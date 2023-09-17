【東南亞週報】尚達曼宣誓就職星國總統｜泰新總理內閣及政策惹爭議｜佐科威試乘雅萬高鐵

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第240期，為讀者挑選2023年9月9日至9月15日期間，有關越南、新加坡、泰國、印尼、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。

越南｜拜登訪越 雙邊升級全面戰略夥伴關係

美國總統拜登9月10日訪問越南，是其上任後首次訪越。他與越共總書記阮富仲等要職會晤，宣布越美關係升級為「全面戰略夥伴關係」，並簽署多項合作及投資協議。

越南與美國宣布，將雙邊關係升級為「全面戰略夥伴關係」，為越南最高層級的外交關係。阮富仲指出，希望關係的升級可以實現和平、合作以及永續發展。越南在外交上遵行「四不」原則，面對國際衝突與複雜情勢，越南希望各方能尊重聯合國憲章以及國際秩序，和平解決爭端。拜登則談及越南在區域及全球議題上扮演重要角色，尤其是南海對區域和平穩定有重大影響，重申對雙邊關係的重視。

隨拜登出訪的還有多家科技公司代表，拜登與總理范明政會談上談及半導體、人工智慧等領域，雙邊同意在科技、創新以及投資上深化合作。越南航空與波音公司簽訂78億美金的合作協議，向波音購買737客機。除此之外，許多科技公司如蘋果、谷歌、戴爾等，為減少供應鏈對中國的依賴，紛紛增加在越南的投資。美國白宮表示，晶片封裝大廠安可（Amkor）已在北寧省投資16億美元，預計今年10月開始組裝與測試工廠營運；邁威爾（Marvell ）及新思（Synopsys）預計在胡志明市近郊投資設廠。微軟以及輝達（NVIDIA ）則將和越南企業在人工智慧上展開合作。

Photo Credit: GettyImages 2023年9月11日，拜登和越共總書記阮富仲會面。

新加坡｜尚達曼宣誓就職星國總統 盼培育更包容的社會

以高達得票率70.41%當選新加坡總統的尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）9月14日在總理李顯龍等人的見證下宣誓就職，成為新加坡第九任總統。

尚達曼在就職演說中表示，將「謹慎、獨立地」對新加坡國家儲備金做出判斷。他還承諾，將善用選民「強而有力的授權」，與政府、社區團體、志工組織和全國人民合作，強化新加坡的多元種族主義，並培育一個更具包容性的社會。

李顯龍9月15日於臉書表示，此次選舉「意義重大」。他指出，尚達曼獲得如此高票數，反映出選民對他的尊重和支持，也表明了種族因素不如以往重要，「新加坡人以壓倒性多數選出一位來自少數族裔的候選人，是基於候選人本身的優點」。

李顯龍也表示：「在日漸混亂和不確定的世界中，我們國家的最高職位必須由具有適當經驗、能力、價值觀和品格的人擔任，這一點至關重要。憑藉尚達曼先生在公共服務領域長期而傑出的職業生涯，我完全相信他將盡心盡力、出色地履行總統職責。」

多國領袖紛紛向尚達曼表達祝賀，其中包括中國國家主席習近平和英國國王查爾斯三世（King Charles III）。

（新加坡新任總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）及內閣成員合影。）

泰國｜泰新總理賽塔內閣及政策惹爭議

泰國新任總理賽塔於9月11日的演講中提出新政府的政策，其中包括其所屬政黨「為泰黨」（Pheu Thai Party）部分競選承諾的政策、少數對結構性問題方面的解決方案，並暗示將對憲法及軍隊進行改革。

泰國政府計劃從2024年起，將徵兵制度改為自願服役制度，並減少高級委任官員的人數。賽塔還承諾開啟討論，以公投方式邀請公眾參與設計一個更為民主的憲法。前述議題是為泰黨之前的政黨盟友「前進黨」（Move Forward Party）代表性主張，該黨在選舉中取得最多議席，如今卻為反對黨。前進黨曾嘗試組建政府，但因其主張修改侮辱泰國君主的相關法律，而遭保守派議員阻止。賽塔在對國會演講時表示，新憲法中不會對該法律進行修改。

從表面上來看，泰國政府並未有太多變化，因為賽塔的崛起獲得了前任政府中重要領袖及其政黨的支持，戴克辛（Thaksin Shinawatra）回到泰國及特赦也得到了保守派的支持。前任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）不再執政，其在2014年政變後幫助建立的政權仍未全然消失，他執政時期的9名部長將繼續在賽塔的領導下服務。他們在新政府中的地位表明此任政府僅僅是領導層的變動，然而泰國政治中的權力平衡並未有實質的變化。

從政策面來看，為泰黨的選舉承諾包括以數位錢包的方式，向所有16歲以上的泰國人發放1萬泰銖，以此促進消費力的提升。根據賽塔，此政策是為泰國打下數位經濟的基礎，以利泰國準備迎接新的經濟時代。然而分析指出，政府若要透過激勵措施推動GDP成長率，高達2000億泰銖的預算將提高GDP一個百分點，而賽塔提出的數位錢包激勵措施需要5600億泰銖的預算執行，其效益遭專家質疑。

（泰國總理賽塔。）

印尼｜佐科威試乘雅萬高鐵 十月開始營運

印尼總統佐科威9月13日首次試乘連結雅加達與萬隆的「雅萬高鐵」，政府並指出高鐵將會在10月1日營運。

佐科威在交通部長、統籌部長等官員的陪同下，首次試乘雅萬高鐵，自雅加達的哈林站（Halim）乘車至萬隆的帕達拉朗站（Padalarang）。佐科威表示，乘坐體驗相當舒適，目前周邊基礎建設等整體工程完成度已經達92%，哈林站已經和輕軌系統整合，而帕達拉朗站將會透過支線列車連結到萬隆，車程約20分鐘，讓大眾轉乘高鐵更方便。佐科威也指出， 希望透過高鐵的通車，讓民眾多加利用大眾交通工具，包含已經在營運的輕軌、捷運還有公車系統，以減緩交通壅塞還有空氣汙染問題。