詹順貴：建築法規過度向建商傾斜，是造成基泰大直民宅坍塌事件的根本原因
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柯市府將建築工地的監督權責全推給監造人，建商當然會積極研發上述「特殊工法」，以謀取最大利潤。建商不怕發生損鄰事件，還有《建築法》的原因。內政部應該思考如何從維護一般民眾權益角度，重新檢討修正《建築法》。
文：詹順貴
天坑事件頻仍，過度向建商傾斜的法規是源頭
建築業是不是經濟發展的火車頭？歧見很多，但在寸土寸金、建築工地越來越密集的大都會，建築工地絕對是影響民眾居住安寧、損鄰不斷的直接主因。至於建築管理、容積獎勵相關法令與政策不斷向建商過度傾斜，則是源頭。
建築工地的管理監督，地方政府責無旁貸，從柯文哲到蔣萬安的台北市政府，對此次基泰事件的發生有絕對的責任。事發後，蔣市府因應作為看似積極，其實是在彌補之前的消極不作為；至於內政部，則應該好好重新檢討修正過度向建商傾斜的法令。
台灣營建工地造成損鄰、出現天坑的情形，其實始終未曾間斷過，這次台北大直的基泰工地之所以鬧出如此大的新聞，原因可能包括地點位在寸土寸金的台北市、建商是股票上市公司，工地塌陷範圍大、房屋崩塌過程被手機完整拍攝，讓媒體有驚悚的畫面可以不斷播放。
加上湊巧同時出現新竹地檢署，在新竹縣工務處長江良淵住家搜索出千萬元現金，向法院收押禁見江良淵等2名公務員及2名廠商獲准。被疑與近年來在新竹地區發生多起建築工地掏空鄰地，造成塌陷意外的建商豐邑公司的豐采520工地有關的新聞。
針對基泰大直事件，這幾天已有許多檢討、建議，筆者不揣淺陋，就所看到的現象與問題，首先提供房屋塌陷的受災戶以下建議：
- 盡快集會組成重建執行委員會或更新會
事故發生後，北市府為了彌補之前的消極，反而過度積極主導假扣押、代位求償、如何重建等事項，固然出於好意。但除願意代為提供擔保協助對基泰進行假扣押，值得肯定外，其他不免過度干涉人民的自主權。
尤其建商普遍資產負債比偏高、所購土地幾乎都有抵押貸款、建築基地則會辦理信託。太快貿然聲請假扣押，也可能引來銀行立即抽銀根、凍結融資額度，恐會導致基泰資金周轉困難，反讓受災戶未來求償困難的反效果，北市府出手前理應審慎評估。
建議房屋塌陷的受災戶盡快集會組成重建執行委員會，或更新會之類的臨時任務型組織，以利與市府對話。提出符合災戶自己需求的意見，以及方便與基泰建設協商賠償事宜、乃至後續重建的相關法律事務、財務收支與營建監督等事宜。
- 至於北市府雖積極辦理代位受災戶向建商求償事宜
鑒於高雄氣爆事件時，曾爆出高雄市政府獨厚某律師事務所之爭議，建議委託法律專業團隊集體向基泰求償的法律事務。由上述受災戶組成的重建執行委員會或更新會拿回主導權，洽商法律扶助基金會以專案扶助方式組成律師團隊來協助處理。北市府如想在此部分積極協助或有所表現，何妨勻挪一筆經費捐給法扶基金會專款專用於此事件的法律扶助費用支出。
基泰大直事件、新竹地區豐邑建設的累累前科的原因，或是粗心大意便宜行事，或是為節省成本而減料，縮短期程而偷工；又或刻意以「特殊工法」假裝不小心造成鄰屋龜裂、傾斜等損害。再來表現善意協助改建、合建，藉機擴大建築基地，增加規劃設計彈性，以「創造更大獲利空間」。
「特殊工法」問題來自於法規持續倒向建商
對照過往許多古蹟、歷史建築經常出現暗夜一把火，瞬間變成可建築用地，以及都更實施者趁屋主外出趁機偷拆的案例。現已有不少人調侃藉由「特殊工法」造成鄰屋龜裂傾斜或「積極創造海砂屋」以享加速審議、增加容積獎勵項目、政府補助租金並主動勒令住戶搬遷、免去強行代拆所可能衍生爭議等（「創造海砂屋」部分，容另以專文說明分析），以方便建築基地整合加速都更，可說是建築業界所開發的「創新技術」。
業者之所以有恃無恐敢以「特殊工法」造成鄰屋龜裂傾斜，主要來自《台北市建築施工損鄰事件處理規則》持續倒向建商的規定所造就。此一處理規則訂定於2004年6月馬英九市長時期，最初的第3條是規定起造人或承造人「應」於申報放樣勘驗前，會同監造人勘查基地鄰房現況後，向符合第12條規定的鑑定機構申請鄰房現況鑑定，並取得現況鑑定報告，才可以進行施工。
其第4條則規定如於施工過程涉及損鄰事件時，先由雙方自行協調。如無法達成協議，受損戶可以請求主管機關協調此時，主管機關即應予以列管，並於受理申請七日內通知受損戶與工程起造人、承造人及監造人（以下簡稱損鄰事件雙方）一起會同勘查損害情形。
雖然是交由監造人來認定是否是施工所造成的損害以及有無影響公共安全，但因是與受損戶（可以委託專家陪同出席）、建管機關人員一起勘查存證，此時監造人較不敢作出「過於明顯的偏袒」，而且第一時間即予以列管，對受損戶相對較有保障。
到了郝龍斌市長第2任的2013年7月，該處理規則上述第3條一定要做鄰房現況勘查的「應」，被修改成可做可不做的「得」，而且「主管機關即應予以列管」的文字也消失不見，但第4條至少還保留應與受損戶（可以委託專家陪同出席）、建管機關人員一起會同勘察。
柯文哲徹底以奴顏向建商獻媚
再到柯文哲從白色變成灰色乃至黑色的市長第2任，於2022年2月再度修正該處理規則，其中因新增用語定義條文，而將原本第3條改列為第4條的規定。雖然表面上修正改回「應」勘查鄰房現況，但卻同時增訂一些可以免做鄰房現況勘查例外情形的第2項規定；此外新增的第5條，反向增加受損戶向北市府建管機關申請損鄰事件鑑定的門檻，如不符合都發局要求補件的程式要件，還會被駁回。
更離譜的，則是由原本第4條移列的第6條，竟然將自己身為建管機關的職責，原本應會同受損戶一起勘查的義務性規定都給刪除。全部交由建商自行勘查其建築工地施工有無危害鄰房公共安全，並製作初步安全認定書，以及自行勘查鄰房是否屬施工損害，並製作損害責任歸屬初步認定書（都需經監造方及承造人之專任工程人員簽章）。只要建商自行認定無危害鄰房公共安全，就可以不用停工繼續施作。
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
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本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。