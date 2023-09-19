習近平不出席G20峰會，印度趁機崛起搶奪「全球南方」的領導權
我們想讓你知道的是
隨著中國經濟弱化，使其對「全球南方」影響力的經濟支撐也受到限制，加上印度崛起，印度更有意在全球南方有其發言權。此次印度主辦G20會議，意味著在未來中印對「全球南方」競爭會日益激烈。
文：賴怡忠
2023以來中國政治、經濟與外交利空不斷
中國在去年底對疫情採解封政策後，經濟並沒有如原先預期出現的快速發展，反而呈現欲振乏力的狀況。不僅出口連降，國內消費也不足，此時出現的房地產問題更是重創中國經濟。外國分析機構現在多看衰中國，認為這是結構性問題長期累積後，被清零政策誘導而全面爆發的經濟問題，無法在短期解決。
國際上不再講中國何時會追上美國，而是爭論中國衰落的速度，到底會是慢慢的消風，還是會出現快速的萎縮。連像橋水基金的達利歐（Ray Dalio）這位過去中國經濟萬靈論的旗手，也在看貶中國經濟的未來。
偏偏在此時還出現秦剛「被」離開外長（至今秦剛既未請辭，也未被宣布逮捕，只是秦剛先是忽然不見，然後北京忽然宣布王毅回鍋擔任外長），還有整個火箭軍高層被拔官，換上一批過去沒有管理飛彈經驗的將軍主導。
在其外交與軍事部門都在出狀況的此時，還有日本媒體說習近平8月在北戴河被曾慶紅為首的大老痛罵。雖然不知道此消息是否為真，但在寫作此文時還沒看到官媒出面闢謠，這個現象也顯示中國內部肯定出了某些問題。
822－910從金磚峰會到G20峰會
8月18日在華府的美日韓峰會之後，陸續有數個多邊峰會吸引了世界目光，其對印太局勢也有相當影響。首先是8月22日－24日在南非約翰尼斯堡舉行的金磚峰會（BRICS），之後在9月初在印尼雅加達則有東協峰會與東亞峰會，接著在9月9日－10日於印度召開G20峰會。金磚峰會發表了《約翰尼斯堡聲明》，G20峰會也發表了《新德里領導者宣言》，東亞峰會也有領導者聲明，但不意外的，東協峰會只有主席聲明。
在俄羅斯總統普亭因俄烏戰爭牽連的國際法庭通緝問題而缺席的情形下，今年金磚峰會的主角顯然是中國與印度。特別是本屆金磚峰會是習近平近半年來首次出訪，顯示中國對金磚峰會的重視。
由於本屆出現金磚峰會成員的擴展，還有號稱超過30多國想進入金磚俱樂部的情形；以及會中也出現鼓勵各國在能源及其他雙邊貿易使用本國貨幣等情形，認為中國已成功將金磚峰會轉變為一個由中俄主導的新型抗美集團。只是這個解讀可能失之偏頗。
很明顯的，習近平8月下旬去南非參加金磚峰會（BRICS）時是懷抱著相當期待的，但到了現場後但卻缺席某些會議，反而啟人疑竇。而習近平想透過金磚峰會打造一個能與西方匹敵的集團想法，不僅本屆的主席國南非不認同，巴西總統也以一句無意敵對美國與G7而使其破功。
雖然金磚峰會有大幅擴張成員，但從新入會成員來看，很明顯南非與巴西是其中三個新成員的主要推手。中國固然成功讓沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國以及伊朗加入金磚峰會，但其最期待的印尼卻表示無意迅速做出決定，選擇依然留在外面。
而原先喊得沸沸揚揚的去美元交易也沒出現。雖然從這次的成員擴張可以發現，金磚峰會未來可能會在世界的石油出口有重要位置，因為世界前六大石油輸出國家就有三國是金磚會員，但要使其影響力超越石油輸出國家組織（OPEC）與去美元化，這並不是透過國家就能執行的那麼簡單。
更糟糕的是，當習近平興匆匆在南非參加金磚峰會論壇時，先是看到印度火箭成功登上月球，成為地球第一個在月球南極著陸的國家。其次是中國正當「一帶一路」邁入十周年計劃於10月舉行大規模的國際合作高峰論壇，義大利卻在此時通知中國要退出「一帶一路」之合作。這個退出無疑對中國的國際威望與習近平對國內的威信都大打折扣。
不曉得是不是習近平真的有被老人罵而心情不佳，還是很怕看到莫迪總理的眼神，首先是習近平缺席金磚峰會的領導者商業論壇，以商務部長王文濤代替。其次在金磚峰會場邊出現中印領導互動時，我們看到莫迪鷹眼直視習近平，但習近平卻好像在迴避無意多談。之後習近平更是選擇不去G20峰會，不管印度外交部的極力邀請。
還記得去年習近平出席在峇厘島的G－20峰會可是出盡鋒頭，有十個國家領袖排隊要與習見面，習當時還在場邊把加拿大總理杜魯道當小孩子般教訓了一頓。但這次卻選擇不出席，白白讓莫迪總理在G20變成了「莫敵」總理。使此次G20會議變成了「見證印度崛起」的會議（India’s coming out party）。
另一個問題是，當東協峰會與東亞峰會在9月初召開的前一周，中國卻選擇對外公布其「一點都不能少」的新式中國地圖。除了既有的南海九段線外，這個地圖首次出現把台灣包括進去的第十段圖，也大剌剌的把中印爭論邊界通通畫為中國領土。此舉立即引發多國抗議，不僅台灣、印度表示強烈反對。
也首次看到東協的四個南海聲索國（馬來西亞、菲律賓、越南、汶萊），再加上印尼，先後發表聲明對中國表示不認同。雖然因為柬埔寨等中國在東協的盟國之故，此次無法在東協提出針對南海的共同聲明，但這次卻出現東協四加一的個別國家對中不滿聲明。還包括了過去沒有發表過類似主張的汶萊，以及也是過去很少高聲抗議的馬來西亞，在這次跑第一表示反對，這都可說是在東協史上的首次。
由於中國此次地圖發布，是在莫迪總理直接跟習近平關照邊界問題之後沒幾天，顯然有狠打臉莫迪的意思。是不是預期屆時去印度會被莫迪藉著與會G7國家領袖的支持而要中國加倍奉還，所以習近平才乾脆選擇不出席呢？但如果真的是這樣，這豈不是向大家承認習近平怕莫迪了嗎？
去年G－20主軸是俄烏戰爭後的美俄溝通，今年則是見證印度崛起
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。