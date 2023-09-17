郭台銘、賴佩霞赴中選會登記連署，賴佩霞：國籍沒有模糊空間，已啟動放棄美籍程序

郭台銘、賴佩霞赴中選會登記連署，爭取獨立參選正副總統

（中央社）爭取獨立參選2024總統，鴻海創辦人郭台銘與副手人選賴佩霞今（17）日赴中選會申請登記為總統副總統選舉被連署人。郭台銘說，2人見過面前就已知道賴佩霞具雙重國籍，但對於賴佩霞辭演舞台劇爭議則未正面回應。

郭台銘與賴佩霞今天上午前往中選會申請登記為總統副總統選舉被連署人，上百名支持者聚集在場外及大門前，在2人抵達時高喊「郭台銘加油」、「為國為民郭台銘，俠之大者賴佩霞」口號。

中選會完成登記後，郭台銘與賴佩霞聯袂接受媒體聯訪。郭台銘表示，這是個令人興奮的日子，他已邁出台灣政治新方向第一步，將竭盡全力打造台灣的和平、繁榮與清廉政府。

記者詢問何時得知賴佩霞具雙重國籍，郭台銘說，2人見過面前他就知道了，他有把握在期限前完成一切法律程序。

賴佩霞則說，郭台銘事前就知道她的狀況，她也在第一時間向美國在台協會（AIT）遞件申請放棄美國籍，相信經過這些讓人心情高潮迭起的訓練，2人一定會更有毅力、心越來越靠近。

至於接下來會如何進行連署，郭台銘回應，連署過程是動員實力的展現，他會在全台廣泛設立站點，讓大家方便連署，目標是越多越好，並依照法令規定辦理。

此外，對賴佩霞辭演舞台劇爭議，郭台銘表示，今天應該聚焦在完成登記；賴佩霞則說，希望不要失焦，「你們所問的問題都會有答案，但因為細節太多，不方便在這裡占用大家時間。」

郭台銘14日宣布將與賴佩霞搭擋參選2024總統大選後，賴佩霞因個人因素辭演將於11月演出的舞台劇「蘑菇」，引發編劇馮勃棣不滿及劇迷批評。賴佩霞的美國國籍則須在11月24日參選登記截止日前完成放棄，否則無法成為候選人。

賴佩霞：國籍身分在選舉中沒有模糊空間，已啟動放棄美籍程序

鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔資深藝人賴佩霞，因雙重國籍與大陸學歷引發關注；賴佩霞16日成立臉書粉專，除貼出參選演說全文，並轉貼郭台銘對她「關於放棄美國國籍」的聲明，強調已於9月15日啟動放棄美國國籍的正式程序。

郭台銘16日在臉書發布賴佩霞「關於放棄美國國籍」聲明，而賴佩霞也在臉書新粉專轉貼此聲明內容說，她出生在台灣，大部分的個人生活與工作範圍都在這裡，親人與朋友也大多生活在台灣這片土地，「父親美國人，母親台灣人，由於父母的身分，我擁有中華民國與美國國籍。」

賴佩霞指出，她很榮幸接受郭台銘邀請，作為副總統搭檔。雙重國籍身分並不會改變她心中對國家的認同，也了解投入一場總統選舉，國籍身分沒有模糊空間。

她指出，早在受邀副總統搭檔的第一時間，就將此情形提出，並規劃在宣布後立即進行作業、放棄美國國籍，雖然大家轉瞬間有很多臆測，但一切都按照原訂計劃推進中。

賴佩霞承諾，她將全心全意與郭台銘合作，一起努力為台灣追求「和平、繁榮」的新環境、新氣象，並謝謝大家的關心與耐心。

郭台銘在臉書發布聲明並貼文說，「我說過，尋找人選並不容易」，她不能只是一道清流，還得有傻子般的熱情；一如預料，賴佩霞宣布搭檔參選後，開始遇上四面八方的臆測，有人拋出國籍問題，以為能夠動搖她的決心。

郭台銘表示，他只能笑著說，外界需要一些時間，來好好認識賴佩霞，她比郭台銘會溝通，但對於心中堅持的事情，她與郭台銘一樣，絕對直道而行；就在15日，她已啟動放棄美國國籍正式程序，消除所有模糊空間，她是最好最強搭檔，將義無反顧投入這場改革與冒險。

郭台銘指出，這份聲明先由他代發，也向大家宣布，賴佩霞的臉書專頁正式開張；這場艱難戰役，「我們背後沒有政黨，只有主流民意的支持，我們會全力以赴，共創和平、繁榮、清廉的中華民國！」

賴佩霞申請放棄美國籍，郭台銘：有99.99％把握期限內完成

鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞投入2024總統大選。針對賴佩霞台美雙重國籍問題，郭台銘15日表示，賴佩霞已向AIT送出放棄美國籍申請書，有99.99％把握可以在法令規定期限內完成。

郭台銘15日到屏東潮州鎮忠義祠參拜，也走訪愛國路夜市並接受媒體聯訪，媒體詢問「針對副手賴佩霞國籍問題，是否能在11月24日參選登記前完成呢？」

郭台銘說，賴佩霞已經向美國在台協會（AIT）遞件送出放棄美國籍申請書，有99.99％的把握，可以在法令規定期限內完成，讓賴佩霞取得完整的登記資格。

媒體追問萬一賴佩霞放棄美國籍申請來不及完成呢，郭台銘強調，「沒有萬一，因為賴佩霞本身就擁有台灣國籍，若是沒有台灣國籍就比較麻煩，因此有信心完成。」

至於被問到賴佩霞的哈佛學歷是短期課程的問題，郭台銘說，14日的演講稿說明非常清楚，可以把他的演講稿拿出來看，「一切以昨天發布的統一說法為主。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：邱宜君