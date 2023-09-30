《孤獨的勇者》：「王牌亞斯」在我心目中是發展的最高境界，他們昇華地恰到好處
我們想讓你知道的是
有亞斯特質的馬大元醫師從精神醫學與心理學專業出發，結合臨床案例及個人經驗，兼具生理與心理，完成「成人亞斯」領域少見的全面性剖析。本書深入淺出地帶我們理解，那些遭誤解或排拒的特質並非全然負向。亞斯就像純粹的原石，等待打磨與雕琢——透過理解、接納與方法的實踐，每一位亞斯都有機會獨樹一幟地閃閃發光。
文：馬大元
你是哪一種亞斯？
讀到這裡，很多人可能對於「到底怎樣算是亞斯」還是一頭霧水，沒有十足把握能清楚分辨。因為亞斯的光譜特質，亞斯與亞斯之間也有著巨大的不同。以下，藉由眾所周知的電影、小說、公眾或歷史人物，甚至是馬醫師身邊的人，讓大家了解亞斯的特徵以及亞斯之間的差異。
可愛的亞斯
亞斯獨特的表達與行為模式，其實早已融入大眾文化中。首先聯想到的是影視作品中一些憨厚、可愛的人物，最典型的代表就是豆豆先生。在我看來，威爾．法洛以及周星馳在電影中所扮演的角色，大多也屬於這一型。《醉後大丈夫》裡面白目、幼稚卻有算牌神技的艾倫、《魔戒》中脾氣暴躁的矮人金靂、漫威中的浩克，也都算是典型的亞斯。他們固執、無厘頭，會為了莫名的原因開心或發脾氣……乍看只是甘草人物，關鍵時刻卻又能扮演舉足輕重的角色。
我的媽媽，就屬於可愛、憨厚型的亞斯。我們講的笑話，她大多聽不懂；看電視時，總是不顧他人，直接轉自己想看的。有時候甚至固執到不可理喻，讓她成為親友眼中的另類、甚至是頭痛人物。由於與感受力豐富的爸爸在個性與興趣上有著天與地一般的差異，所以每天都是爭執不斷。另外，對於孩子的情緒與內在需求也缺乏覺察能力，讓我們在相處之中常常受挫，例如我所珍藏的繪畫與美術作品，常在大掃除後就不翼而飛……但凡事禍福相倚，亞斯媽媽也少了許多NT媽媽常有的、容易破壞親子關係的叨唸與過度干涉，讓我在成長過程能自由發揮並體驗後果。這對於我的自律、也就是「前額葉功能」之發展，有著非常大的幫助。
媽媽最可愛的地方，在於她會發自內心地肯定我，為我感到開心。例如如果我考第一名，她會高興到手舞足蹈。得知我考上醫學院的那一天，媽媽跳了一天的舞，用她僅有的英語能力，重複說：「我兒子是doctor耶……D、O、C、T、O、R，doctor……」直到現在，七十多歲的她在我久久回家一次見面與離別時，還是會擁抱我，很誠懇地說：「媽媽以你為榮！」你看，誰說亞斯不懂愛呢？
厲害的亞斯
這在電影、歷史故事，甚至當代名人中，可就非常多了，除了天寶．葛蘭汀，依我看來，韓信、岳飛、貝多芬、特斯拉、比爾．蓋茲、賈伯斯、祖克柏、漫威中的鋼鐵人等，也都是厲害的亞斯。通常你可以用天賦異稟、身懷絕技、孤芳自賞、桀驁不遜，甚至不近情理來形容他們。
對於我來說，我自己有一些亞斯傾向，成長過程中，身邊更是充斥著亞斯強者。國中的前段班、高中的資優班，現在回想起來可能至少四分之一的同學都有亞斯特質。他們有的過目不忘、有的才思敏捷、有的毅力驚人，優異的學業表現讓我這個半吊子的亞斯望塵莫及。直到我終於想通了：與其將他們視為對手，不如探索他們的學習、記憶與解題技巧。所以我常常向班上的學霸請教課業，更會追根究柢地探究他們的思維模式，從而理解了不少讀書、考試的祕訣……這也為後來順利考入醫學院打下穩固的基礎。
仔細觀察，厲害的亞斯最終會成為三種不同的「亞型」，一種依然帶著憨厚的特質，成為不修邊幅、但人畜無害的「敦厚學者」典型。第二種亞斯的人際能力未獲發展，或是成長過程頻受挫折，所以成為特立獨行、離群索居的「怪博士」典型。第三種則比較麻煩，因為強大的能力，在學業、事業上都過關斬將，養成目空一切、甚至咄咄逼人的習性，成為職場或是家庭中的「暴君」典型。第一章之中的艾德曼教授就屬於這一型。
可怕的亞斯
如果亞斯在成長過程中，未能得到合適的關愛與引導，甚至遭受忽略、家暴、霸凌等創傷，就有可能偏離軌道，成為偏激的恐怖分子……不但自己的人生受影響，也可能造成周遭人們的苦痛。
最典型的，就是近年發生於日本，七十六歲退休高官熊澤英昭刺殺四十四歲兒子的案件。
被刺殺的兒子熊澤英一郎為亞斯伯格症患者，從小即自我中心，說話不看場合，且思想偏激、十分記仇。因其亞斯特質導致人際關係不佳，長期被學校同學排擠。回到家中，母親對於其學業嚴格要求，曾因考不好就破壞其玩具與公仔。長期承受內、外的壓力，英一郎自國中起，即對母親與妹妹出現暴力行為，對於父親也會惡言相向。研究所畢業後，他每天以線上遊戲度日，勉強被要求去工作，也很快因為與主管起衝突、揚言要殺了對方而遭辭退。
之後，英一郎澈底成為繭居族，不出門、房間髒亂、不洗澡、對於家人的言語及肢體暴力也越演越烈，甚至導致妹妹不堪壓力而自殺離世。最終於二○一九年六月一日，英一郎因為午睡被鄰近小學的孩童玩鬧聲打擾，暴跳如雷地威脅要殺了這群孩子。熊澤英昭十分驚恐，質問英一郎的過程中，兩人出現扭打，最終發生老父手刃親生兒子的悲劇。
除了真實世界，在文學與影視作品中，也不乏可怕亞斯人之身影。例如在我看來，DC漫畫中的小丑亞瑟，先天情感表達有問題，加上後天一連串的沉重打擊，讓他體內的反社會因子澈底覺醒；電影《沉默的羔羊》中的人魔漢尼拔也是如此，學識淵博、極度聰明、極度冷靜、卻又極度愛恨分明。一些缺乏同理、冷酷無情、高智慧的犯罪分子，或是專營損人利己勾當、技巧高明的反社會人格者，也可能屬於此類。
犯罪行為僅是影響少數人，但如果這些高智慧、堅忍不拔、自帶魅力但又價值偏差的亞斯成為公眾人物，甚至國家、社會的領導者，可想而知，會為人類的歷史帶來多大的浩劫。
跌跌撞撞的亞斯
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！