容的部分法律權限……。」（Meta，2022年7月26日）
此外，如果是透過「超連結」到作者原本網頁上，觀看者實際上看到的內容是存在於作者原本的網頁，也沒有重製及公開傳輸的行為。
不能自認為出於非營利目的，只在說明欄寫上資訊來源及連結，就任意「複製、貼上」或「下載、翻譯、修剪、上傳」，會侵害到著作權的重製、改作、公開播送、公開傳輸等權利。
《著作權法》第22條和第26條之1：「著作的重製權和公開傳輸權，都是由著作權人所專有，任何人沒有得到著作權人的授權，即重製或公開傳輸其著作時，就會造成對著作權的侵害。」經濟部智慧財產局也明訂：「將他人圖片改成迷因或梗圖形式，發布於網路自媒體，已涉及著作之『重製』、『改作』及『公開傳輸』行為。」
二、複製AI教學影片及文章的關鍵字、語法，上傳據此產生的AI畫作，會侵害著作權嗎？
社群媒體上有許多「know how」的知識型分享，《著作權法》第 52條：「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作。」若符合正當學習之目的，學習軟體操作無侵害著作權之虞。然而，合理使用範圍的判斷，還須考慮《著作權法》第65條中的四項標準：
- 使用目的與性質
AI繪圖軟體要經過多次操作後才會產生個人化的大數據，即使同一位使用者輸入相同的語法和描述，跑出來的圖案也未必相同。如果出於巧合，使用者複製語法後產生跟原作者極為相似的AI圖畫，就需考量其為「商業或非營利目的」？
因AI圖畫確有「實質參考」與「近似」原作者的地方，且若使用者為了自己的營利目的而公開，例如宣稱自己具有某些軟體技能，為自己尋求牟利機會，則應不符合此一合理使用的要件。
如果使用者把這張AI圖畫添加新元素，致使原著作物轉化，產生新印象、新意義、新訊息，例如只是單純藉由圖像抒發一種心情或回憶，沒有營利目的，那麼應符合此一合理使用之要件。
- 著作物的性質
涉及該著作物是否已公開發表？複製網路上的關鍵字、語法，產生跟原作者極為相似的AI圖畫，難主張自己是第一次公開發表。同時，也需考慮性質是在表達思想，或是創意性的表現？事實性著作（factual works）需要高度傳播，所以他人有很大的空間主張合理使用（周宥廷，2022年12月10日）。
相對的，繪畫是一種藝術表現，即便是AI繪圖也需要經思考後輸入構圖、色調等指令，再揀選、修圖，屬於人類精神文化的創造性表現，他人較難主張合理使用。
- 所利用之質量及其在整個著作所占之比例
必須考量語法、提示、圖像，原著作物占衍生著作的比例、衍生著作物中所包含的原著作物的比例、衍生著作物使用原著作物的數量與價值是否與重製目的有合理的關聯......等。
- 是否會影響著作物的潛在市場或價值
是否致使潛在消費者選擇衍生著作物而非原著作物？如果使用人也拍攝類似的教學影片上傳，因影音作品為著作權法中的「視聽著作」，應取得著作財產權人之同意或授權。此外，若原影片是放在會根據觀看流量與創作者分潤的平台，那麼使用人會對原著作人造成市場傷害，較難主張合理使用。
三、AI是否為受到保障的著作人（authorship）？
- 否定論
目前世界各國著作權法律多限於保護自然人或法人之精神創作，以否定AI為受到保障的著作人為主流。
國際智慧財產保護協會（AIPPI）提出建議的判斷原則為：
第一，若人類創作的成分僅為AI系統中的一項輸出結果，則該AI生成作品不受智財保護。
Tags：
點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
【桃園市政府廣告】