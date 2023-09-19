習近平不出席G20峰會，印度趁機崛起搶奪「全球南方」的領導權

文：賴怡忠

2023以來中國政治、經濟與外交利空不斷

中國在去年底對疫情採解封政策後，經濟並沒有如原先預期出現的快速發展，反而呈現欲振乏力的狀況。不僅出口連降，國內消費也不足，此時出現的房地產問題更是重創中國經濟。外國分析機構現在多看衰中國，認為這是結構性問題長期累積後，被清零政策誘導而全面爆發的經濟問題，無法在短期解決。

國際上不再講中國何時會追上美國，而是爭論中國衰落的速度，到底會是慢慢的消風，還是會出現快速的萎縮。連像橋水基金的達利歐（Ray Dalio）這位過去中國經濟萬靈論的旗手，也在看貶中國經濟的未來。

偏偏在此時還出現秦剛「被」離開外長（至今秦剛既未請辭，也未被宣布逮捕，只是秦剛先是忽然不見，然後北京忽然宣布王毅回鍋擔任外長），還有整個火箭軍高層被拔官，換上一批過去沒有管理飛彈經驗的將軍主導。

在其外交與軍事部門都在出狀況的此時，還有日本媒體說習近平8月在北戴河被曾慶紅為首的大老痛罵。雖然不知道此消息是否為真，但在寫作此文時還沒看到官媒出面闢謠，這個現象也顯示中國內部肯定出了某些問題。

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822－910從金磚峰會到G20峰會

8月18日在華府的美日韓峰會之後，陸續有數個多邊峰會吸引了世界目光，其對印太局勢也有相當影響。首先是8月22日－24日在南非約翰尼斯堡舉行的金磚峰會（BRICS），之後在9月初在印尼雅加達則有東協峰會與東亞峰會，接著在9月9日－10日於印度召開G20峰會。金磚峰會發表了《約翰尼斯堡聲明》，G20峰會也發表了《新德里領導者宣言》，東亞峰會也有領導者聲明，但不意外的，東協峰會只有主席聲明。

在俄羅斯總統普亭因俄烏戰爭牽連的國際法庭通緝問題而缺席的情形下，今年金磚峰會的主角顯然是中國與印度。特別是本屆金磚峰會是習近平近半年來首次出訪，顯示中國對金磚峰會的重視。

由於本屆出現金磚峰會成員的擴展，還有號稱超過30多國想進入金磚俱樂部的情形；以及會中也出現鼓勵各國在能源及其他雙邊貿易使用本國貨幣等情形，認為中國已成功將金磚峰會轉變為一個由中俄主導的新型抗美集團。只是這個解讀可能失之偏頗。

很明顯的，習近平8月下旬去南非參加金磚峰會（BRICS）時是懷抱著相當期待的，但到了現場後但卻缺席某些會議，反而啟人疑竇。而習近平想透過金磚峰會打造一個能與西方匹敵的集團想法，不僅本屆的主席國南非不認同，巴西總統也以一句無意敵對美國與G7而使其破功。

雖然金磚峰會有大幅擴張成員，但從新入會成員來看，很明顯南非與巴西是其中三個新成員的主要推手。中國固然成功讓沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國以及伊朗加入金磚峰會，但其最期待的印尼卻表示無意迅速做出決定，選擇依然留在外面。

而原先喊得沸沸揚揚的去美元交易也沒出現。雖然從這次的成員擴張可以發現，金磚峰會未來可能會在世界的石油出口有重要位置，因為世界前六大石油輸出國家就有三國是金磚會員，但要使其影響力超越石油輸出國家組織（OPEC）與去美元化，這並不是透過國家就能執行的那麼簡單。

更糟糕的是，當習近平興匆匆在南非參加金磚峰會論壇時，先是看到印度火箭成功登上月球，成為地球第一個在月球南極著陸的國家。其次是中國正當「一帶一路」邁入十周年計劃於10月舉行大規模的國際合作高峰論壇，義大利卻在此時通知中國要退出「一帶一路」之合作。這個退出無疑對中國的國際威望與習近平對國內的威信都大打折扣。

不曉得是不是習近平真的有被老人罵而心情不佳，還是很怕看到莫迪總理的眼神，首先是習近平缺席金磚峰會的領導者商業論壇，以商務部長王文濤代替。其次在金磚峰會場邊出現中印領導互動時，我們看到莫迪鷹眼直視習近平，但習近平卻好像在迴避無意多談。之後習近平更是選擇不去G20峰會，不管印度外交部的極力邀請。

還記得去年習近平出席在峇厘島的G－20峰會可是出盡鋒頭，有十個國家領袖排隊要與習見面，習當時還在場邊把加拿大總理杜魯道當小孩子般教訓了一頓。但這次卻選擇不出席，白白讓莫迪總理在G20變成了「莫敵」總理。使此次G20會議變成了「見證印度崛起」的會議（India’s coming out party）。

另一個問題是，當東協峰會與東亞峰會在9月初召開的前一周，中國卻選擇對外公布其「一點都不能少」的新式中國地圖。除了既有的南海九段線外，這個地圖首次出現把台灣包括進去的第十段圖，也大剌剌的把中印爭論邊界通通畫為中國領土。此舉立即引發多國抗議，不僅台灣、印度表示強烈反對。

也首次看到東協的四個南海聲索國（馬來西亞、菲律賓、越南、汶萊），再加上印尼，先後發表聲明對中國表示不認同。雖然因為柬埔寨等中國在東協的盟國之故，此次無法在東協提出針對南海的共同聲明，但這次卻出現東協四加一的個別國家對中不滿聲明。還包括了過去沒有發表過類似主張的汶萊，以及也是過去很少高聲抗議的馬來西亞，在這次跑第一表示反對，這都可說是在東協史上的首次。

由於中國此次地圖發布，是在莫迪總理直接跟習近平關照邊界問題之後沒幾天，顯然有狠打臉莫迪的意思。是不是預期屆時去印度會被莫迪藉著與會G7國家領袖的支持而要中國加倍奉還，所以習近平才乾脆選擇不出席呢？但如果真的是這樣，這豈不是向大家承認習近平怕莫迪了嗎？

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去年G－20主軸是俄烏戰爭後的美俄溝通，今年則是見證印度崛起