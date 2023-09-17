義大利小島3天湧入8500名難民，總理梅洛尼籲歐盟減輕「無法承受」的壓力
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拉姆培杜薩島與突尼西亞沿岸相距僅145公里，長期以來一直是北非移民船隻的登陸點，但本週最多可容納400人的移民中心不堪負荷。根據聯合國難民署數據，9月11日到13日，約有8500人搭乘199艘船隻抵達拉姆培杜薩島，人數超過當地所有人口。
義小島移民轉送西西里，總理籲歐盟協助緩解壓力
（中央社）義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa Island）本週3天內湧入8500名移民，官員今天把數以千計的移民轉送到西西里島時，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）呼籲歐盟（EU）當局減輕義大利「無法承受」的壓力。
《法新社》報導，人數創新高的移民湧入拉姆培杜薩島，掀起歐洲該如何分攤尋求庇護者責任的辯論。
拉姆培杜薩島與突尼西亞沿岸相距僅145公里，長期以來一直是北非移民船隻的登陸點，但本週最多可容納400人的移民中心不堪負荷。
根據聯合國難民署（UN Refugee Agency）數據，9月11日到13日，約有8500人搭乘199艘船隻抵達拉姆培杜薩島，人數超過當地所有人口。
數以千計的難民在露天野地過夜、攀爬周邊圍牆、在拉姆培杜薩島城鎮四處遊蕩的景象，令義大利極右派政府成員感到憤怒。
副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）稱難民抵達拉姆培杜薩島是「戰爭行為」，總理梅洛尼敦促歐洲聯盟採取更多行動解決問題。
梅洛尼在辦公室15日發布的影片中說，「義大利自今年來一直面臨的移民壓力令人無法承受」，這個問題源於非洲「艱困的國際局勢」。
她敦促歐盟執委會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）來拉姆培杜薩島走一趟，並要求歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）將這個議題列入10月歐盟峰會議程。
同時，在拉姆培杜薩島，男男女女與孩童在烈日下排隊搭乘巴士與貨車前往港口，有些人準備從那裡搭船前往更大的西西里島，之後將被送到移民處理中心。
歐洲議會選舉將於明（2024）年6月登場，大量移民湧入是其他歐洲國家當局的關鍵政治議題。
在法國，極右翼成員說，政府不應讓任何移民從拉姆培杜薩島越境，對此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲歐洲團結。
馬克宏說：「我認為整個歐盟都有責任與義大利站在一起……嚴格的民族主義政策有其侷限。」
德國本週早些時候證實，根據旨在減輕歐盟邊境國家壓力的歐洲團結計畫，柏林當局已停止接納住在義大利的移民。
德國政府發言人15日說，羅馬去年暫停實施歐盟接受移民的規定後，這是向「義大利發出的訊息」，「如果義大利履行接納難民的義務」，柏林當局將恢復接受難民。
義大利小島3天湧入8500難民，歐盟主席將前往視察
歐洲聯盟16日表示，歐盟執行委員會主席馮德萊恩17日將前往近日湧入大量難民的義大利小島拉姆培杜薩島訪視，義大利總理梅洛尼也將隨行。
《法新社》報導，拉姆培杜薩島距離北非國家突尼西亞的海岸僅145公里。本週短短3天內有多達約8500名難民乘船抵達這座島，引發梅洛尼向歐盟喊話請求協助紓解壓力。
歐盟執行委員會發言人馬莫爾（Eric Mamer）在網路上發表聲明說：「在義大利梅洛尼總理的邀請下，馮德萊恩主席將在明天前往拉姆培杜薩島。」
一名義大利官員證實馮德萊恩這趟行程，但細節尚待確認。
位處義大利最南端的拉姆培杜薩島，長期以來是難民從北非乘船來到歐洲的上岸點。但當地容納人數不超過400人的移民中心，本週遠遠不堪負荷，合計乘199艘船抵達的難民人數已超過島上全部居民。
這起事件重新引發有關歐洲該如何分擔難民收容責任的辯論。在梅洛尼強力支持下，馮德萊恩今年7月才與突尼西亞達成協議，以減少從當地出發湧入歐洲的非法移民潮。梅洛尼15日再請求歐盟採取更多行動來協助義大利。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：邱宜君
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我們想讓你知道的是
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