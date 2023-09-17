北約秘書長警告，要準備在烏克蘭打持久戰；挪威司令：俄駐北極邊界部隊剩侵烏前20％

烏克蘭戰爭迄今1年半，北約做好打持久戰準備

（中央社）基輔當局目前正對入侵的俄羅斯發動反攻，而北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在16日出刊的專訪警告，烏克蘭戰爭不會迅速了結。

《法新社》報導，史托騰伯格接受德國馮克媒體集團（Funke）訪問時表示，「大多數戰爭持續的時間都比開戰時所預料要久」。

「因此我們必須做好在烏克蘭打持久戰的準備。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，使得歐洲時隔數十年再爆戰爭。

基輔當局今年6月發動反攻行動以奪回境內遭俄軍占領的南部和東部地區，但成果有限。

史托騰伯格在接受專訪時說：「我們全都希望快速取得和平。」

「然而在此同時我們必須明白：總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和烏克蘭人若停止戰鬥，他們國家將不復存在。」

「總統普亭（Vladimir Putin）和俄羅斯人若放下武器，我們則將取得和平。」

針對烏克蘭入盟的雄心，史托騰伯格說：「烏克蘭終將加入北約，這點無庸置疑。」

他表示，基輔當局在7月的北約峰會「朝北約更邁進一步」。他補充說：「當這場戰爭結束，我們需要提供烏克蘭安全保證，否則歷史恐會重演。」

7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會中，各國領袖同意，烏克蘭可以在某些條件達成時加入北約。而美國和德國官員闡明，條件包括基輔當局執行某些改革以保衛民主法治。

挪威：俄駐北極邊界部隊，只剩侵烏前20％或更少

挪威國防軍司令克里斯多福森（Eirik Kristoffersen）16日表示，駐紮在挪威附近北極地區的俄羅斯軍隊人數，僅達俄國2022年2月全面入侵烏克蘭前的「20％或更少」。

挪威是北大西洋公約組成員國，部分國土在北極與俄國接壤。這個北歐國家與柯拉半島（Kola Peninsula）為鄰，而柯拉半島是俄國存放絕大部分核武的彈藥庫，也是統掌俄羅斯核潛艦的北方艦隊基地。

《路透社》報導，克里斯多福森在奧斯陸（Oslo）召開北約防長會談，並於會後表示，俄羅斯總統普亭「非常清楚」北約對俄國並不構成威脅。

他在記者會中說：「我們國界，與俄接壤的邊界地區，（俄國）駐軍人數只剩2022年2月24日前的20％或更少。」

「如果他認為我們威脅俄國，就不可能把軍隊移至烏克蘭打仗。」

北約軍委主席包爾（Rob Bauer）補充表示，俄國在鄰國芬蘭4月加入北約之後，搬出在挪威邊界如出一轍的行為模式：俄國在其與芬蘭長達1300公里國界沿線地區，派駐的軍隊人數同樣比莫斯科侵烏之前要少。

包爾在記者會中說：「俄羅斯明白北約並不是一個威脅，明白我們無意攻打他們。否則他們會對芬蘭加入北約有著完全不同的回應方式。」他表示，俄國雖「口頭上說過」要有所因應，「但未實際做出任何行動」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：邱宜君