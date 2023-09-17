北約秘書長警告，要準備在烏克蘭打持久戰；挪威司令：俄駐北極邊界部隊剩侵烏前20％
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北約軍委主席包爾（Rob Bauer）補充表示，俄國在鄰國芬蘭4月加入北約之後，搬出在挪威邊界如出一轍的行為模式：俄國在其與芬蘭長達1300公里國界沿線地區，派駐的軍隊人數同樣比莫斯科侵烏之前要少。
烏克蘭戰爭迄今1年半，北約做好打持久戰準備
（中央社）基輔當局目前正對入侵的俄羅斯發動反攻，而北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在16日出刊的專訪警告，烏克蘭戰爭不會迅速了結。
《法新社》報導，史托騰伯格接受德國馮克媒體集團（Funke）訪問時表示，「大多數戰爭持續的時間都比開戰時所預料要久」。
「因此我們必須做好在烏克蘭打持久戰的準備。」
俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，使得歐洲時隔數十年再爆戰爭。
基輔當局今年6月發動反攻行動以奪回境內遭俄軍占領的南部和東部地區，但成果有限。
史托騰伯格在接受專訪時說：「我們全都希望快速取得和平。」
「然而在此同時我們必須明白：總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和烏克蘭人若停止戰鬥，他們國家將不復存在。」
「總統普亭（Vladimir Putin）和俄羅斯人若放下武器，我們則將取得和平。」
針對烏克蘭入盟的雄心，史托騰伯格說：「烏克蘭終將加入北約，這點無庸置疑。」
他表示，基輔當局在7月的北約峰會「朝北約更邁進一步」。他補充說：「當這場戰爭結束，我們需要提供烏克蘭安全保證，否則歷史恐會重演。」
7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會中，各國領袖同意，烏克蘭可以在某些條件達成時加入北約。而美國和德國官員闡明，條件包括基輔當局執行某些改革以保衛民主法治。
挪威：俄駐北極邊界部隊，只剩侵烏前20％或更少
挪威國防軍司令克里斯多福森（Eirik Kristoffersen）16日表示，駐紮在挪威附近北極地區的俄羅斯軍隊人數，僅達俄國2022年2月全面入侵烏克蘭前的「20％或更少」。
挪威是北大西洋公約組成員國，部分國土在北極與俄國接壤。這個北歐國家與柯拉半島（Kola Peninsula）為鄰，而柯拉半島是俄國存放絕大部分核武的彈藥庫，也是統掌俄羅斯核潛艦的北方艦隊基地。
《路透社》報導，克里斯多福森在奧斯陸（Oslo）召開北約防長會談，並於會後表示，俄羅斯總統普亭「非常清楚」北約對俄國並不構成威脅。
他在記者會中說：「我們國界，與俄接壤的邊界地區，（俄國）駐軍人數只剩2022年2月24日前的20％或更少。」
「如果他認為我們威脅俄國，就不可能把軍隊移至烏克蘭打仗。」
北約軍委主席包爾（Rob Bauer）補充表示，俄國在鄰國芬蘭4月加入北約之後，搬出在挪威邊界如出一轍的行為模式：俄國在其與芬蘭長達1300公里國界沿線地區，派駐的軍隊人數同樣比莫斯科侵烏之前要少。
包爾在記者會中說：「俄羅斯明白北約並不是一個威脅，明白我們無意攻打他們。否則他們會對芬蘭加入北約有著完全不同的回應方式。」他表示，俄國雖「口頭上說過」要有所因應，「但未實際做出任何行動」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：邱宜君
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html