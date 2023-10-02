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TNL+ 2023/10/02,
中東

厄利垂亞難民把家鄉的仇恨「進口」到以色列，納坦雅胡政府裡外不是人

厄利垂亞難民把家鄉的仇恨「進口」到以色列，納坦雅胡政府裡外不是人
位於以色列南部、曾被用來收容非洲難民的Holot中心｜Photo Credit: 謝宇棻提供

我們想讓你知道的是

當難民登上以色列新聞時，往往不是什麼好事。歷年來，以色列的厄利垂亞人，曾因圍毆事件、強暴、謀殺等佔據以色列媒體版面；此外，支持與反對厄利垂亞政府的兩派人馬，也數度爆發衝突，兩邊互相叫囂、甚至上演全武行。本來就對難民沒好感的居民，現在看到厄利垂亞人，索性把家鄉的仇恨「進口」到以色列，在這裡幹起架，還得出動以色列警察，自然更覺得不滿。

今（2023）年9月2日，在以色列中部的特拉維夫，爆發厄利垂亞人衝突，造成包括員警在內、至少170人受傷；事後，以色列警方拘捕多名厄利垂亞人，還暫時關閉四間位於特拉維夫的厄利垂亞教堂。

這次事件，除了再次讓維權份子對以色列難民政策的批評獲得關注，也讓本地居民對難民群居的不滿，再次躍上新聞版面。

  • 影片說明：反對與支持厄利垂亞政府兩派人馬，在特拉維夫街頭發生衝突

厄利垂亞人為何出逃？

目前，以色列境內約有1萬8000名厄利垂亞人，絕大多數想要尋求政治庇護。

位於東非的厄利垂亞，東部面向紅海，西部接鄰蘇丹，南邊接壤衣索比亞與吉布地；在義大利殖民統治後，幾經轉輾，被衣索比亞併吞，歷經30年的獨立戰爭，於1993年脫離衣索比亞統治，正式宣布獨立；然而，在反抗衣索比亞時扮演要角的阿費沃爾基（Isaias Afwerki）就任總統後，卻搖身一變成為一位獨裁者，總統大位一坐就是30年，目前也沒有要讓位的意思。

在阿費沃爾基的主政下，這個新興國家與鄰國衣索比亞蘇丹都處不好，不時引發口水戰、甚至武裝衝突，還與非洲聯盟等國際組織鬧翻，也與西方政府及多個非政府組織交惡；獨立不到10年，外交上就已經風雨飄搖。

內政上，阿費沃爾基實施一黨專政，箝制言論、媒體宗教等自由，對人民進行強制徵兵，再加上乾旱等天災，不計其數的厄利垂亞人，試圖逃離這個被冠上「非洲北韓」封號的國家；多年來，不斷有厄利垂亞國家足球隊球員，在出國比賽時，趁機脫隊尋求政治庇護。

一般厄利垂亞人出逃的方式，通常是經由陸路，除了鄰國蘇丹、衣索比亞，及北非的利比亞、埃及，有些人最後落腳在歐美國家；接鄰非洲大陸的以色列，也成了一些厄利垂亞人的選擇，他們多是跨過埃及與以色列的邊界，進入以國。

「安靜居所」未曾安靜

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