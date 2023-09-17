歐盟解除烏克蘭穀物進口禁令，波蘭等3國堅持續行，澤倫斯基：若不敦親睦鄰，烏克蘭將以文明方式回應

歐盟解除烏克蘭穀物進口禁令，波蘭等3國堅持續行

（中央社）歐洲聯盟執行委員會決定不延長禁止烏克蘭穀物出口到5個鄰近歐盟成員國的禁令，但波蘭、斯洛伐克、匈牙利15日宣布，會自行限制烏克蘭穀物進口到國內市場。

烏克蘭農民在俄羅斯入侵後即仰賴鄰國協助出口穀物。但大量穀物和含油種子湧入鄰國，造成當地產品價格下滑，影響農民收入，於是一些國家開始對烏克蘭農產品實施進口禁令。歐盟阻止個別國家實施單方面禁令，並祭出自己的禁令，允許烏克蘭透過鄰國出口農產品，條件是必須銷往其他地方。

在烏克蘭承諾採取措施加強出口管制後，歐盟執委會決定，禁令於15日到期後不再延長。

然而，隨著農民正採收農作物並準備出售，這個問題變得特別敏感。

歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）15日說，各國不應對烏克蘭穀物進口採取單方面措施；波蘭、斯洛伐克、匈牙利則立即表示，將再對烏國穀物進口實施自己的限制措施，但會繼續讓烏國農產品過境轉運至其他地方。

波蘭、斯洛伐克、匈牙利主張，他們的行動符合各自的經濟利益。

波蘭農業部長特魯斯（Robert Telus）在社群媒體臉書（Facebook）發布聲明說：「禁令包括4種穀物，但在我與農民要求下，也擴大到包括玉米、小麥、油菜籽等穀物製成的餐點，因此這些產品也不會影響波蘭市場。」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）補充說：「儘管他們和歐盟執委會不同意，我們仍會延長這項禁令。我們要這麼做，因為這符合波蘭農民的利益。」

根據匈牙利政府15日發布的命令，匈牙利對24種烏克蘭農產品實施全國進口禁令，涵蓋穀物、蔬菜、多種肉類產品和蜂蜜等。

斯洛伐克農業部長隨後也宣布了穀物禁令。

但上述3項禁令都僅適用於國內進口，不影響轉運到其他市場。

保加利亞14日投票決定取消限制措施。羅馬尼亞15日表示，將等烏克蘭提出防止出口激增的計畫後，再決定如何保護國內農民。

歐盟解禁，澤倫斯基盼鄰國勿阻烏克蘭穀物進口

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對歐洲聯盟（EU）不再延長烏克蘭穀物進口禁令的決定表示歡迎，並稱若有歐盟成員國違反規定，烏國將「以文明方式」回應。

在俄羅斯去（2024）年2月入侵之前，烏克蘭是全球最重要的穀物出口國之一。俄烏戰爭使得烏克蘭難以經由黑海港口向全球市場運送農產品，因此衝突爆發後，烏國農民就仰賴鄰國協助出口穀物。

但大量穀物和含油種子湧入鄰國，造成當地產品價格下滑，影響農民收入，於是一些國家的政府開始對烏克蘭農產品實施進口禁令。歐盟今年5月介入，阻止個別國家實施單方面禁令，並實施自己的禁令；根據歐盟禁令，烏克蘭可以透過鄰國出口農產品，條件是必須在其他地方出售。

路透社報導，在烏克蘭承諾採取措施來加強管制出口後，歐盟執行委員會決定，禁令於15日晚間到期失效後不再延長。

歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯說，目前沒有在成員國內看到市場扭曲的現象，因此不延長禁令，「這是特殊保護措施，不該無限期實施」。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram上寫道：「這是烏克蘭和歐盟之間真正團結和信任的一個例子。當規定和協議確實執行，歐洲總是贏家。」

不過，歐盟公布決定後，波蘭、斯洛伐克、匈牙利立即表示，將對烏克蘭穀物進口實施自己的限制措施，但會繼續讓烏克蘭農產品過境轉往其他市場。

澤倫斯基晚間透過影片發表談話時說，烏克蘭在對抗俄羅斯入侵期間需要鄰國的支持，「與鄰國雙邊合作」對歐洲團結很重要。

他說：「如果我們的鄰國做出不敦親睦鄰的決定，烏克蘭將以文明方式回應。」

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）也樂見歐盟的決定，他認為此舉「合法且公平」，必將有助於維護世界糧食安全。

什米哈爾在Telegram上寫道：「我們呼籲歐盟各成員國不要對烏克蘭農產品實施非法的單方面限制…此類限制可能會成為世界貿易組織（WTO）的仲裁對象。」

他說，烏克蘭已準備好與歐盟執委會及鄰國合作，他有信心「我們將找出共同願景和互利的方法」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：邱宜君