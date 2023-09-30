《孤獨的勇者》：「王牌亞斯」在我心目中是發展的最高境界，他們昇華地恰到好處

文：馬大元

你是哪一種亞斯？

讀到這裡，很多人可能對於「到底怎樣算是亞斯」還是一頭霧水，沒有十足把握能清楚分辨。因為亞斯的光譜特質，亞斯與亞斯之間也有著巨大的不同。以下，藉由眾所周知的電影、小說、公眾或歷史人物，甚至是馬醫師身邊的人，讓大家了解亞斯的特徵以及亞斯之間的差異。

可愛的亞斯

亞斯獨特的表達與行為模式，其實早已融入大眾文化中。首先聯想到的是影視作品中一些憨厚、可愛的人物，最典型的代表就是豆豆先生。在我看來，威爾．法洛以及周星馳在電影中所扮演的角色，大多也屬於這一型。《醉後大丈夫》裡面白目、幼稚卻有算牌神技的艾倫、《魔戒》中脾氣暴躁的矮人金靂、漫威中的浩克，也都算是典型的亞斯。他們固執、無厘頭，會為了莫名的原因開心或發脾氣……乍看只是甘草人物，關鍵時刻卻又能扮演舉足輕重的角色。

我的媽媽，就屬於可愛、憨厚型的亞斯。我們講的笑話，她大多聽不懂；看電視時，總是不顧他人，直接轉自己想看的。有時候甚至固執到不可理喻，讓她成為親友眼中的另類、甚至是頭痛人物。由於與感受力豐富的爸爸在個性與興趣上有著天與地一般的差異，所以每天都是爭執不斷。另外，對於孩子的情緒與內在需求也缺乏覺察能力，讓我們在相處之中常常受挫，例如我所珍藏的繪畫與美術作品，常在大掃除後就不翼而飛……但凡事禍福相倚，亞斯媽媽也少了許多NT媽媽常有的、容易破壞親子關係的叨唸與過度干涉，讓我在成長過程能自由發揮並體驗後果。這對於我的自律、也就是「前額葉功能」之發展，有著非常大的幫助。

媽媽最可愛的地方，在於她會發自內心地肯定我，為我感到開心。例如如果我考第一名，她會高興到手舞足蹈。得知我考上醫學院的那一天，媽媽跳了一天的舞，用她僅有的英語能力，重複說：「我兒子是doctor耶……D、O、C、T、O、R，doctor……」直到現在，七十多歲的她在我久久回家一次見面與離別時，還是會擁抱我，很誠懇地說：「媽媽以你為榮！」你看，誰說亞斯不懂愛呢？

厲害的亞斯

這在電影、歷史故事，甚至當代名人中，可就非常多了，除了天寶．葛蘭汀，依我看來，韓信、岳飛、貝多芬、特斯拉、比爾．蓋茲、賈伯斯、祖克柏、漫威中的鋼鐵人等，也都是厲害的亞斯。通常你可以用天賦異稟、身懷絕技、孤芳自賞、桀驁不遜，甚至不近情理來形容他們。

對於我來說，我自己有一些亞斯傾向，成長過程中，身邊更是充斥著亞斯強者。國中的前段班、高中的資優班，現在回想起來可能至少四分之一的同學都有亞斯特質。他們有的過目不忘、有的才思敏捷、有的毅力驚人，優異的學業表現讓我這個半吊子的亞斯望塵莫及。直到我終於想通了：與其將他們視為對手，不如探索他們的學習、記憶與解題技巧。所以我常常向班上的學霸請教課業，更會追根究柢地探究他們的思維模式，從而理解了不少讀書、考試的祕訣……這也為後來順利考入醫學院打下穩固的基礎。

仔細觀察，厲害的亞斯最終會成為三種不同的「亞型」，一種依然帶著憨厚的特質，成為不修邊幅、但人畜無害的「敦厚學者」典型。第二種亞斯的人際能力未獲發展，或是成長過程頻受挫折，所以成為特立獨行、離群索居的「怪博士」典型。第三種則比較麻煩，因為強大的能力，在學業、事業上都過關斬將，養成目空一切、甚至咄咄逼人的習性，成為職場或是家庭中的「暴君」典型。第一章之中的艾德曼教授就屬於這一型。

可怕的亞斯

如果亞斯在成長過程中，未能得到合適的關愛與引導，甚至遭受忽略、家暴、霸凌等創傷，就有可能偏離軌道，成為偏激的恐怖分子……不但自己的人生受影響，也可能造成周遭人們的苦痛。

最典型的，就是近年發生於日本，七十六歲退休高官熊澤英昭刺殺四十四歲兒子的案件。

被刺殺的兒子熊澤英一郎為亞斯伯格症患者，從小即自我中心，說話不看場合，且思想偏激、十分記仇。因其亞斯特質導致人際關係不佳，長期被學校同學排擠。回到家中，母親對於其學業嚴格要求，曾因考不好就破壞其玩具與公仔。長期承受內、外的壓力，英一郎自國中起，即對母親與妹妹出現暴力行為，對於父親也會惡言相向。研究所畢業後，他每天以線上遊戲度日，勉強被要求去工作，也很快因為與主管起衝突、揚言要殺了對方而遭辭退。

之後，英一郎澈底成為繭居族，不出門、房間髒亂、不洗澡、對於家人的言語及肢體暴力也越演越烈，甚至導致妹妹不堪壓力而自殺離世。最終於二○一九年六月一日，英一郎因為午睡被鄰近小學的孩童玩鬧聲打擾，暴跳如雷地威脅要殺了這群孩子。熊澤英昭十分驚恐，質問英一郎的過程中，兩人出現扭打，最終發生老父手刃親生兒子的悲劇。

除了真實世界，在文學與影視作品中，也不乏可怕亞斯人之身影。例如在我看來，DC漫畫中的小丑亞瑟，先天情感表達有問題，加上後天一連串的沉重打擊，讓他體內的反社會因子澈底覺醒；電影《沉默的羔羊》中的人魔漢尼拔也是如此，學識淵博、極度聰明、極度冷靜、卻又極度愛恨分明。一些缺乏同理、冷酷無情、高智慧的犯罪分子，或是專營損人利己勾當、技巧高明的反社會人格者，也可能屬於此類。

犯罪行為僅是影響少數人，但如果這些高智慧、堅忍不拔、自帶魅力但又價值偏差的亞斯成為公眾人物，甚至國家、社會的領導者，可想而知，會為人類的歷史帶來多大的浩劫。

跌跌撞撞的亞斯