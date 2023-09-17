侯友宜訪美：赴智庫談兩岸「3D戰略」，李昌鈺出席僑宴力挺、「巧遇」紐約市長互助成功

侯友宜訪美赴華府智庫演說，擬對兩岸國防提出3D戰略

（中央社）前往美國訪問的國民黨總統參選人侯友宜，預計美東時間18日前往華府知名智庫布魯金斯研究院發表演說，針對兩岸、外交、國防等國安議題，提出「3D」戰略，分別為嚇阻、對話、降低風險，目的是要讓台海安定、台灣安全、世界安心。

侯友宜15日展開訪美行程，首站前往紐約，並到外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係委員會（CFR）等智庫進行座談，針對智庫所關心的兩岸、外交、國防等議題與美方進行交流。侯友宜表示，盼藉此行向美國各界傳達，台灣不會成為麻煩製造者，會稱職扮演和平促進者與風險降低者角色。

侯友宜從在台灣表態支持九二共識，訪日時提及區域安全以及到訪美時強調台灣在印太架構的經貿環節，相關兩岸、國防論述也即將出爐。

侯友宜將於美東時間17日轉往華府訪問，並將在18日前往知名智庫布魯金斯研究院發表演說。相關人士透露，侯友宜將藉著這場演說，正式對外發表他的「3D戰略」，分別為deterrence（嚇阻）、dialogue（對話）、de-escalating（降低緊張、風險）。

這名人士指出，侯友宜提出的「3D戰略」，是融合了國民黨前主席江啟臣所提出的deterrence（嚇阻）、dialogue（對話）的「2D戰略」，以及現任國民黨主席朱立倫提出的國防（defense）、對話（dialogue），同樣名為「2D戰略」的內涵，所衍生出針對兩岸、外交、國防等國安議題的明確主張。

知情人士表示，嚇阻是要透過提高自主國防能力，讓對方不敢輕易啟戰，但也要透過對話、交流增加理解，達到降低風險的目的；而這套論述的重點，是要強調有實力才會有和平，相信這套論述，能獲得美方的認同。

知情人士強調，侯友宜在訪美時說，不會對中國大陸有不切實際的期待，這是要告訴美方，國民黨追求和平，透過對話達到台海的和平，但不會不切實際、一廂情願，會持續充實自我能力，持續備戰。

此外，知情人士解釋，侯友宜強調他不會將美國支持台灣的安全視為理所當然，這是要說明侯友宜不是依美論者，是要讓美方能夠更認可這樣的夥伴，所以侯友宜也說台灣會做負責任的夥伴，是印太區域的一份子，不會是麻煩製造者，而是風險降低者。

知情人士指出，侯友宜要告訴美方，台灣為了區域和平、穩定、繁榮做該做的事，也知道台灣在區域角色的重要性，不能完全依賴別人，有該做的事；會處理好兩岸關係，避免陷入緊張，也不會因為兩岸，去造成中、美的問題。

侯友宜：盼美方多關注台海和平，IPEF多協助台灣

國民黨總統參選人侯友宜訪問美國，他16日表示，來美國主要有2個議題，一是希望美國行政部門和國會，能多關注台海和平穩定議題，二是在經濟貿易上，美國主導的印太經濟架構（IPEF），能夠多多協助台灣。

侯友宜15日啟程抵達美國後，當地時間15日在紐約與智庫對談時，他表示對中國大陸的意圖，不會存有不切實際的期待，對美國支持台灣的安全，也不會視為理所當然。

侯友宜16日上午受訪表示，台灣本身要不斷提升自我防衛能力，也要加強軍備，更重要的是，要和友好的同盟國家共同合作。

侯友宜說，他來美國主要有2個議題，一是希望美國行政部門和國會，能多關注台海和平穩定議題，並增進台灣自我防衛能力；二是由美國主導的印太經濟架構，能夠給台灣多多協助，並在洽簽自由貿易協議上，也能讓台灣與其他國家多合作。

被問到15日參觀《紐約時報》與16日接受《彭博社》專訪，談了哪些議題，侯友宜說，不管是在《紐約時報》或是《彭博社》，記者訪問的主要內容，還是關注兩岸問題、台海是否安定，以及台灣未來的領導人，在面對台海局勢時扮演何種角色。

侯友宜指出，他清楚地向《紐約時報》、《彭博社》提出，一定用實力確保和平、以交流增進理解，彼此間一定要對話來降低風險，讓台灣扮演促進和平者、風險降低者；主要目標是讓台灣安定、台灣安全、世界安心，他未來會逐一向台灣媒體，做更詳細說明。

談及15日晚間與紐約市長亞當斯（Eric Adams）巧遇，侯友宜說，非常謝謝朋友的安排，由於都是警察出身，見面時有互相打氣祝福、加油，朝共同目標邁進。

侯友宜也說，長期以來國民黨和美國的關係，一直保持密切合作，這次他到美國，謝謝長期保持友好關係的美國友人，一直都非常關心台海問題、台灣發展，更關心好朋友的未來。

至於有媒體報導，此次與亞當斯巧遇是中國大陸友人幫忙，侯友宜對此未正面回應，但一旁的國民黨副主席夏立言強調，這位友人不是中國人，絕對是台灣人。

紐約市長亞當斯（左）與國民黨總統候選人侯友宜（右）｜Photo Credit: 中央社（侯友宜辦公提供）

李昌鈺現身僑宴力挺，侯友宜：領導人責任就是避戰

目前正在美國訪問的國民黨總統參選人侯友宜，美東時間16日參加全美台灣同鄉聯誼會活動，知名刑事鑑識專家李昌鈺也到場支持。侯友宜說，中華民國前途未來由2300萬人決定，要提升自我防衛能力，也要不斷交流，而領導人的責任就是避戰。

侯友宜16日晚間出席全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會晚宴，現場席開58桌，超過500名僑胞參加，大家揮舞著國旗，不時高喊侯友宜當選、加油等口號，氣氛非常熱鬧。

現場貴賓雲集，包含紐澤西州聯邦眾議員潘恩（Donald Payne Jr）、州參議員強森（Gordon Johnson）、加州聖蓋博市副市長吳程遠、前僑委會委員長吳英毅等人，都出席這場台灣同鄉聯誼會年會晚宴，其中，李昌鈺也到場力挺