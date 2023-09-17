2024年統籌分配款：北市逾603億元最多，新竹市受惠竹科增幅近18％居冠
我們想讓你知道的是
新竹市分配金額年增幅為何能「一支獨秀」，財政部官員指出，主要是為適度回饋地方政府招商努力，「營利事業營業額」列為分配指標之一，在新竹科學園區的科技業者營收表現亮眼的帶動下，新竹市統籌稅款分配金額有所成長；此外，新竹市明年平均每人分配統籌稅款達1萬5544元，比六都中的新北市、台中市、台南市、桃園市更高。
2024年統籌分配款北市逾603億居冠，新北人均配額倒數第3
（中央社）攸關地方重要財源，明（2024）年度中央普通統籌分配稅款出爐，各縣市通知分配金額均增加，總額新台幣3811.7億元續創新高，六都分走65％；全國以台北市獲配逾603億元居冠，人均可分到2.4萬元，反觀人口最多的新北市，人均分不到1.2萬元落居後段班。
財政部會先通知地方政府，隔年可領到多少統籌稅款，將除以12個月、按月平均撥付；等當年收完稅，若實際數比預算數多，可望加發「紅包」給各地方政府。
據財政部最新公布的普通統籌分配稅款明細，明年度通知分配金額總計3811.7億元，續寫歷史新高，比今年度通知分配金額增加近400億元。
全台22個縣市的分配金額也都呈年增格局，攤開各縣市情形，六都分走近2477.9億元，占總額65％，其餘16縣市及鄉鎮市只分到3成5、約1333.8億元。
六都中，以絕對數來說，台北市明年分配金額較今年增加62.26億元最多，新北市增加48.75億元居次，高雄市則增加46.08億元排第三。以成長率來看，桃園市明年分配金額較今年增加12.8％，其餘直轄市增幅落在落在11％至12％。
觀察六都明年分配情況，台北市603.15億元居冠，人均可分到2萬4060元；新北市468.84億元，人均分到1萬1622元；高雄市434.66億元，人均可分到1萬5877元；台中市387.07億元，人均1萬3630元；桃園市303.61億元，人均1萬3144元；台南市280.55億元，人均1萬5085元。
雖然連江縣的統籌稅款通知分配金額不到6.5億元，但因為人口數僅1萬4000多人，平均每人分配統籌稅款高達4萬6050元，冠居全台；人口數10萬7000多人的澎湖縣，人均可分2萬7421元，排名第二；台東縣則以人均2萬5887元居第三；第四名為台北市。
相較之下，新竹縣是全國唯一平均每人分配統籌稅款低於1萬元的縣市，僅9491元；彰化縣人均1萬593元為全台次低；人口數最多的新北市，人均1萬1622元，排行倒數第三；宜蘭縣1萬1971元為倒數第四。
所謂「中央統籌分配稅款」，是指財政部從國稅中的所得稅、營業稅、貨物稅，及地方稅的土增稅中，取一定比例發給地方政府的稅款，為地方重要財源。
中央統籌分配稅款可視為一塊「大餅」，國稅部分，依規定，地方政府可取得其中94％，即「普通統籌分配稅款」；另6％「特別統籌分配稅款」，支應地方政府緊急或其他重大事項所需，經報請行政院核定後另行撥付。屬地方稅的土增稅，則納入普通統籌分配稅款範疇。
中央對地方的財政支援，除中央統籌分配稅款由財政部按一定公式設算，並經地方政府確認後辦理分配，還包含一般性及專案性補助款，由行政院主計總處設算分配；計畫型補助款則由中央各主管機關辦理。
竹科護國群山效應，竹市明年統籌稅款增近18％冠全台
明年中央普通統籌分配稅款出爐，各縣市通知分配金額「雨露均霑」皆呈增加格局，不過，新竹市明年分配金額較今年成長17.6％，為全台之最，原因正是轄內竹科的護國神山群營收亮眼，帶動分配指標之一的「企業營業額」表現佳。
據財政部最新公布的普通統籌分配稅款明細，明年度通知分配金額總計新台幣3811.7億元，續寫歷史新高，比今年度通知分配金額增加近400億元。
全台22個縣市的通知分配金額也都呈年增格局，觀察各縣市分配金額成長幅度，六都以桃園市年增12.8％最高，其餘直轄市增幅落在11％至12％之間。
同時，基隆市、苗栗縣、宜蘭縣、嘉義縣增幅不及1成，分別是7.7％、8.47％、9.8％、9.85％。
反觀新竹市明年度通知分配金額70.76億元， 與今年度的60.17億元相比，成長17.6％，增幅為全國最高；明年平均每人分配統籌稅款達1萬5544元，比六都中的新北市、台中市、台南市、桃園市更高。
至於新竹市分配金額年增幅為何能「一支獨秀」，財政部官員指出，主要是為適度回饋地方政府招商努力，「營利事業營業額」列為分配指標之一，在新竹科學園區的科技業者營收表現亮眼的帶動下，新竹市統籌稅款分配金額有所成長。
此外，財政部同步公布最新中央統籌分配稅款收入情形，截至今年8月底，累計實際收入2865.78億元，占全年估算數的近82％，相較往年同期，達成率算是居前段班。其中2695億元為普通統籌稅款，近170.8億元是特別統籌稅款。
檢視目前各稅源執行結果，國稅方面，所得稅1402億元、達成率87.2％，貨物稅111億元、達成率71.3％，營業稅1332.8億元、達成率78.21％。屬於地方稅的土增稅，受房市趨涼影響，收入19.7億元、達成率僅48.25％，差往年同期水準約7成一大截。
中央統籌分配稅款可看成是一塊「大餅」，所得稅、營業稅、貨物稅等國稅部分，依規定，地方政府可取得其中94％，即「普通統籌分配稅款」。另6％納入「特別統籌分配稅款」，支應地方政府緊急或其他重大事項所需，經報請行政院核定後另行撥付。屬地方稅的土增稅，則納入「普通統籌分配稅款」範疇。
「普通統籌分配稅款」會依據每年的通知分配金額，按12個月平均撥付給地方政府，如果當年度稅收執行情況良好，實收數超過預算數，財政部會在隔年1月中旬預算整理期間結束後，加發第13次「紅包」給地方政府。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
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數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
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