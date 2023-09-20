從法律跟經濟角度分析，該怎麼處理拾荒阿嬤誤撿紙箱被告竊盜？
我們想讓你知道的是
事實上，誤撿回收物品的狀況並不罕見，為什麼這類案子會層出不窮呢？除了從社會救助、社會福利或者社會結構的角度解讀外，是否可從權利的界定與效用最大化的角度來分析此案呢？
文：台灣公民人權聯盟
2000元的溫暖
滑手機，滑到幾年前的新聞。大意是，一名拾荒阿嬤，每個月撿回收約賺4000元，不慎撿了被害人放在家門口的紙箱以及價值約550元的舊電扇，遭提告竊盜。
警員覺得阿嬤很可憐，問被害人是否願意和解，讓法官能輕判，阿嬤也不斷鞠躬道歉，說自己一個月生活費才2000元拜託幫幫忙。被害人本來要求3000元，聽到後改口「那就2000元」，但阿嬤仍籌不出錢。最後，警員私下塞2000元給阿嬤，讓她有錢和解，之後依竊盜罪移送地檢署。
警方說，阿嬤跟丈夫平常會騎車十多公里，到舊市區撿回收，下午再將滿車的回收物品載到回收站換錢。阿嬤不願接受外界幫忙，因為兒子在外地工作，不想讓兒子擔心。兒子雖然會定期給生活費，但拿不多，丈夫也已經退休，所以才會每天出門撿回收貼補家用。
事實上，誤撿回收物品的狀況並不罕見，為什麼這類案子會層出不窮呢？除了從社會救助、社會福利或者社會結構的角度解讀外，是否可從權利的界定與效用最大化的角度來分析此案呢？筆者不是經濟學者，試以此文就教專家。
清楚的權利界定
話說，幾年前走在路上，一不留神，被一個店家放在騎樓邊有點銳利的大木箱擦傷手臂，邊在內心罵髒話邊開始疼痛思考。究竟是自己走路不小心？還是店家不該違法占用騎樓空間？還是說，那裡可能真的是店家可合法使用的空間？想著，想著，竟然忘了痛。
占用公共空間固然違法，但從效用最大化的角度來看，有人使用「閒置」空間，若能付出相對的代價，其實好像也無妨。問題在於不容易管理到每個空間，以及管理的成本問題。
在台灣，公共空間與私人空間的「運用」蠻神奇的，也因此才會發生把私人東西（甚至開店）放在公共空間，讓人誤以為是棄置東西的情況。理論上，如果放在「正確」且「清楚劃分」的空間，「誤取」或「故放」應該不太會發生。
觀察一下周遭，店門口前的小空間出租給攤販，也很有意思。店家竟可透過理應不是自己所有的空間賺到「租金」。從創造最大效用的角度觀之，「出租」這種非屬自己所有的空間所產生的結果是，顧客買到滷味，攤販賺到生活費。行人呢？稍微繞一下就好（哭）。經濟圈就是這樣煉成的。
「閒置」空間的效用最大化，除了國家之外，由誰來使用，怎麼使用，才能達到效用最大化？是店家？顧客還是行人？
以工廠排放廢氣為例，一般認為周邊居民是受害者，工廠沒有排放的權利。在無交易成本的虛擬世界，最好的方式應該是讓居民與工廠交涉，達到雙方最大化的效用。但現實世界中，交易成本不可能為零，此時，清楚的權利界定，將有助於交易成本的降低。這裡指的清楚權利界定，未必指抽象的所有權（或者其他權利）歸屬，而是指從第三者的角度來看，是否能清楚知道該物的權利狀態。
無疑地，模糊的權利界定，會導致交易成本的提高，也因此，明確的初始權利界定非常重要。
再者，所有權本來就是抽象的，我們也通常不會去思考摩托車騎士騎的車是誰的。是跟朋友借的？是偷來的？雖然有很多的輔助工具（例如權狀、行照）可以來證明所有權誰屬，但每分每秒都要證明自己身上的物品的權利狀態，實際上不可能，也不需要。
不是說一定要上鎖，但上鎖後的摩托車，某種程度也是一種權利界定且成本很低的做法。畢竟，我們不會（也不能）隨便把停在路邊上鎖的摩托車騎走。
本案分析
本文不是要指責被害人，也絕對支持被害人保護所有權並爭取最大效用。由於類似案例並非牽涉到生命、身體法益之爭議較高的犯罪，故以實驗性的思考來探討財產犯罪，應該不至於太過違背道德或法律感情。畢竟訴訟經濟，不也是常被提及的嗎？
事件起因於被害人放置物品的位置，導致阿嬤誤以為可以撿拾，進而衍生出後續的問題。雖然所有權的確屬於被害人，但因放置的空間導致所有權的界定不明確。假設這是一連串「交易」的過程，在「討價還價」中，驚慌的阿嬤因為自己的誤撿，受到了恐懼與驚嚇的「懲罰」。對老人家來說，可以說是承擔了很沉重的代價。
助人的警察則是花了時間和2000元得到了效用上的滿足，而被害人雖然因為讓步少了1000元，但得到了2000元賠償，應該也是評估下爭取到的最大效用，發展至此可以說是「最適狀態」。
阿嬤後來怎麼了？
只要成本不高，「防範未然」應是優於「事後處罰」。如何在初始階段，經由清楚的權利界定（例如被害人把東西放在家門內），讓阿嬤不會誤撿東西，應該優先考慮。如此一來，被害人可保住自己的權利，警察可省下辛苦賺的2000元，檢察官可多讀一本書，法官可多寫一份動人的好判決。
因為制度的關係，上述的「最適狀態」可能會再起變化。本案後續如何發展，可粗略推測出幾種可能：
- 檢察官依職權不起訴阿嬤。
- 阿嬤被起訴，法院判決有罪。
- 阿嬤被起訴，法院判決無罪後檢察官不再上訴。
- 檢察官上訴。
人類與AI的不同，在於人類能在豐富的情感下作出判斷（至少目前的技術上是如此），深刻的哲理思辨也許離阿嬤很遠，但離法官和檢察官應該不會太遠。有些被告比較幸運，法院以並無犯意判決無罪，有些被告沒那麼幸運，就算被判無罪，檢察官仍以同一理由繼續上訴。可以確定的是，公平、公正的司法，不能交給運氣。
寬恕呢？為何類似的案子有的不但被起訴，起訴被判決無罪後檢察官還繼續上訴呢？修復式司法該在哪個階段對誰啟動？
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。