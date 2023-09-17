【東南亞週報】尚達曼宣誓就職星國總統｜泰新總理內閣及政策惹爭議｜佐科威試乘雅萬高鐵

我們想讓你知道的是
李顯龍9月15日於臉書表示，此次選舉「意義重大」。他指出，尚達曼獲得如此高票數，反映出選民對他的尊重和支持，也表明了種族因素不如以往重要，「新加坡人以壓倒性多數選出一位來自少數族裔的候選人，是基於候選人本身的優點」。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第240期，為讀者挑選2023年9月9日至9月15日期間，有關越南、新加坡、泰國、印尼、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。
越南｜拜登訪越 雙邊升級全面戰略夥伴關係
美國總統拜登9月10日訪問越南，是其上任後首次訪越。他與越共總書記阮富仲等要職會晤，宣布越美關係升級為「全面戰略夥伴關係」，並簽署多項合作及投資協議。
越南與美國宣布，將雙邊關係升級為「全面戰略夥伴關係」，為越南最高層級的外交關係。阮富仲指出，希望關係的升級可以實現和平、合作以及永續發展。越南在外交上遵行「四不」原則，面對國際衝突與複雜情勢，越南希望各方能尊重聯合國憲章以及國際秩序，和平解決爭端。拜登則談及越南在區域及全球議題上扮演重要角色，尤其是南海對區域和平穩定有重大影響，重申對雙邊關係的重視。
隨拜登出訪的還有多家科技公司代表，拜登與總理范明政會談上談及半導體、人工智慧等領域，雙邊同意在科技、創新以及投資上深化合作。越南航空與波音公司簽訂78億美金的合作協議，向波音購買737客機。除此之外，許多科技公司如蘋果、谷歌、戴爾等，為減少供應鏈對中國的依賴，紛紛增加在越南的投資。美國白宮表示，晶片封裝大廠安可（Amkor）已在北寧省投資16億美元，預計今年10月開始組裝與測試工廠營運；邁威爾（Marvell ）及新思（Synopsys）預計在胡志明市近郊投資設廠。微軟以及輝達（NVIDIA ）則將和越南企業在人工智慧上展開合作。
新加坡｜尚達曼宣誓就職星國總統 盼培育更包容的社會
以高達得票率70.41%當選新加坡總統的尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）9月14日在總理李顯龍等人的見證下宣誓就職，成為新加坡第九任總統。
尚達曼在就職演說中表示，將「謹慎、獨立地」對新加坡國家儲備金做出判斷。他還承諾，將善用選民「強而有力的授權」，與政府、社區團體、志工組織和全國人民合作，強化新加坡的多元種族主義，並培育一個更具包容性的社會。
李顯龍9月15日於臉書表示，此次選舉「意義重大」。他指出，尚達曼獲得如此高票數，反映出選民對他的尊重和支持，也表明了種族因素不如以往重要，「新加坡人以壓倒性多數選出一位來自少數族裔的候選人，是基於候選人本身的優點」。
李顯龍也表示：「在日漸混亂和不確定的世界中，我們國家的最高職位必須由具有適當經驗、能力、價值觀和品格的人擔任，這一點至關重要。憑藉尚達曼先生在公共服務領域長期而傑出的職業生涯，我完全相信他將盡心盡力、出色地履行總統職責。」
多國領袖紛紛向尚達曼表達祝賀，其中包括中國國家主席習近平和英國國王查爾斯三世（King Charles III）。
（新加坡新任總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）及內閣成員合影。）
泰國｜泰新總理賽塔內閣及政策惹爭議
泰國新任總理賽塔於9月11日的演講中提出新政府的政策，其中包括其所屬政黨「為泰黨」（Pheu Thai Party）部分競選承諾的政策、少數對結構性問題方面的解決方案，並暗示將對憲法及軍隊進行改革。
泰國政府計劃從2024年起，將徵兵制度改為自願服役制度，並減少高級委任官員的人數。賽塔還承諾開啟討論，以公投方式邀請公眾參與設計一個更為民主的憲法。前述議題是為泰黨之前的政黨盟友「前進黨」（Move Forward Party）代表性主張，該黨在選舉中取得最多議席，如今卻為反對黨。前進黨曾嘗試組建政府，但因其主張修改侮辱泰國君主的相關法律，而遭保守派議員阻止。賽塔在對國會演講時表示，新憲法中不會對該法律進行修改。
從表面上來看，泰國政府並未有太多變化，因為賽塔的崛起獲得了前任政府中重要領袖及其政黨的支持，戴克辛（Thaksin Shinawatra）回到泰國及特赦也得到了保守派的支持。前任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）不再執政，其在2014年政變後幫助建立的政權仍未全然消失，他執政時期的9名部長將繼續在賽塔的領導下服務。他們在新政府中的地位表明此任政府僅僅是領導層的變動，然而泰國政治中的權力平衡並未有實質的變化。
從政策面來看，為泰黨的選舉承諾包括以數位錢包的方式，向所有16歲以上的泰國人發放1萬泰銖，以此促進消費力的提升。根據賽塔，此政策是為泰國打下數位經濟的基礎，以利泰國準備迎接新的經濟時代。然而分析指出，政府若要透過激勵措施推動GDP成長率，高達2000億泰銖的預算將提高GDP一個百分點，而賽塔提出的數位錢包激勵措施需要5600億泰銖的預算執行，其效益遭專家質疑。
（泰國總理賽塔。）
印尼｜佐科威試乘雅萬高鐵 十月開始營運
印尼總統佐科威9月13日首次試乘連結雅加達與萬隆的「雅萬高鐵」，政府並指出高鐵將會在10月1日營運。
佐科威在交通部長、統籌部長等官員的陪同下，首次試乘雅萬高鐵，自雅加達的哈林站（Halim）乘車至萬隆的帕達拉朗站（Padalarang）。佐科威表示，乘坐體驗相當舒適，目前周邊基礎建設等整體工程完成度已經達92%，哈林站已經和輕軌系統整合，而帕達拉朗站將會透過支線列車連結到萬隆，車程約20分鐘，讓大眾轉乘高鐵更方便。佐科威也指出， 希望透過高鐵的通車，讓民眾多加利用大眾交通工具，包含已經在營運的輕軌、捷運還有公車系統，以減緩交通壅塞還有空氣汙染問題。
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
我們想讓你知道的是
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
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