英國正式列瓦格納集團為恐怖組織，對其支持或幫助將被視為非法
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但是，作為克里姆林宮政策在動蕩地區延伸出去的手臂，瓦格納——或者不管它未來將被重新打造成什麼——仍然有能力從戰爭、製造不穩定和暴力行動中賺錢。因此，英國將其禁止為恐怖組織的舉措在很大程度上還是受到歡迎。
英國將俄羅斯的僱傭軍組織瓦格納（Wagner）集團正式列為恐怖組織，這是在其創始人葉夫根尼・普里戈金（Yevgeny Prigozhin）去世幾周後宣布的舉措。
此法令周五（9月15日）獲得政府批准，這也意味著成為瓦格納的成員，或在英國支持該集團將視為非法行為。幫助這個凖軍事組織的人，可能會面臨高額罰款和最高長達14年的監禁刑罰。宣布此命令時，英國內政大臣布拉夫曼（Suella Braverman）將瓦格納定性為為「對全球安全的威脅」。
這位大臣表示：「瓦格納持續不斷的破壞活動只會為克里姆林宮的政治目標提供助力。他們就是恐怖分子，毫無疑問的。英國宣布的禁令，明確表明了這一點。」
根據此命令，支持這個組織是刑事犯罪，這包括安排會議以推動其活動，對其表達支持以及展示它的旗幟或標誌。
支持瓦格納的人士若經判決，將面臨長達14年的監禁刑罰或者罰款。瓦格納現在將被列入英國包括另外78個被禁止的組織名單中，該名單包括哈馬斯和博科哈拉姆等組織。
瓦格納凖軍事組織，是由普里戈金於約2014年創立。該集團迅速成為普亭在俄羅斯用以操控國家權力的一個關鍵助手。該組織幫助支持普亭的盟友，如敘利亞、利比亞、馬利和中非共和國等國。
它的部隊在俄羅斯入侵烏克蘭後在前線作戰，這些僱傭兵大規模參與在烏東的戰役。他們幫俄羅斯在索萊達爾（Soledar）和巴赫姆（Bakhmut）等城市取得一些罕見的勝利。
但是，在不久前，由普里戈金策動，針對俄羅斯軍方領袖的叛變失敗後，瓦格納的未來開始變得不確定。
今年8月23日，普里戈金與其他瓦格納成員在一起「可疑的」墜機意外中喪命，他被埋葬在聖彼得堡。上星期，克里姆林宮發言人佩斯科夫否認對該墜機事件的調查進展得緩慢，他說：「這不是一個簡單的調查，也不是一個平常的意外。」
事實上，最近幾個月，有英國資深議員一直呼籲政府將瓦格納列為恐怖組織。
國會外交事務選舉委員會不久前發布了一份報告，批評英國政府對這個組織「過於自信」的態度，並批評政府對瓦格納在歐洲以外地區的影響力「極度缺乏理解，特別是該集團對非洲國家的掌控。」
但是新的禁令可能來得太晚，因此無法帶來影響。
上個月，專家告訴BBC稱，瓦格納的對手，一間私人軍事公司正試圖在普里戈金主導的領導力缺失的情況下接管瓦格納。
上星期，外交事務選舉委員會主席艾麗西亞・基爾恩斯（Alicia Kearns）敦促政府「對在所有衝突區域運作的私人軍事公司採取更具戰略性的手段。」
工黨影子外交大臣拉米（David Lammy）則譴責政府行動太慢，並「未能跟上對我們國家安全威脅之變化。」
中東研究所，敘利亞計劃學者馬爾達索夫（Anton Mardasov）告訴BBC，儘管失去了普里戈金，瓦格納仍然成功「暫時保持了一些自主性」，特別是其在的非洲部署中。「這麼說吧，瓦格納之所以能夠生存和發展，是因為它能為所在國家的地方當局排憂解難，為政權和他們的財產保駕護航。基地組織（Al-Qaeda）和其他激進組織分支依然活躍在當地，他們的存在和帶來的威脅助瓦格納一臂之力。」
不過，最近幾個月，據稱俄羅斯已經建立了數十家新的私人軍事公司，所有這些公司都對寡頭、企業和政治家有不同程度的忠誠。
根據阿拉伯媒體報導，俄羅斯國防部副部長葉夫庫羅夫（Yunus-bek Yevkurov）已下令，要瓦格納在今年9月底前從敘利亞撤離，或者加入在那裏運作的俄羅斯軍隊。馬爾達索夫說：「形勢火藥味十足，尚未有具體的解決方法。」
分析：來得太慢的立法？
法蘭克・加德納（Frank Gardner）BBC安全事務記者
多數人的看法是，這項立法來得太遲了。
當英國政府的律師們正在研究法律條文的細節，為內政部在9月5日宣布的禁令凖備時，克里姆林宮卻早已經在忙於解散瓦格納的權力。
普亭再也不敢冒險，讓這樣一支如此精良的武裝凖軍事組織挑戰他及將軍們的權威。如今，瓦格納雖然仍然具有潛在的危險性，但已經不再擁有前領袖普里戈金時代帶來的影響力。
現在，多數分析預計，該兵團將更緊密地受到俄羅斯軍事情報部門（GRU）之控制，並花更多時間去從事「灰色地帶」行動，例如秘密破壞和網路行動，而且他們通常都會否認幹了這些事。
但是，作為克里姆林宮政策在動蕩地區（如馬利和利比亞）延伸出去的手臂，瓦格納——或者不管它未來將被重新打造成什麼——仍然有能力從戰爭、製造不穩定和暴力行動中賺錢。因此，英國將其禁止為恐怖組織的舉措在很大程度上還是受到歡迎。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 4萬名罪犯投入烏克蘭戰場，傭兵組織「瓦格納集團」被美國列為「跨國犯罪組織」
- 瓦格納集團短暫兵變是巨變的前奏，俄軍對普亭幾乎沒有忠誠度可言
- 這波非洲政變風潮不只伴隨反法情緒，背後還有趁虛而入的俄羅斯勢力
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
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- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。