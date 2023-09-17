高虹安禁公務員私下接觸李忠庭挨批本末倒置，柯文哲：不敢說高虹安百分之百對，願意改進總是好

禁公務員私下接觸李忠庭挨批本末倒置，高虹安：也約束友人

（中央社）新竹市長高虹安15日宣布市府人員不得未經報備私下接觸被指為她的男友李忠庭，遭外界質疑應先約束自己友人。高虹安16日表示，一切遵守法令，包括自己、友人和團隊都嚴格約束。

高虹安16日參加竹塹特產節活動接受媒體聯訪，記者提問關於她15日下令市府人員接觸李忠庭要先報備一事，引發外界批評界線模糊、本末倒置，應先約束自己友人而非局處首長等意見有何看法。

高虹安表示，一切都遵守法令，「友人的部分，這一次看到許多事情發生之後，都已經有嚴厲的約束了」，至於市府局處首長或是像秘書長，昨天也都表達非常清楚，請大家一起遵守相關法令，不要有模糊地帶，用最高嚴格地標準來約束自己和團隊。

新竹市府補充說明，所謂「報備」的意思是，原則上是禁止市府官員跟李先生有任何的接觸，李先生及本人親友也不應該跟市府官員有任何的接觸，萬一在公開或私人場合等非預期的情況下有所接觸，就需要進行報備說明，嚴守分際。

此外，民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭16日宣布將爭取民眾黨新竹市立委提名。記者詢問高虹安，若未來柯美蘭投入選戰，是否會在國民黨鄭正鈐和柯美蘭之間左右為難。

對此，高虹安表示，她身兼新竹市選委會主委，目前是總統立委選舉階段，身為主委不方便回答這個問題，而自己也辭去民眾黨選舉決策委員會委員，因此並沒參與相關提名討論。

柯文哲：不敢說高虹安百分之百對，願意改進總是好

新竹市長高虹安15日透過影片為好友干政紛擾向社會大眾鞠躬致歉，但仍遭外界質疑開後門。台灣民眾黨總統參選人柯文哲16日表示，凡事符合比例原則、適可而止，他不敢說高虹安百分之百對，但人家願意改進總是好。

新竹市長高虹安15日透過影片，就豪宅、好友干政爭議向社會大眾鞠躬致歉，並宣布市府人員不得未經報備私下接觸她的友人李忠庭。

柯文哲16日下午出席「台北市教育體育台灣選哲之友會」成立大會，並在會前接受媒體訪問。

針對高虹安相關爭議，柯文哲回應，凡事符合比例原則、適可而止，他不敢說高虹安百分之百對，但人家願意改進總是好。

媒體追問，是否認為高虹安應禁止李忠庭跟市府人員見面。柯文哲表示，高虹安有向他解釋，聽她講後覺得還算合理；因為李忠庭原本就認識新竹市前文化局長錢康明，在雙方還沒吵架前，兩人還常常吃飯，但他認為就重新建立制度，不要來往就好。

談及農業部專案進口雞蛋爭議，柯文哲表示，農業部講實話就好，到底雞蛋跑去哪裡，若農業部長陳吉仲不講清楚，整個台灣的雞蛋市場都會受影響；若不講清楚，就會開始懷疑是不是被阿兵哥吃掉，或流到營養午餐。

媒體詢問，是否認為現在是陳吉仲的官位保衛戰。柯文哲表示，如果就選舉角度而言，「陳吉仲繼續幹，對本黨選情非常有幫忙。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：邱宜君